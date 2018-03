Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent caz este un Ford care a derapat si a intrat intr-un autobuz. Accidentul a avut loc la Gara Internationala. Din fericire nu s-a soldat decat cu pagube materiale. Drumul este blocat din cauza ca masinile nu pot fi miscate, soferul asteptand sa vina o echipa de la Compania de Transport Public…

- Moment deosebit in viata unei tinere familii din sportul constantean, formata din Andreea fosta jucatoare de tenis de masa, campioana europeana si Alin Olteanu halterofil si antrenor de hantere . Cei doi au trait bucuria botezului baietelului lor. Copilul a primit prenumele Domynic Sorin si a fost crestinat…

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Avocatul Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii au intervenit de urgența pentru a-i salva viața acestuia.Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara, pe un drum din județul Olt. Din primele informații furnizate de reprezentanții ISU Olt, este vorba de o singura victima, șoferul unui autoturism, care a fost declarat decedat. Accidentul s-a produs ...

- Un simplu ac poate salva viața unei persoane care sufera un accident vascular cerebral. Acest sfat este dat de un profesor chinez care susține ca putem interveni în cel mai scurt timp când vedem ca o persoana se confrunta cu un astfel de atac.

- Un barbat de 57 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism BMW, in centrul municipiului Radauti. Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 18.30. Radauteanul Tudorel G., in varsta de 31 de ani, circula pe strada…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de decese…

- Un fotbalist de 19 ani a murit intr-un accident in județul Gorj, produs in accest weekend . Pe pagina de Facebook a fotbalistului de la AS Stiinta Godinesti prietenii au postat mesaje de condoleanțe. Nicolae Bivolaru, care era fundas central la AS Stiinta Godinesti, a murit in urma unui accident produs…

- Nu doar leșinul, sangerarea sau un accident grav ar trebui sa ne alarmeze sa cerem asistența de urgența, ci și aceste semne aparent lipsite de importanța care anunța un accident vascular...

- Șoferul unui TIR a fost la un pas sa fie batut de catre romii din Dorolț dupa ce a produs un accident de circulație. Victima, un copil de 5 ani, a ajuns la Urgențe. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la Poliție. Accidentul a avut loc joi (8 martie) seara. Șoferul a […]

- Medicul neurolog Cristina Caliman a plecat la specializare la un spital din Franta. Timp de sase luni, aceasta va lucra in cadrul Centre Hospitalier de Montlucon, drept care, incepand de la 1 martie, si-a suspendat activitate...

- Politistii argeseni au facut uz de arma, marti, pentru prinderea unui barbat suspectat de comiterea infractiunii de inselaciune prin metoda "Accidentul". Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges transmis Agerpres, suspectul are 29 de ani si locuieste in comuna Bascov."Din…

- Vaccinarea impotriva gripei poate salva vieti, a atras atentia, la Sibiu, directorul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Streinu-Cercel, in contextul in care numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 72. El a pledat din nou pentru imunizarea populatiei aflate…

- Trei romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr-un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, afirma surse citate de presa italiana. Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 (8.20, ora Romaniei) pe Autostrada…

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatorie Constanta au depus o contestatie la masura de arestare preventiva pentru 15 zile a soferului implicat in accidentul mortal de pe Soseaua Mangaliei din Constanta.Decizia a fost luata la data de 22 februarie de magistratii de la Judecatoria Constanta,…

- Circulatia rutiera este miercuri dimineata blocata pe DN2B, intre localitatile buzoiene Galbinasi si Bentu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Politia Romana. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- „Accidentul s-a produs in jurul orei 12:44, la intrarea in localitatea Sanmartin dinspre Oradea. In accident sunt implicate doua autoturisme. Polițiștii continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cauza și imprejurarile in care s-a produs accidentul”, a declarat Alina Dinu, comisar…

- La Timișoara va incepe maine, de Ziua Indragostiților, o campanie desfașurata in premiera in Romania. Aceasta se numește “Accidentul vascular cerebral poate fi prevenit” și se va derula pe o perioada nedeterminata. In cadrul acestei campanii, medicii vor sa-i conștientizeze pe timișoreni ca trebuie…

- Deși a fost prezentata in repetate randuri de polițiști in mass-media, metoda „Accidentul” face noi victime. Doi barbați din Medgidia, unul in varsta de 37 de ani, iar complicele de 17 ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au inșelat patru brașoveni, prin metoda „Accidentul”. Conform…

- Cazul directoarei de gradinita din Capitala, injunghiata mortal de fostul sot, a dus la modificari legislative. Asta dupa ce Executivul a decis adoptarea ordinului de protectie provizoriu (OPP), un instrument util pentru apararea victimelor violentei domestice, spun specialistii in domeniu.

- Trei barbati si-au pierdut viata, iar altul este in stare grava, dupa ce, sambata dimineata, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. „In accidentul petrecut sambata…

- Soferul care a accidentat o fetita si pe tatal acesteia, pe 20 ianuarie, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, apoi a fugit, a fost prins marti, iar alaturi de el mai sunt cercetati alti trei ...

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate foarte bune la primele teste, astfel incat este aproape sigur ca va fi aprobat, in viitorul apropiat, in vederea efectuarii testelor pe oameni. Potrivit cercetatorilor, 87 din 90 de soareci pe care au fost facute…

- Șoferul drogat care a facut praf mai multe mașini în Capitala a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de tentativa de omor. El a recunoscut ca, înainte de accident, luase droguri, dar susține ca nu a vrut sa omoare pe nimeni.

- Monica Tatoiu a reușit sa-și recupereze banii din asigurare dupa ce, in luna decembrie, a avut un accident la schi, in Elveția. Monica Tatoiu a fost operata la șold in luna decembrie a anului trecut dupa ce a avut un accident la schi , in Elveția. la acea vreme, femeia de afaceri a fost extrem de enervata…

- Astazi se implinesc 15 ani de la cel mai dramatic moment din istoria NASA. Naveta spațiala Columbia s-a dezintegrat deasupra Texasului in timpul reintrarii in atmosfera Pamantului, toți cei șapte membri ai echipajului murind. Accidentul s-a petrecut cu puțin timp inainte de terminarea celei de-a 28-a…

- Spitalul Municipal Dej a organizat astazi, 31 ianuarie, o campanie de donare de sange, in incinta Policlinicii Dej. Zeci de persoane s-au prezentat azi in fața laboratorul de analize al Policlinicii Dej pentru a dona sange. Chiar inainte de ora 8, donatorii au așteptat sa le vina randul pentru recoltare.…

- Un barbat de 56 de ani din Constanta a ajuns ieri seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce ATV ul pe care se afla a fost lovit de o masina.Accidentul a avut loc la intersectia strazii Unirii cu bulevardul Mamaia. Un ATV a fost distrus si alte doua autoturisme, un Opel si un Audi,…

- Sute de elevi si fosti apropiati l-au comemorat, luni, pe Darius Stan, tanarul de 19 ani din Orastie, decedat in accidentul rutier de pe DN 7, in care au mai murit doi soti din judetul Alba.

- Veste cumplita pentru iubitorii fotbalului vasluian, mai ales pentru cei care susțin Flacara Muntenii de Sus. Ștefan Alex Rusu, jucatorul la echipe de pe locul 2 in clasamentul ligii a IV, s-a stins din viața la varsta de doar 16 ani de ani. A plecat fulgerator dintre noi, in urma unui atac cerebral.…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu. Erau mai multe persoane in masina, in afara de consul si soferul acestuia. Masina s-a rasturnat si a iesit in afara carosabilului.…

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Un autoturism scapat de sub control intr-o curba, la intrarea pe Mestecaniș, s-a izbit in remorca unui autotren, cei doi ocupanți ai mașinii mici fiind raniți, din fericire ușor. Accidentul s-a petrecut marți, in jurul orei 11,40, pe DN 17, pe sensul de urcare pe Mestecaniș, dinspre Valea ...

- Doua din cele trei persoane aflate in autoturismul care a plonjat, duminica, in raul Jiu, in judetul Hunedoara, au decedat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, cei doi barbati, in varsta de 35 si 42 de ani, care se aflau in masina ce a iesit de pe…

- Mai putin de 2% dintre romani doneaza sange. Asta in conditiile in care Romania inca isi motiveaza donatorii cu recompense materiale, precum tichetele de masa si transportul gratuit. Țari in care nu se primește nimic in schimbul acestui gest omenesc pana la urma au un procent de donare mai mare. Spre…

- Un tanar de 20 de ani, care mergea pe marginea drumului intr-o localitate din Mehedinți, a fost spulberat de un autoturism, condus de un șofer beat. Un alt pieton a suferit rani grave. Accidentul a avut loc sambata, 13 ianuarie, in jurul orei 2,45, pe DJ 671 A, in satul Craguiești aparținator comunei…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, la km 93, in dreptul localitatii prahovene Cornu. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Accidentul s-a produs pe sensul de urcare. La fata locului s-au…

- Un moldovean in varsta de 31 de ani a decedat in urma unui grav accident rutier produs la Milano. Moldoveanul, care deținea cetațenia italiana, s-a izbit cu motocicleta intr-o ambulanța. Accidentul a avut loc pe 4 ianuarie.

- Oricat ar parea de greu de crezut, inca exista constanteni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care, ieri noapte, a ramas fara 20 de mii de lei. Alte doua persoane au fost sunate, in aceeasi noapte, pentru a li se cere diverse sume…

- Accidentul de la Gara Montparnasse din Paris a avut loc pe data de 22 octombrie 1895, cind trenul de pasageri, nu a putut frina la coborirea de pe panta, a spart parapetul de protecție a caii ferate, a plonjat pe peronul garii, a spart zidul cladirii și a cazut de la inalțime pe strada. Este considerat…

- Accident tragic la Timișoara, in primele ore ale lui 2018. Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un șofer care nu l-a observat la timp. Accidentul a avut loc pe Calea Lugojului, in jurul orei 6.00 dimineața. Un șofer care venea de la Remetea Mica inspre Timișoara nu […] Articolul Accident…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite intr-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Tanara care si-a pierdut viata in ultima zi a anului in timp se intorcea de la cumparaturi se numeste Alina Tarita si avea 28 de ani. Femeia…

- Accidentul de la CET Galati s-a produs vineri, dupa pranz si a fost cauzat de o conducta sub presiune care s-a fisurat. Pe teren s-au deversat aproximativ 400 de litri de pacura. Din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Primarul comunei mehedințene Poroina Mare, Dan Anuța, a fost implicat miercuri, 27 decembrie, intr-un accident rutier, pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Mareșal Averescu, un loc unde in mod frecvent se…