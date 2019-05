Stiri pe aceeasi tema

- O lugojeanca de numai 17 ani a fost salvata in ultimul moment, dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor. Incidentul s-a petrecut miercuri, la Lugoj. Mama fetei a fost anuntata de o colega a fiicei despre ce urma sa se intample, astfel ca parintele a fugit acasa gasindu-si fiica foarte aproape sa…

- Florin Citu sustine ca institutiile statului raspund doar la comanda lui presedintelui PSD Liviu Dragnea. "Dragnea, Valcov si Teodorovici au dat OUG 114 pentru a beneficia personal din manipularea pietei de capital? Imediat dupa aprobarea OUG 114 am cerut ASF, desi stiu ca este controlata…

- Imediat dupa ploaia torentiala din jurul orei 17.00, traficul a fost oprit pe DN 10 in amonte de Barajul Siriu. Se semnalau caderi de pietre pe carosabil. SDN Buzau a intervinit cu utilaje pentru curațarea carosabilului. Dupa aproximativ o ora, a fost curațat carosabilul pe DN 10, se circula dirijat,…

- Fanii lui Real Madrid i-au cerut pentru a doua oara în decurs de doar doua saptamâni demisia lui Florentino Perez, presedintele clubului, pe care îl considera vinovat pentru lipsa rezultatelor din acest sezon, transmite Mediafax.Suporterii madrilenilor au afisat doua mesaje înainte…

- Captura de droguri, dupa un accident in Brașov, in urma caruia o adolescenta a fost ranita. O masina in care se aflau doi tineri a iesit de pe sosea si a lovit un stalp. Agentii au gasit imprastiate in masina mai multe pachete suspecte, ce pareau a fi droguri, potrivit anchetatorilor. Soseaua era libera,…

- Franta va interzice mai multe modele de implanturi mamare suspectate ca ar favoriza o forma rara de cancer, conform unei corespondente a Agentiei Nationale pentru Siguranta Medicamentelor (ANSM) din aceasta tara, dezvaluita miercuri de Le Monde si Radio France si citata de AFP. Protezele in cauza au…

- Obezitatea favorizeaza aparitia a 10 tipuri diferite de cancer, potrivit unei noi cercetari, publicate in revista The Lancet. Oamenii de stiinta au calculat ca persoanele supraponderale contribuie la mai mult de 12.000 de cazuri de cancer in Marea Britanie in ...