- Primaria Oradea vrea sa investesca 17,2 mil. lei (3,7 mil. euro), fara TVA, pentru constructia unei parcari supraetajata, pe cinci nivele, pe strada Brasovului, care va avea aproximativ 400 de locuri de parcare si va deservi perimetrul din jurul magazinului Crisul, o zona centrala aglomerata. Accesul…

- Primarul Adrian Dobre e luat cu asalt din toate directiile, dupa afirmatiile facute ieri. Edilul a tunat si a fulgerat dupa ce Prefectura si Inspectoratul Scolar Judetean au decis suspendarea cursurilor, primarul declarand ca nu vede niciun motiv pentru care azi sa nu se invete. In plus, Dobre a mai…

- Studenții și masteranzii care studiaza la universitațile din Timișoara sunt provocați sa participe la un concurs internațional inedit, in urma caruia... The post Provocare pentru studenții si masteranzii din Timisoara. Ar putea calatori gratis pe 600 de rute aeriene appeared first on Renasterea banateana…

- Programul WiFi4EU ofera bonuri in valoare de 15.000 euro pe care localitatile le pot folosi pentru a institui puncte de acces Wi-Fi in spatii publice, de exemplu in biblioteci, muzee, parcuri sau piete publice. Potrivit declaratiei presedintelui CE, Jean-Claude Juncker, initiativa WiFi4EU va contribui…

- Marți, 20 martie 2018, o grupa de studenți de la Ozel Anamur Hizir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi - Turcia au trecut pragul Spitalului Orașenesc Panciu. Vizita a fost inclusa in acțiunile proiectului „Traineeship Program On Postnatal Care, First Aid and Operation Room Units in Europe“…

- Clubul londonez de fotbal "Arsenal" și-a atenționat fanii, care vor sa mearga in Moscova la meciul cu ȚSKA Moscova din Liga Europei, despre "posibile provocari". Anunțul a fost facut pe pagina clubului de fotbal.

- Centralele termice sunt ideale pentru a avea tot confortul in propria locuința. Practic ele asigura apa calda și caldura, indispensabile pentru orice apartament sau casa. Este extrem de placuta senzația de ajunge acasa de la munca, dupa o zi friguroasa, și sa ne relaxam intr-un mediu prielnic și confortabil.…

- Studenții care au startup-uri sau proiecte de tehnologie ce pot fi prezentate convingator in 10 slide-uri de PowerPoint se pot inscrie la Morpheus Cup, o competiție destinata colegiilor și universitaților europene, ce va avea loc pe 12 aprilie 2018, la Paris. Proiectele selectate, vor participa la o…

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea...

- Complexul Studențesc Observator a fost decorat de Ziua Femeii cu cea mai mare felicitare realizata în onoarea clujencelor. „Felicitarea uriașa are 120 mp, cât pentru toate doamnele și domnișoare din Cluj, și este afișata oe Caminul 3 din Complexul Studențesc Observator, fiind…

- Parintele Constantin Necula unul dintre cei mai cunoscuti teologi romani care vobreste pe intelesul si pe placul tuturor explica in cartea sa „Crestin de ocazie”, Ed. Agnos, Sibiu, 2016, de ce...

- Dupa succesul inregistrat anul trecut, cand au intrat in concurs 50 de propuneri de proiecte inovatoare din 31 de județe, competitia TeChallenge revine anul acesta cu o noua provocare. Astfel, a...

- Un primar dintr-o comuna din Vaslui a initiat un proiect prin care toti studentii din sat care obtin rezultate bune la invatatura primesc o bursa de merit sustinuta din fondurile publice ale comunei. Corneliu Stinga (33 ani) se afla la primul mandat de primar, fiind ales edil al comunei Vetrisoaia la…

- Corneliu Stinga (33) ani se afla la primul mandat de primar, fiind ales edil al comunei Vetrisoaia la alegerile din 2016 din partea PNL. Inca de la inceputul mandatului, a promis consatenilor ca nu va face parte din categoria celor care investesc in panselute si borduri, educatia copiilor din sat numarandu-se…

- Andrei Pusok a trecut peste cea de-a treia operație necesara extirparii tumorii de la baza craniului, efectuata la fel ca precedentele doua, la Clinica din Tubingen, Germania. Tanarul de 29 de ani din Arad a inceput lupta cu boala in toamna anului trecut, atunci cand, in urma unor controale, a fost…

- Politia Capitalei a activat in regim sporit, in contextul conditiilor meteo nefavorabile cu scopul localizarii persoanelor fara loc permanent de trai, documentarea acestora si executarea masurilor legale ce se impun. Actiunile politistilor au avut ca scop prevenirea cazurilor de hipotermie in randurile…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Povestea Hannei, micuța de 3 ani din Arad diagnosticata cu tumoare Wilms de grad 4, ați putut sa o citiți pe aradon.ro și in Jurnal aradean de marți, 22 februarie. La acel moment, parinții faceau un apel catre toți cei care ar putea sa ii ajute in aceasta lupta cu boala Hannei, costurile operației ridicandu-se…

- (update 12:50) Noi detalii in cazul elevei de 10 ani, care a cazut de la etajul doi al unui liceu. Potrivit oamenilor legii, minora se afla la ora de educație fizica. Copila a cerut permisiunea de la profesor sa mearga la toaleta, insa cand a vrut sa iasa din instituție, paznicul nu i-a dat voie.

- Studentii si tinerii antreprenori cu o idee de proiect inovatoare sau care au deja startu-uri in domeniul digital se pot inscrie pentru premiile Be an Innovator, in valoare totala de 14.000 de euro. Cine a castigat anul trecut competitia si ...

- In urma invinuirilor aduse de Razvan Mareș, in cursul zilei de joi, 15 februarie 2018, primarul Florin Oancea a dat intr-o conferința de presa raspuns. Punctual a prezentat intrebarile și a dat explicațiile necesare, considerand ca este nevoie ca cetațenii sa fie informați corect despre situația…

- Liderul PNL Ludovic Orban a precizat, joi, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa prezinte Parlamentului, potrivit legii, concluziile raportului DNA, prezentat anterior CSM si MJ, si nu raportul, aratand ca acesta nu are de ce sa mearga la Parlament pana atunci.

- Dupa ce, in urma cu cațiva ani, a vrut sa acorde gratuitate totala pe transportul public, primarul Nicolae Robu cere acum parerea timișorenilor. El ii intreaba pe fanii de pe rețeaua de socializare daca sunt de acord ca primaria sa subvenționeze in continuare Societatea de Transport Public…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, numit „Analiza…

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP. Povestea…

- Studenții care platesc pentru a urma o facultate in cadrul Universitații de Vest din Timișoara sunt puși intr-o situație neplacuta, in momentul in care vor... The post Studenții care platesc pentru a urma o facultate in cadrul UVT sunt puși intr-o situație neplacuta appeared first on Renasterea banateana…

- Elena este o fetita de nici trei ani, din Buzau , pentru care acasa inseamna Spitalul Marie Curie. S-a nascut cu o boala grava si extrem de rara din cauza careia poate fi hranita doar prin perfuzii. Elena e in spital de cand s-a nascut si are urgent nevoie de un transplant de intestin, operatie pentru…

- Universitatea Oxford a prelungit timpul de sustinere a examenelor pentru a imbunatati notele proaste ale femeilor. Studentii care au sustinut examene la disciplina matematica si informatica in vara anului 2017 au primit inca 15 minute timp de rezolvare dupa ce decanii au sugerat ca ''fetele sint afectate…

- Sportivii de la USV Suceava s-au intors cu cinci medalii de la Campionatele Nationale Universitare care au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in sala din Bacau, in prezenta a 260 de participanti de la 63 de structuri sportive. “Studentii” suceveni au urcat pe podiumul de premiere la mars si aruncarea…

- Batranii singuri din Targu Jiu primesc o mana de ajutor. Cinci asistenti din cadrul Directiei pentru Protectie Sociala Targu Jiu ajuta aceste persoane sa mearga dupa o reteta, sa plateasca facturile ori sa ajunga la cumparatur...

- Costurile de dezvoltare a jocurilor video au crescut si de 50 de ori, fata de acum 10 ani, arata reprezentantii industriei. "Bugetele variaza in functie de platforma pentru care se realizeaza jocurile", spune un dezvoltator de jocuri, citat de Agerpres. Iata la cat pot ajunge aceste costuri.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara anunța organizarea selecției pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara 2018 (minim 2 luni). Condiții de participare: – varsta cuprinsa ȋntre…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Ana Maxim In timp ce unii prahoveni prefera sa stea acasa decat sa lucreze, pretextand ca salariile oferite sunt mici, alții sunt gata sa accepte și posturi sub pregatirea lor, pentru a-și intreține familia, chiar daca au diploma de licența. In Prahova, 61 de șomeri cu studii superioare au urmat, anul…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica. "In momentul in care mi s-a transmis…

- Un incendiu s-a produs vineri seara, la un camin din campusul Agronomiei. Etajul al doilea a fost cuprins de flacati, iar cauzele nu sunt cunoscute inca. Pompierii au ajuns la fata locului si sting incendiul.

- Polițiștii cluejni au desfașurat, marți, o serie de controale în campusurile universitare și în caminele studențești.”Pentru menținerea climatului de siguranța publica în zona centrelor, campusurilor universitare si a caminelor studențești, la data de 16 ianuarie…

- "Cat de greu poate fi sa fii actor?", este intrebarea pe care multi oameni si-au pus-o. Majoritatea oamenilor isi imagineaza ca pentru a fi actor trebuie sa ai putin noroc, sa te pricepi sa memorezi niste scenarii si ca este foarte usor sa interpretezi un rol.

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Noul an a inceput așa cum s-a terminat cel precedent: cu proteste in marile orașe vizavi de macelarirea legilor justiției de catre grupul organizat in faradelegi care a preluat puterea in Romania in urma cu puțin mai mult de un an.

- Primaria timisoreana va demara in acest an lucrarile de construire a doua poduri rutiere noi si a unei pasarele pietonale peste Bega, dupa mai bine de o jumatate de veac, precum si modernizarea altor doua poduri mai vechi. Primarul Nicolae Robu a anuntat ca podurile 'Eroilor' si 'General Dragalina'',…

- Incepand cu 2 Ianuarie pana pe 5 Ianuarie este perioada umblatului cu crucea; preotul, insotit de cantor care poarta galetusa cu apa sfintita si busuioc, umbla pe la case cu Iordanul. Dupa plecarea preotului, copiii, cu lumanarea aprinsa inconjoara casa, gospodaria si grajdurile pentru a fi ocrotite…

- Lucan: Romania - o tara careia nu ii plac miturile Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa. Solicitat…

- Telecabina Capra Neagra din Poiana Brasov nu va functiona in cel putin urmatoarele doua saptamani din cauza unei defectiuni majore, a informat, vineri, Biroul de presa al Primariei Brasov.