- Medicul Mihai Lucan a fost acuzat si de tentativa de omor si a avut o reactie halucinanta atunci cand si-a spus parerea. Medicul este obligat sa se prtezinte de doua ori pe saptamana la Sectia 17 Politie Bucuresti, in cadrul controlului judiciar.A

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, luni, la Sectia 17 Politie din Capitala, in cadrul masurii controlului judiciar dispusa de instanta, unde a declarat ca cei 5.000 de euro gasiti asupra sa la momentul audierii ii avea intr-un rucsac, pe care l-a predat anchetatorilor.

- Medicul chirurg Mihai Lucan ar putea fi cercetat potrivit unor surse judiciare, citate de Realitatea TV, pentru tentativa de omor. Acesta ar fi sectionat intentionat artera unui pacient pentru a-i face rau unui coleg. Lucan nu a fost pus sub acuzare, inca, dar anchetatorii au suspiciuni ca in martie,…

- Medicul Mihai Lucan se confrunta cu acuzații cutremuratoare. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea TV, mediul este anchetat de procurorii DIICOT pentru tentativa de omor. Acesta ar fi secționat intenționat artera unui pacient pentru a-i face rau unui coleg.Citește și: Liviu Dragnea…

- Procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru tentativa la infractiunea de omor, dupa ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan ca a taiat intentionat artera renala a unui pacient, in timpul operatiei.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Emanuel Ungureanu, fost colaborator al urologului Mihai Lucan, sustine ca medicul crease in jurul sau o retea mafiota si ca facea tranplanturi de rinichi dupa o lista de prioritati stabilita de el, fara legatura cu nevoile reale ale pacientilor.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…

- Lucan: Exclus ca in conturile clinicii mele sa fi ajuns cinci milioane de lei Medicul Mihai Lucan a declarat, luni, ca informatiile potrivit carora ar fi vrut sa il abordeze pe seful DIICOT au fost interpretate gresit si ca este exclus ca suma de cinci milioane de lei, cu care spun procuorii ca ar fi…

- Medicul Mihai Lucan a declarat luni, dupa ce procurorii au gasit asupra sa un jurnal, ca mai are o agenda si ca nu este nimic secret, negand totodata informatiile conform carora ar fi intentionat sa il abordeze pe seful DIICOT. ”Mai am o agenda, daca vreti v-o dau, ca sa vedeti cat de secreta e. Nu…

- Medicul Mihai Lucan, cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, avea un jurnal in care isi nota planurile, inclusiv pe acela conform caruia avocata lui ar fi trebuit sa creeze „un cerc protector“ in jurul sau, construind in locul sau relatii…

- Sorana Cirstea a afirmat in urma cu cateva zile ca Maria Sharapova este un jucatoare cu care nici macar nu se saluta in circuit, iar rusoaica a venit cu un raspuns. Intr-un interviu acordat pentru tabloidul german Bild, rusoaica a dezvaluit ca are o atitudine total diferita in afara circuitului, fața…

- Președintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru legile Justiției, social-democratul Florin Iordache, a declarat, joi, ca amendamentele propuse la modificarea Codurilor Penale privind transpunerea Directivei europene referitoare la prezumția de nevinovație nu depașesc cadrul Directivei,…

- In loc sa se stinga in perioada doliului național, scandalul din Parlament capata proporții de la o zi la alta. Comisia care se ocupa de modificarea Legilor Justiției a ajuns la Codul Penal și la cel de procedura penala, motiv pentru Kovesi sa strige ca DNA se desființeaza practic daca se voteaza amendamentele…

- Mezeluri și carne alterata erau vandute in piețele din Chișinau și din localitațile rurale din țara. Inspectoratul Național de Poliție anunța ca fost anihilata activitatea unei grupari infracționale.

- Fratele lui Lionel Messi, Matias, a fost dat in urmarire de politistii spanioli dupa ce in barca lui au fost gasite o arma si urme de sange. Matias Messi i-a povestit unui paznic de la un club privat de pescuit ca s-ar fi taiat la fata dupa ce s-a izbit de un banc de nisip.

- Mariana Moculescu a fost arestata la domiciliu pentru 30 de zile. Fosta soție a lui Horia Moculescu i-ar fi luat mașina iubitului ei, Cristi Marin, iar acesta a acționat in instanța. Mariana Moculescu a publicat un mesaj pe Facebook in care iși implora fostul iubit sa o ierte și sa o ajute sa iasa din…

- BNR raspunde acuzatiilor premierului Mihai Tudose Purtatorul de cuvânt al BNR declara ca BNR îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe primul ministru la o discutie. Dan Suciu a mentionat ca pâna…

- Premierul Mihai Tudose a acuzat joi seara Banca Naționala a Romaniei ca este responsabila pentru o parte a deprecierii leului in fața euro, afirmand ca este nevoie de o discuție "foarte așezata și serioasa" cu conducerea bancii "despre ce se intampla și care ar trebui sa fie rolul BNR"."Sunt…

- Un barbat de 49 ani din comuna galateana Branistea a fost retinut de politisti pe baza de ordonanta, fiind banuit de savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune prin metoda 'Accidentul', se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- Pastorul Allen Hawes a declarat ca panoul este de peste un an, dar a atras atentia dupa ce pastorul Rodney Howard-Browne l-a fotografiat si pus pe contul sau de Instagram. Hawes are permis de a purta o arma ascunsa si a spus ca in timpul slujbelor la care vin circa 1.000 de oameni,…

- Descoperire fara precedent a oamenilor legii. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata, luni, de un barbat, ca pe o strada de pe raza Sectorului 1 s-au gasit mai multi saci continand cartele telefonice (SIM-uri), informeaza Biroul de presa al DGPMB, conform Agerpres.…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative legate de modificarea legilor Justitiei. In replica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca proiectul asupra…

- Comitetul National de Conducere al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania (AFDPR) ii cere senatorului PSD, Șerban Nicolae, sa iși ceara scuze public pentru afirmațiile despre foștii deținuți politici. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, Șerban Nicolae precizeaza…

- Republica Moldova știe ce inseamna separatism, de aceea condamna decizia Cataloniei a-și proclama independența, afirma Președintele Parlamentului, Andrian Candu, drept replica la nemulțumirea lui Vladimir Voronin.

- Petre Geambașu raspunde acuzațiilor aduse de fiul lui, Calin Geambașu. Invitat in cadrul emisiunii de la Kanal D, artistul a declarat ca nu vrea sa fie in scandal cu baiatul sau, deși i-a adus acuzații grave. Calin Geambasu si fiul lui, Davin, si-au sarbatorit ziua de nastere la sfarsitul saptamanii…

- Petre Geambasu a venit la TV in ziua fiului sau Calin si a raspuns acuzatiilor acestuia. Petre Geambasu a recunoscut ca l-a atins in cateva randuri pe Calin, dar a sustinut ca fiul lui nu a mancat bataie de la el. Petre Geambasu i-a cerut iertare lui Calin pentru umilintele la care l-a supus, precizand…

- Fostul premier Victor Ponta sustine în continuare ca liderul PSD Liviu Dragnea a avut întâlniri de taina cu Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea. Ba mai mult, spune el, ar exista si poze.

- Dezvaluiri incredibile a facut Calin Geambasu si continua in acealasi stil! Suparat ca tatal sau l-a neglijat in ultimii ani si nu s-a comportat ca un bunic adevarat pentru fiul lui, artistul a povestit toate amintitrile dureroase din copilaria lui. Fostul elev de la „Scoala Vedetelor” si-a acuzat mama…

- Reprezentanții OMV Petrom a negat acuzațiile extrem de dure facute de deputatul Iulian Iancu, potrivit caruia compania a manipulat prețurile electricitații la începutul acestui an. Iulian Iancu este cel care a semnat nota de fundamentare a ordonanței pentru privatizarea SNP Petrom, în…

- Un consilier județean din partea PSD le-a dat o replica, pe Facebook, primarului Timișoarei Nicolae Robu și edilului-șef al comunei Lovrin, Vasile Graur, care susțineau ca alegerea primei locații a centrului de colectare de legume și fructe din Timiș a fost politizata. Narcis Bobic a ținut sa dea explicații…

- Acest text ii apartine autorului si este preluat de pe Facebook: Alexandru Paul Moraru Minciunile lui radu ,a pierdut in urma propiilor hotii,a luat 2 credite de la banca transilvania si ideea banc de 2milioane(banca transilvania si 300mii euro ideea bank) . Aceste credite nu au fost achitate ,deci…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a dat publicitații joi un comunicat in care raspunde la materialele din presa aparute in ultimele zile, materiale in care instituția era acuzata de abuzuri.