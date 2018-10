Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul de tenis roman Marius Copil, care a obtinut sambata cel mai bun rezultat al carierei calificandu-se in finala turneului de la Basel, il va intalni duminica pe fostul lider mondial Roger Federer. Marius Copil a transmis, pe Facebook, ca este una dintre cele mai frumoase zile din viata lui.…

- Un roman din Buzau a ajuns dator la stat, din cauza unor amenzi primite pentru neplata rovinietei din 2010 si pana in 2017. A platit primele sanctiuni sosite pe adresa sa, dar a realizat ca ceva nu este in regula abia cand a vazut ca strange in continuare sanctiuni, deși nu mai circulase cu mașina de…

- In zilele noastre, cea mai inalta cladire din lume se afla in Dubai, undeva in Emiratele Arabe Unite. Ea are o inaltime impresionanta de 830 de metri. Mai aproape de noi in Romania, cea mai inalta...

- Un roman din Napoli a ieșit la o intalnire cu o ucraineanca, insa totul s-a tranformat in coșmar. In timp ce se plimbau, barbatul a fost lovit cu o țeava de fier in cap de catre iubitul gelos al...

- Cariera ei in lumea artistica a inceput in urma cu aproximativ trei decenii, iar in acest timp Carmen Tanase a dedicat totul profesiei sale iubite. Iubita și talentata de publicul roman, indragita actrița a facut marturisiri emoționante despre drumul pe care l-a ales. „A fost pur și simplu o intamplare.…

- La 19 august s-au implinit 137 de ani de la nașterea, la Liveni (Botoșani), a genialului George Enescu. In onoarea compozitorului, dar și pentru ca la 1 septembrie incepe, la București, mult așteptatul Concurs Internațional care-i poarta numele, publicam astazi amintirile maestrului despre propria existența.…

- Un barbat român în vârsta de 38 de ani și-a pierdut viața într-un tragic accident de mașina în noaptea de 22 spre 23 august, la Maddaloni, în provinica Caserta, Italia.