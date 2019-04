Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, in Parlament, ca este al treilea an de guvernare PSD-ALDE in care bugetul are 2% din PIB pentru aparare, a mentionat cresterea salariilor militarilor. Dragnea a spus ca ar fi vrut chiar un pact politic cu seful statului pe aceasta tema, dar ca s-a razgandit dupa ce i-a auzit discursul de la ședința din Parlament organizata pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la NATO, in care presedintele a atacat dur guvernarea PSD-ALDE.

"Consensul politic pentru 2% din PIB nu poate fi nici optional, nici negociabil.…