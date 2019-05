Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri au intensificat activitatile de verificare a mijloacelor de transport persoane si elevi, constientizandu-i pe conducatorii de vehicule de riscurile la care se expun, atat pe ei, cat si pe cei care calatoresc cu mijloacele respective, in cazul nerespectarii prevederilor legale. Astfel,…

- Criminalistul Bogdan Banica, vicepresedinte al Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, ii reproseaza ministrului Carmen Dan ca nu a dotat nici pana acum Inspectoratele de Politie cu camere video personale. Sindicalistul sustine ca o astfel de camera costa 100 de dolari.

- Biciclistii pot fi un real pericol pe sosele. Statisticile politistilor arata ca, in sezonul cald, atunci cand biciclistii ies pe sosele, numarul accidentelor rutiere in care sunt implicati acestia creste. Echipati-va corespunzator si respectati regulile de circulatie atat pentru siguranta dumneavoastra…

- Accidentul in care au fost implicate sapte autovehicule si in urma caruia au rezultat patru victime a avut loc, joi dimineata, in zona Popasului Caprioara. Una dintre victime, un barbat de 30 de ani, aflat in stare constienta, a fost transportata la spital, alte trei persoane primind ingrijiri medicale…

- In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ilia au desfasurat o actiune cu caracter preventiv, in scopul reducerii riscului rutier datorat in special conducatorilor auto care efectueaza activitati de transport public de persoane si marfuri fara a respecta normele rutiere…

- Un accident grav s-a produs duminica seara pe DN 65, la intrarea in localitatea Ganeasa dinspre Slatina. Trei autovehicule s-au ciocnit. Traficul este complet blocat in zona și deviat pe DJ 677.

- Patru persoane au fost ranite, dintre care una este in stare critica, in urma impactului dintre trei masini, sambata seara, in localitatea Chețani din județul Mureș, transmite MEDIAFAX.Cristian Virag, purtatorul de cuvant al ISU Mureș a transmis ca una dintre victime a fost ranita foarte grav.…

- La nivelul judetului Suceava au fost sesizate anul trecut 185 de fapte de furt din genti si buzunare, in scadere cu 3 fata de anul 2017. In multe cazuri, aceste fapte au ca victime persoane varstnice. Specificul furturilor din buzunare consta in faptul ca locul de actiune este un spatiu ...