- Dupa ce l-a criticat pe presedintele Iohannis pentru un discurs tinut la CSM, judecatoarea Lacramioara Axinte se implica in scandalul momentului: cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedinta Sectiei a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului…

- Dupa o pauza de sase ani, Elan Schwartzenberg, omul de afaceri cu mandat international de arestare, a vorbit in exclusivitate pentru B1 TV, despre acuzatiilor oficiale si neoficiale ce i se aduc.Interviul a fost acordat pe teritoriul statului Israel. Elan Schwartzenberg a vorbit pentru prima data dupa…

- Florin Gardoș (29 de ani), fundașul celor de la U Craiova, i-a raspuns lui Dumitru Dragomir dupa ce fostul șef de la LPF l-a facut praf pe fundaș joi seara. "Ce pot sa zic? Domnul Dragomir mi-a fost simpatic tot timpul, iar in perioada in care am fost la Steaua m-a laudat tot timpul. Eu sunt surprins…

- PRESA MINCINOASA Aparitia in presa locala a unor articole prin care se „preciza” ca centrala termica de pe Bulevardul Epureanu a fost achizitionata de la Primaria Barlad cu 40 000 de lei si apoi revanduta Primariei cu suma de 300 000 de lei, a fost catalogata de primarul Dumitru Boros drept o mare minciuna.…

- Marinica Namol a decis sa rupa tacerea și sa dezvaluie tot adevarul despre episodul din noaptea nunții. Barbatul susține ca nu este el in toate imaginile, ci doar in unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține ca mireasa a fost amanta lui. „Nu sunt eu in acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate.…

- Elevii care vor lua una sau mai multe note insuficiente la examenele de bacalaureat vor putea sustine probele picate de mai multe ori pe an. Pana cand le vor promova. Pentru examenele repetate vor achita o taxa. Prevederile se regasesc intr-un proiect de modificare a Codului Educatiei, inaintat de catre…

- În opinia lui Nasra, Câmpia Turzii, localitate recunoscuta în trecut pentru traditia fabricii Industria Sârmei S.A, este astazi o comunitate în care administratia locala nu are raspunsuri pentru mai multe realitati economice si sociale care vulnerabilizeaza urbea:…

- Primarul comunei Badiceni din raionul Soroca, Palamari Vasilii, care a votat Declarația de Unire cu România, este comunist scrie 10tv.md Ales în 2015 pe listele PCRM, Palamari Vasilii, vrea astazi Unirea cu România. Contactat de 10TV, acesta și-a argumentat decizia…

- Ministerul Sanatații a ieșit cu o reacție, la cateva zile, cu privire la scandalul in care au fost implicați mai mulți angajați din domeniul ocrotirii sanatații, banuiți de corupere și abuz in serviciu.

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistraile difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila lui acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze…

- Liviu Varciu a rupt tacerea, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora intre el si Amy Teiceanu, mama primei sale fiice, a avut loc un scandal monstru. Contactat de reporterii Spynews.ro, celebrul prezentator de televiziune a spus raspicat ca fata sa s-a intors la Arad pentru studii si ca…

- Dupa ce a fost acuzat de catre primarul Kereskenyi Gabor pentru investiția facuta la piața agro-alimentara din Cartierul Carpați I, fostul viceprimar Radu Roca ii raspunde edilului printr-o postare pe Facebook. Redam in continuare poziția fostului viceprimar Radu Roca: „Replica la acuzațiile aduse…

- Liderul liberal Ludovic Orban incearca sa calmeze spiritele in partid, dupa ce cativa senatori cu notorietate, apropiati de Alina Gorghiu, au amenintat ca vor pleca din PNL pentru ca Iulian Dumitrescu a fost numit lider de grup, iar ei au fost sariti la impartirea functiilor. Astfel, Orban o sustine…

- Comisia Europeana reactioneaza dupa acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, si anunta ca Jean-Claude Juncker „apreciaza in mod deoebit” activitatea Angelei Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potivit EurActiv.ro.

- Razboiul dintre Cornel Gales si fii Ilenei Ciuculete a ajuns in instanta, la aproape un an de la disparitia cantaretei! Un martor secret divulga informatii halucinante despre idila secreta a lui Cornel Gales din timpul casatoriei cu Ieana Ciuculete!

- Leonard Doroftei a fost pe primele pagini ale publicațiilor din Romania acum ceva vreme, ba chiar amenința ca pleaca din țara. ,,Moșul” declara pe atunci: „Am o strada si o sala de sport in Ploiesti care-mi poarta numele, dar mor de foame! Am fost aruncat ca o masea stricata!”. Apoi campionul la box…

- Doua milioane de euro despagubire cer rudele a doi oameni omorati de maidanezi la Ramnicu-Valcea. Primarul aproape pregateste banii. Crede ca sunt sanse mari sa fie obligat sa plateasca. Primaria a mai pierdut un proces cu o femeie muscata de caini fara stapan. 100.000 de lei a trebuit sa achite municipalitatea…

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, raspunde la acuzațiile aduse astazi de consilierii Partidului Liberal precum ca se face vinovata de situația creata pe strazile și trotuarele din capitala. Dansa da vina insa pe utilaj, care este invechit, iar oamenii care lucreaza in teren depun efor,…

- In metodologia pentru Bacalaureatul din 2018 nu este precizat, in mod specific, daca elevii care dau Bac-ul Special vor sustine competentele digitale si lingvistice programate tot in intervalul 12-20 februarie. "Calendarul pentru Bacalaureatul Special ar trebui sa fie publicat laolalta cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie apreciat pentru ca a respectat Constituția. Firea susține ca președintele, pe langa jocurile politice, a fost chiar mulțumit ca PSD a venit cu o femeie pentru funcția de premier.”Un președinte de…

- Dupa muzeul Octavian Goga din Ciucea, Clujul ar putea pierde si Cetatea de la Bologa Judecatoria Huedin va pronunta zilele acestea o hotarare privind solicitarea de retrocedare a circa 200 de hectare de padure si teren, in comuna Poieni. O instanta din Cluj va pronunta, zilele acestea,…

- Condamnata in prima instanta in doua dosare de coruptie, fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a depus intr-unul dintre dosarele in care este judecata un document medical semnat de un medic din San Jose, Costa Rica, potrivit careia Bica ar suferi de mai multe afectiuni.

- Culturile agricultorilor din Targu Bujor si din mare parte din judet vor fi aparati, incepand de anul acesta, de grindina cu o investitie importanta pentru, mai exact este vorba de o rampa de lansare a rachetelor antigrindina, care le va asigura protectia culturilor agricole cu inalta valoare economica…

- Scandal urias! Un primar din vestul este acuzat de consilieri ca vinde la pret foarte mic un teren „pregatit pentru cineva”. Se intampla in judetul Arad, unde edilul-sef al orasului aradean Santana este acuzat de unii consilieri locali, dar si de localnici, ca a scos la vanzare un teren situat in centrul…

- Consilierul local Irina Rus (PSD) din orasul aradean Santana il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate de vanzarea unui teren situat in centrul localitatii, in vecinatatea Primariei, care a fost scos la licitatie la un pret ce ar fi mult mai mic fata de pretul zonei.Intr-o…

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei in UE, aceasta fiind in interesul intregii regiuni si al Uniunii Europene, scrie cotidianul citat de News.ro. Victor Ponta a fost prezent la sesiunea Parlamentului…

- Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan sustine o declaratie de presa joi, la ora 21:00, ea anuntand deja inca din cursul zilei ca va aduce lamuriri „cat de curand“ legate de declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit. Carmen Dan a refuzat la acel moment sa raspunda daca va…

- Cunoscutul vlogger Ilie Bivol, caruia i-a ars casa de Craciun pe stil vechi, le raspunde oamenilor care l-au acuzat ca și-ar fi inscenat toata tragedia pentru bani. In cel mai recent video postat pe canalul sau de Youtube, Ilie vorbește deschis despre toate suspiciunile care au aparut ultimul timp la…

- În plângerea depusa de medicul Lucan la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Emanuel Ungureanu este acuzat ca a dezvaluit intentionat si în mod tendentios jurnalistilor informatii trunchiate, pentru a crea o "presiune mediatica asupra…

- Gheorghe Andrieș, primarul comunei Plopana, județul Bacau, a fost trimis de DNA Bacau in boza acuzaților, pentru fraudarea fondurilor europene. In total, DNA ar fi gasit șase proiecte cu finanțari europene fraudate in comuna Plopana. Procurorii din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua romance se casatoresc dupa 15 ani de relatie. Primarul oficiaza casatoria! Una dintre mirese, Liliana Craciun, a vorbit in direct la "Antena Stars", acolo unde a spus povestea lor de dragoste.

- Simona Halep nu mai are contract cu Adidas, dupa o colaborare de patru ani. Nemtii nu au spus de ce au renuntat la colaborarea cu sportiva din România, care este acum numarul 1 în lume. Unele voci spun ca românca ar urma sa semneze…

- Celebra actrita Jodie Foster compara francizele pentru blockbuster-e cu metoda fracturarii hidraulice, prin care se exploateaza gazele de sist, afirmand ca aceasta aduce acum cel mai mare profit dar pe termen lung distruge planeta, scrie Agerpres, citand site-ul The Wrap. ...

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, iar intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, care i se aduc dupa ce in timpul unei operatii i-ar fi sectionat intentionat artera renala unui pacient, el a raspuns ironic: "Sa ma anuntati atunci cand…

- Un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington a afirmat joi ca SUA detin informatii ca „anumite nave se implica in activitati interzise de ONU, inclusiv transbordari de produse petroliere rafinate intre doua nave si transportul de carbune provenit din Coreea de Nord”.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca Romania si-a asumat niste angajamente la aderarea in Uniunea Europeana care trebuie respectate, nefiind vorba despre niciun ”atac la suveranitatea Romaniei”. Chirica sustine ca in acest moment, situatia Romaniei este mai rea decat a Poloniei."Situatia…

- Președintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru legile Justiției, social-democratul Florin Iordache, a declarat, joi, ca amendamentele propuse la modificarea Codurilor Penale privind transpunerea Directivei europene referitoare la prezumția de nevinovație nu depașesc cadrul Directivei,…

- Letitia Stoian, primarul PNL al comunei aradene Semlac si presedinte al Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Arad, a declarat joi, 14 decembrie, in cadrul unei conferinte de presa la Consiliul Judetean, ca se va ajunge in situatia ca primariile sa nu poata cofinanta proiectele europene pe care…

- In contextul actual, complicat si de modificarea regulamentelor din Parlament, este foarte putin probabil ca proiecte propuse de sefii Iasului, in afara procedurii normale, sa aiba o alta finalitate decat una care sa le aduca un eventual capital politic. In conferinta de presa de ieri, primarul Chirica…

- Primarul din Bengești- Ciocadia este suparat ca de doi ani nu a semnat niciun contract pe PNDL. In plus, i-a scazut și salariul odata cu aplicarea Legii Salarizarii Unitare. Victor Geogia a reacționat, dupa ce liderii PSD Targu-Jiu, Aurel Popescu și Adrian Tudor au declarat, zilele trecute,…

- Andor Sandor, reprezentant al Additional Woldwide Care Service LTD, cu sediul in Marea Britanie, sustine ca este detinatorul legal al drepturilor de proprietate intelectuala asupra „marcii" Parintele Arsenie Boca, inregistrata la Oficiul European de Proprietate Intelectuala (EUIPO), acesta cerandu-le…

- Universitatea Populara "Ioan C. Dalles" organizeaza miercuri, 13 decembrie, la ora 19:00 Concertul Lumini de Craciun, celebrand implinirea a 20 de ani de activitate solistica ai sopranei Cleopatra David. La pian: Ieronim Buga. Biletele se vand in reteaua Eventbook. Programul va contine colinde,…

- Dupa ce sotia lui Florin Salam a facut recent acuzatii grave la adresa impresarului Puiu Ghiorghiu, acesta a iesit sa faca lumina in acest caz! Puiu Ghiorghiu a venit in emisiunea “Agentia VIP” de pe Antena Stars, unde a marturisit care este adevarata relatie dintre el si Florin Salam, cat si despre…

- A apus vremea romantismului si a povestilor de dragoste. Da, ne-am nascut poeti, visatori si maestri in condei, dar ratele la banca au pus in umbra emotiile de la starea civila sau de la biserica. E adevarat, cu jumatatea noastra mai buna mai putem ajunge la o intelegere, putem negocia o impacare cu…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei