- Alergia la alune este o reacție exagerata a sistemului imunitar la consumul de alune și alimente care conțin alune. Simptomele des intalnite ale alergiei la alune sunt erupție cutanata, urticarie, prurit (mancarimi). O reacție grava la alune poate fi anafilaxia.

- HOROSCOP 9 februarie 2018 HOROSCOP 9 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 9 februarie 2018. HOROSCOP 9 februarie 2018 - Berbec Cineva iti reproseaza modul in care ai actionat intr-o situatie, insa tu ai facut ceea ce ai considerat…

- Guvernul a lansat o campanie de vaccinare a 15 milioane de persoane in statele sud-estice Sao Paulo, Minas Gerais si Rio de Janeiro.Transmisa de tantari, febra galbena este endemica in zonele tropicale din America Centrala si de Sud si din Africa. Simptomele acestei boli hemoragice acute…

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele…

- Berbec Nu ai dreptate intotdeauna si trebuie sa recunosti acest lucru. Poate ar fi mai bine sa lasi de la tine in favoarea altor persoane si sa dai dovada, macar o data, de intelegere. Oamenii si-ar putea schimba radical perceptia despre tine. Citeste si Horoscopul iubirii februarie…

- Apendicita este acea afectiune despre care stii ca e destul de usor de identificat datorita simptomelor destul de evidente. Durerea din partea dreapta a stomacului e cel mai des intalnit simptom al unei apendicite.

- 1. Fecioara Nu te autolimitezi niciodata și dai tot ce ai mai bun pentru a-ți atinge scopul. Recunoști meritele oamenilor care te-au ajutat in drumul spre succes și poți chiar sa prezici momentul exact cand te vei imbogați. Deții rețeta succesului așa ca e foarte probabil sa te imbogațești…

- Simptomele cancerului de colon nu sunt intotdeauna evidente. Este important sa le cunoasteti pentru a le indentifica, pentru a ajuta medicul sa stabileasca diagnosticul bun. Bolnavii cu cancer de colon nu au, de obicei, niciun simptom in stadiile timpurii ale bolii.

- Doctorul Tudor Ciuhodaru, specialist in medicina de urgența, face adesea recomandari extrem de importante pentru noi toți pe pagina sa de Facebook. Cea mai recenta postare a sa se refera la infarctul miocardic, care este mai des intalnit in perioada iernii, inclusiv la tineri. ”Riscul de infarct miocardic…

- In urma cu 12 ani, telenovela “Rebelde” facea furori in intreaga lume. Povestilor unor liceeni din Mexic au cucerit inimile a milioane de oameni iar piesele trupei RBD erau ascultate de toti pustanii la vremea aceea

- Heather Keating a fost diagnosticata cu cancer de col uterin pe cand avea numai 24 de ani. Dupa un an de tratamente, tanara si-a spus povestea fiind motivata de gandul ca astfel ii poate salva pe altii.

- Examenul maturitații se ia atunci cand iți recunoști vina, cand nu mai arați cu degetul pe alții, reali sau imaginari, și recunoști ca tu ai spart geamul, ai lovit mașina ori ai cheltuit aiurea banii. Din momentul in care decizi sa-ți asumi deciziile, se cheama ca ești “om mare”. Societatea romaneasca…

- Diabetul de tip 1 afecteaza pancreasul și nu îi mai permite sa secrete insulina. Ca orice boala depistata în stadiu incipient, va fi mai ușor de gestionat și de administrat un tratament. Iata la ce semne trebuie sa fii atent!

- Virusurile gripale sunt foarte contagioase si ne pot face sa ne simtim de-a dreptul mizerabil. Simptomele gripei sunt de cele mai multe ori mult mai serioase decat stranutul si nasul infundat , semne pe care le putem pune si pe seama unei raceli banale.

- Simptomele depresive care apar in sezonul de iarna se manifesta mai frecvent la femei decat la barbati, conform rezultatelor unui studiu publicat recent, citat de UPI. In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a…

- Simptomele de anxietate pot fi primele semne de avertizare a instalarii bolii Alzheimer, cu multi ani inainte ca disfunctia cognitiva sa devina evidenta, conform cercetatorilor de la Brigham and Women's Hospital din Boston, Massachusetts.

- Care dintre cele doua fete este mai fericita? Dupa ce ai ales raspunsul care ti se pare corect, te invitam sa ii citesti interpretarea. A - Emisfera stanga a creierului tau este mai dezvoltata decat cea dreapta. Iti este usor sa inveti matematica, limbi straine si sa rezolvi probleme de logica.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Una dintre impresionantele maști ale acestui revelion a fost Regele Nopții, din seria “Game of Thrones”. Pentru aceasta masca, vedeta care s-a ascuns in spatele ei a stat la machiaj nu mai puțin de patru ore. De asemenea, a venit cu cateva ore inaintea celorlalte vedete invitate in show, ca sa nu se…

- Iata cateva lucruri despre paralizia in somn. 1. Simptomele paraliziei in somn Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn. 2. Nu exista niciun pericol Paralizia in somn este,…

- Din fata blonda cu privire inocenta, Bianca de la "Insula Iubirii" s-a schimbat intr-o femeie in toata regula, cu buze mari și pomeți proeminenți. Cea mai recenta imagine cu ea, o prezinta total diferita fața de cum au vazut-o oamenii la TV.

- In urma cu o zi, Mara Banica isi ruga prietenii de pe Facebook sa o ajute sa identifice un individ care a spart magazinul unor prieteni dintr-o zona aglomerata din București. Acum, jurnalista revine cu noi detalii despre hot. Anuntul jurnalistei de pe Facebook nu a ramas fara ecou. Dupa ce si-a rugat…

- Poate nu ți-a trecut niciodata prin minte ca bradul natural de Craciun te expune la anumite pericole! Da, este adevarat ca este magnific sa ai un braduț in casa, in perioada sarbatorilor, și sa te bucuri de mireasma placuta a acestuia, ba chiar sa il decorezi dupa bunul plac, dar acesta ascunde un secret…

- Nu e intotdeauna usor sa-ti dai seama de diferentele dintre un comportament previzibil si semnele unei boli mintale. Nu e usor deloc ca cineva sa-si dea seama daca, pentru comportamentele tipice ale unei persoane e de vina o boala mintala sau pur si simplu, efectele gandurilor si actiunilor ei. Fiecare…

- Nicole Kidman este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood. Are foarte mulți bani și este faimoasa. Ultima sa apariție i-a șocat pe fani. Nimeni nu a mai recunoscut-o tunsa scurt și cu parul brunet.

- S-a ajuns in situația zilelor actuale in care unii parinți iși asuma suveranitatea asupra propriilor copii și refuza sa le administreze vaccinul pentru o serie de boli ale copilariei care, odata contactate se pot solda cu sechele pe viața sau chiar deces.

- Folosim, cu usurinta, pecetea de narcisist. In realitate, acest termen denumeste o boala deloc de neglijat. Persoanele cu aceasta afectiune au o imagine distorsionata asupra sinelui si sunt capabile sa-si faca mult rau emotional.

- Mulți vor sa cumpere piinea neagra pentru ca știu ca este mai sanatoasa și mai gustoasa. Dar, daca nu știi sa o deosebești de piinea falsificata, ajungi sa maninci o piine de proasta calitate, colorata in mod artificial. Patronatele din domeniul panificației au recunoscut ca peste 60% din piinea neagra…

- Numarul deceselor cauzate de infarctul miocardic acut (IMA) in Romania este mult mai mare decat media europeana arata statisticile exitente la nivelul anului 2014, cand rata de mortalitate era cea mai ridicata dintre toate țarile UE. Datele provin dintr-un raport dedicat Romaniei realizat de OECD Health…

- Cancerul pulmonar provoaca cele mai multe decese dintre toate cancerele din cauza agresivitatii bolii si a faptului ca este depistat in stadii avansate. Daca boala este depistata in stadiul al III-lea sau mai tarziu, sansele de supravietuire ale unui pacient scad dramatic. Potrivit ultimelor date,…

- Nia Payne, în vârsta de 26 de ani, a vrut sa vada eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, însa nu îsi imagina ca urma sa ajunga la camera de garda. Leziunea oculara suferita de Nia Payne în timpul urmaririi eclipsei totale de Soare…

- Sunt peste 10.000 de romani care-și pierd viața anual din cauza acestei patologii, pentru ca, din pacate, mulți dintre ei sunt diagnosticați mult prea tarziu. Simptomele bolii nu sunt recunoscute de romani, iar accesul la tratament și acum e ingradit, pentru ca protocoalele sunt prea stricte și nu lasa…

- Simptomele cancerului pulmonar, boala confundata cu o raceala. Un roman moare in fiecare ora de cancer pulmonar, iar cei mai mulți au confundat simptomele bolii cu o simpla raceala. 10.335 de romani au murit din cauza cancerului pulmonar, doar in 2015. Din 2012 pana in prezent, numarul deceselor cauzate…

- Ziua Internationala a Carentei de fier, marcata pe 26 noimebrie, anul acesta pentru al treilea an consecutiv, atrage atentia asupra semnelor care arata lipsa acestui mineral important din organism.

- De cele mai multe ori, te poti numara printre persoanele care sufera de o afectiune a inimii fara ca macar sa stii, caci semnele care te pot pune pe ganduri nu sunt destul de clare. Iata care sunt simptomele carora ar trebui sa le acorzi atentie!

- Stela Popescu a murit in urma unui accident vascular cerebral, dar medicii spun ca putea fi salvata daca i se aplica repede Formula FAST, o metoda prin care poate fi recunoscut accidentul vascular. Medicul primar de medicina de urgența, deputatul Tudor Ciuhodaru prezinta tehnica numita Formula FAST…

- Nu trebuie sa dai fuga la medic pentru orice junghi, dar unele dureri, mai ales daca sunt insoțite de febra, nu trebuie ignorate niciodata. Afla cum recunoști simptomele care trebuie sa te trimita la specialist. O durere ascuțita intre omoplați ar putea insemna ca suferi un infarct. Aproximativ 30%…

- Atacul celebral este o afectiune medicala majora si a treia cauza de mortalitate din lume. Boala poate fi recunoscuta in patru pasi de oricine. Iar cativa dintre acestia se regasesc in comportamentul pe care Stela Popescu l-a avut ultimul eveniment la care a participat. In seara de marti, actrita a…

- Uleiul de masline este aur curat. Este convingerea multor consumatori romani care au descoperit deja beneficiile uleiului de masline, dar si a multor greci, care produc de secole aceasta licoare. Un producator grec dezvaluie cum sa deosebim uleiul de masline original de cel de slaba calitate, dar si…

- In 1991, pe cand avea numai trei ani, tatal sau, Claude Lemoine, un tip ce respira in lumea muzicala franceza de decenii, il duce pe Jordy la o audiție, la cei de la ”Columbia Records”. Prichindelul e atat de dragalaș, iar melodia sa suna atat de bine, incat cei de la casa de producție hotarasc, pe…

- A intrat in oficiul unei companii petroliere din sectorul Rașcani, a luat un laptop pe care l-a ascuns sub haine și a plecat. Momentul furtului a fost surprins de camerele de supraveghere, iar Poliția il cauta acum pe individul care apare in imagini. Daca l-ați recunoscut, telefonați de urgența la numerele…

- Adeseori confundata cu alergiile in cazul anumitor alimente, intoleranta alimentara este mai mult decat ai putea crede, aproximativ 10% din populatie suferind de aceasta, insa fara a lua masuri. Simptomele pot aparea la cateva ore sau zile distanta, printre acestea cele mai cunoscute fiind cele enumerate…

- Fierul are un rol important in transportul oxigenului in sange, fapt care este esential in furnizarea energiei necesare pentru intreaga zi. Atunci cand exista o deficienta de fier in organism apar simptome pe care nu trebuie sa le ignori, scrie realitatea.net.

- Zeci de mii de oameni au ajuns la medic, in saptamana 6-12 noiembrie, cu infecții respiratorii și pneumonii. Numarul cazurilor noi inregistrate a fost mai mare cu aproape 1.700 fața de saptamana anterioara, dar in scadere cu peste 7.600 in comparație cu perioada similara din 2016. In a șasea saptamina…

- Gripa este una din bolile comune la oameni care poate produce dureri de cap si stari de voma alaturi de alte simptome caracteristice. Oamenii sunt afectati de gripa de obicei in timpul epidemiilor care apar in anotimul de toamna si iarna. De obicei apare intai senzatia de greata si voma, apoi se…