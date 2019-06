Stiri pe aceeasi tema

- Craig Mazin, creatorul serialului „Cernobil”, si-a surprins fanii prin publicarea scenariului care poate fi descarcat gratuit. Fanii „Cernobil” trebuie sa acceseze pagina John August, unde pot descarca gratuit scenariul celor cinci episoade. As promised, I have made the scripts for #ChernobylHBO available…

- Presa apropiata de Kremlin ataca serialul HBO ”Cernobil” și vorbește despre un serial rusesc aflat in pregatire care pornește de la ipoteza ca agenții CIA au provocat dezastrul, arata Moskow Times. Reuters anunța ca seria a impulsionat turismul in zona, potrivit Mediafax.Faptul ca un canal…

- Faptul ca un canal american si nu unul rusesc spune povestea dezastrului din 1986 in serialul "Cernobil/ Chernobyl" nu este vazut cu ochi buni de presa apropiata de Kremlin, spune jurnalistul Ilya Shepelin, intr-un editorial publicat de The Moscow Times. Practic, toate marile companii media din Rusia…

- Desi serialul produs de HBO, „Cernobil“ este difuzat doar online clientilor care platesc pentru vizionarea sa, acesta a devenit o senzatie nationala in Rusia, unde presa pro-Kremlin a lansat o cruciada impotriva sa, scrie Moscow Times.

- Kremlinul a respins luni decizia adoptata sambata de Tribunalul maritim international cu sediul la Hamburg, care a somat Rusia sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni pe care ii detine dupa capturarea lor impreuna cu trei nave militare ale Ucrainei la 25 noiembrie anul trecut, in urma incidentului…

- Moscova considera ca tribunalul de la Hamburg, creat prin Conventia ONU din 1982 privind dreptul marii, printre semnatarele careia se numara si Rusia si Ucraina, nu are competenta de a examina incidentul survenit anul trecut langa stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea…

- Kremlinul nu va avea contacte cu Kievul inainte de anuntarea rezultatelor oficiale ale alegerilor si de investirea presedintelui Ucrainei, a anuntat Iuri Usakov, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza TASS si Reuters. "Deocamdata nu este planificata…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie, pentru o intrevedere cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta autoritatile de la Moscova, conform Mediafax.Citește și: BIOGRAFIA neromanțata - Cine este Eugen Nicolicea, propunerea PSD la conducerea…