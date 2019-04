Stiri pe aceeasi tema

- Decizia lui Nicolae Robu de a taia cablurile electrice, lasand o parte din orașului Timișoara fara internet a atras atenția presei internaționale. Euronews a realiza un material amplu pe acest subiect, titrand ”Un primar din Romania a taiat cablurile de internet in urma unei dispute cu firmele de telecomunicații”.…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Timis este una din institutiile aflate in centrul orasului Timisoara care au ramas fara internet, dupa ce luni seara chiar primarul Nicolae Robu a urcat intr-o nacela si a taiat cablurile aeriene. In acest moment,...

- Operatiunea de taiere a cablurilor aeriene a fost initiata de primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Astfel, luni seara, reprezentanti ai Primariei Timisoara s-au deplasat in zona Podului Mihai Viteazu, aflat in centrul orasului, pentru a reteza mai multe fire detinute de opt operatori de telefonie, televiziune…

- Reprezentanți ai Primariei Timișoara s-au deplasat luni seara, in zona Podului Mihai Viteazu, aflat in centrul orașului, pentru a reteza mai multe fire deținute de opt operatori de telefonie, televiziune si Internet, dupa ce aceștia fusese notificați in mai multe randuri sa-și mute cablurile in subteran,…

- Echipele de muncitori trimise de reprezentanții Primariei au taiat luni seara cablurile aeriene in centrul Timișoarei. Furnizorii de servicii au fost notificați de mai multe ori sa-și mute cablurile in subteran, insa nu au raspuns solicitarilor.

- In zona Podului Mihai Viteazu, o echipa de muncitori aduși luni seara de Primaria Timișoara s-a urcat pe scarile din dotare și a taiat cablurile... The post Peste cablurile aeriene din Timisoara a cazut prima ghilotina. Mai multi locuitori au ramas fara televiziune și internet appeared first on Renasterea…

- In curand se implinesc doi ani de cand Primaria a demolat locurile de joaca din municipiu si nu a mai pus nimic in loc. Pana la 1 martie, trebuiau finalizate 25 de astfel de spatii pentru copii. "Dar ele nu sunt gata. Mai mult, lucrarile nici nu au inceput, iar reprezentantii firmei care a castigat…

- Primarul Nicolae Robu anunta revolutia asanarii Timisoarei si in domeniul cablurilor atarnate de operatorii de comunicatii pe stalpii din oras. Primarul a decis sa taie efectiv aceste cabluri pentru ca respectivele firme au refuzat sa le mute in subteran. „Incepem o campanie, vom intra in forta in aceste…