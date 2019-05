Parlamentarul ieșean a apreciat „moderația și precauția de care da dovada premierul Romaniei in privința deficiențelor serioase de organizare a votului in diaspora. Este cel mai prudent sa așteptam o analiza serioasa. Totodata, insa, s-a vazut cu ochiul liber, in direct la televizor ca sute (poate mii) de romani din afara au fost privați de dreptul lor constituțional de a vota!”

lui Melescanu,

Parlamentarul PSD a caracterizat dur declarațiile ministrului Teodor Meleșcanu care a afirmat ca alegerile au fost foarte bine organizate și a gasit scuze contextuale…