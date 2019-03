Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea ajunge la o intelegere cu Marea Britanie in problema granitei irlandeze inainte de 12 martie, data la care deputatii britanici ar urma sa supuna din nou la vot acordul intre guvernul premierului Theresa May si Bruxelles cu privire la iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Numarul elevilor britanici care studiaza limbi straine s-a redus la aproape jumatate din 2000, potrivit unei analize a BBC publicata miercuri, precizand ca numarul celor care invata limbile franceza si germana a scazut cu doua treimi, relateaza AFP. Studiul a fost publicat in momentul…

- Grupul Jaguar Land Rover a raportat pierderi de aproape 4 miliarde de euro în ultimele 3 luni ale anului trecut, continuând declinul accelerat din 2018. JLR anunțase recent ca va concedia 4.500 de angajați din Marea Britanie pentru a reduce costurile și pierderile.

- Eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European au votat marti in unanimitate in favoarea scutirii cetatenilor britanici de obligativitatea vizelor pentru sederi in UE de pana la 90 de zile intr-o perioada de 180 de zile, inca de a doua zi dupa Brexit, informeaza…

- Brexit-ul constituie un risc real pentru sanatatea copiilor din Marea Britanie, punand sub semnul intrebarii recrutarea de medici specialisti si accesul la fonduri pentru cercetare, releva un raport citat de Press Association, conform agerpres.ro. "Intram intr-o perioada de schimbare si incertitudine.…

- Irlanda a inregistrat anul trecut un numar record de cereri pentru pasapoarte, venite din Marea Britanie si din Irlanda de Nord, cetatenii britanici fiind ingrijorati de consecintele Brexit-ului asupra tarii lor. Ministerului irlandez de Externe a publicat o serie de date din care rezulta ca numarul…

- Directoarea Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a declarat marti ca tot mai multi britanici regreta Brexit-ul, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Se pare ca exista mai multi britanici care ar fi preferat sa ramana decat sa iasa" din Uniunea Europeana, a spus Lagarde…