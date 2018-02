Cum raspunde ministrul Justitiei acuzatiei ca ar fi facut public un document confidential

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede...

- Judecatorul Horatius Dumbrava, fost presedinte al CSM, afirma ca evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi "capata accente grave, de evidenta incalcarea a regulilor de bun simt juridic", facand referire la publicarea de catre Tudorel Toader a actiunii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede altceva."In legatura cu respectivul raport: Intr-o conferinta de…

- Dupa publicarea raportului prin care cere revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-au putea alege cu acuzatii de natura penala pentru ca, pe langa raport, a atasat si o serie de documente intre care si unul care ar fi secret. Este vorba de un raport…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, la Antena 3, ca USR depune moțiune impotriva lui Tudorel Toader. USR considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a incalcat „toate...

- Ministerul Justiției a publicat raportul de evaluarea al activitații DNA din ultimul an. Amintim ca pe baza acestui document, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declanșat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Site-ul este in continuare „temporar nefunctional”, din „cauza numarului…

- Intr-o prima reactie avuta dupa anuntul facut, joi seara, de catre ministrul Justitiei, premierul Dancila a ales sa nu comenteze foarte mult subiectul. Incepand prin a spune ca in opinia sa “Justitia trebuie sa fie libera”, prim-ministrul a mentionat ca a urmarit la TV prezentarea facuta de Tudorel…

- Premierul Viorica Dancila a fost asaltata de jurnalisti cu intrebari, dupa intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii Casei Regale. Prim-ministrul a avut insa o reactie neasteptata cu privire la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, inaintata recent de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.…

- La o zi dupa ce Tudorel Toader a anunțat ca cere revocarea procurorului-șef al DNA, in mediul online a fost inițiata o petiție pentru susținerea lui Kovesi. Inițiatorii petiției ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu cedeze presiunilor PSD-ALDE și sa nu accepte revocarea șefei DNA. „Domnule Iohannis,…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, care a cerut revocarea sa din funcție..“Voi urma procedura legala și ma voi prezenta,…

- In aceastia dimineata, Laura Codruta Kovesi a reactionat dupa ce Tudorel Toader a anuntat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a venit cu o prima reactie, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader a cerut revocarea ei din functie. Intr-un comunicat, Kovesi sustine ca va raspunde la concluziile prezentate seara trecuta si va urma procedura legala."Ca urmare a solicitarilor reprezentanților…

- Aseara, dupa o declarație de presa de aproape 80 de minute, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruta Kovesi, invocand motive care au starnit critici inclusiv din partea unor specialiști in drept. Tudorel…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Un nou incident la conferinta de presa sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Daca inainte de inceperea conferintei acesta a vrut sa plece, nemultumit de cum este filmat de cameramanii televiziunilor, Toader s-a enervat din nou. Un reporter i-a transmis sa mearga direct la concluziile…

- ”Fac un apel catre Tudorel Toader sa nu declanseze o criza fara motiv in sistemul de justitie. Remarc ipocrizia liderilor PSD si ALDE care au transmis ca lasa intreaga raspundere asupra lui Tudorel Toader. In seara aceasta, Tudorel Toader poate fi castigatorul premiului «Zmeura de aur», echivalentul…

- In asteptarea concluziilor pe care Tudorel Toader le va prezenta, in privinta raportului privind activitatea manageriala la Directia Nationala Anticoruptie, liderii PSD si ALDE au avut o intrevedere. Discutiile, la care au participat reprezentantii conducerii celor doua formatiuni ce fac parte din Coalitie,…

- Premierul Viorica Dancila precizeaza ca i-a spus lui Tudorel Toader sa se duca la intalnirea cu ministrul Justitiei din Japonia, inainte de intoarcerea in Romania la solicitarea ei, dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informatii controversate referitoare la activitatea DNA. "Vreau sa fac o…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- Dupa ce joia trecuta amana comunicarea concluziilor din raportul privind activitatea manageriala a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ministrul Justitiei a facut in cursul acestei dupa-amiezi un anunt esential referitor la acest subiect. Si anume ca peste trei zile va face publice…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca l-a chemat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, din vizita pe care acesta o efectua in Japonia pentru ca acesta sa aiba timp sa analizeze pana saptamana viitoare informatiile aparute in spatiul public."Nu am anulat intalnirile (pe care ministrul Toader…

- Peste mai putin de trei ore, ministrul Justitiei urmeaza sa iasa in fata presei, cu o declaratie. Se asteapta sa faca un anunt cu privire la DNA. In prima faza, e de mentionat faptul ca Viorica Dancila a discutat cu Tudorel Toader, inaintea sedintei de Guvern de joi, aspect confirmat in urma cu scurta…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Premierul Viorica Dancila va avea o discutie, înaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, caruia i s-a cerut "o declaratie în ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie,

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie", a precizat premierul Viorica Dancila miercuri seara, potrivit Medidafax. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern, care este anuntata pentru…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA.

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor "probe false" si prin "santajarea" martorilor, dar nu crede ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece "nu il lasa seful lui Liviu

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe, ea precizand ca nu este ”intr-o situație foarte confortabila”. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu…

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, și-a spus parerea despre dezbaterile aprinse care au fost miercuri in Parlamentul European in legatura cu legile justiției și statul de drept din Romania, dupa ce in plenul forului european nu i s-a permis, din cauza procedurii, sa-și spuna punctul de vedere.

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Acum a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. El a fost fotografiat in același mod. "ATENTIE! In timp ce #rezist incepe sa devina (tot mai evident) o mișcare anarhica si antistatala - care se ridica acum si impotriva lui KWI - dovedind ca reprezinta un adevarat pericol la ordinea…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a evitat sa se pronunțe in cazul protestului facut ieri de magistrați. El a adaugat ca se va documenta pentru a transmite un punct de vedere „documentat”.

- Veste bomba primita de Ionuț Gologan, românul care este condamnat la moarte în Malaezia, chiar de la ministrul Justiției, Tudorel Toader, care s-a aflat într-o vizita oficiala de 5 zile în statul asiatic.

- "Ministrul justiției nu da verdicte - propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al justiției, pornind de la raportul pe care l-a intocmit Inspecția judiciara, se apropie de final. Nu țin cont numai de concluziile și constatarile raportului Inspecției judiciare, ci o voi integra in ansamblul…

- Senatorul PNL Botosani, Costel Soptica, s-a adresat oficial ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe tema situatiei dezastruoase a sistemului national de probatiune, solicitandu-i rezolvarea problemelor acestuia, se arata intr-un comunicat de presa.