Cum puteţi deveni voluntar la FILIT Festivalul, aflat la cea de-a VII-a editie in acest an, a adunat in 2018 peste 300 de invitati, 130 de evenimente, 34.000 de participanti, 150 de voluntari si 32 de rezidente. Cei care vor fi selectati sa faca parte din echipa FILIT vor putea lucra la departamentele Invitati, Logistica, Evenimente/Proiecte, Casa FILIT, Comunicare/Promovare sau Foto-Video. Organizatorii mentioneaza ca printre criteriile de selectie se numara disponibilitatea de timp, experienta anterioara, dar si c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi – FILIT lanseaza apelul de recrutare voluntari pentru ediția a VII-a a festivalului, ce se va desfașura in perioada 2-6 octombrie 2019. Voluntarii vor lucra alaturi de echipa de organizare in perioada premergatoare festivalului si in timpul acestuia,…

- Voluntarii vor lucra alaturi de echipa de organizare in perioada premergatoare festivalului si in timpul acestuia, in departamentele Invitati, Logistica, Evenimente/Proiecte, Casa FILIT, Comunicare/Promovare sau Foto-Video. Printre criteriile de selectie se numara disponibilitatea de timp, experienta…

- Scriitori premiati cu Pulitzer, PEN si Goncourt, nominalizati la Oscar si Man Booker Prize, se numara intre invitatii celei de-a saptea editii a Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi (FILIT), care va avea loc in perioada 2 - 6 octombrie, potrivit news.ro.Organizatorii…

- Dupa festivalul de street food, derulat la inceputul lunii, urmat de festivalul interetnic care debuteaza maine, municipiul Ploiesti ar mai putea gazdui un eveniment inedit dedicat gastronomiei, de data aceasta celei cu specific mediteranean, in luna iulie. Organizatorii sunt in discutii cu reprezentantii…

- De joi, 6 iunie, sunt puse in vanzare 10.000 de abonamente disponibile pentru UNTOLD 2019, iar din 11 iunie vor fi disponibile și bilete de o zi. Organizatorii transmit ca interesul publicului din Romania pentru concertul lui Robbie Williams de la UNTOLD a fost mare. Vezi și VIDEO: Robbie Williams,…

- Actorul spaniol Javier Bardem, insotit de actrita franceza Charlotte Gainsbourg, va inaugura Festivalul de la Cannes 2019 care incepe, marti 14 mai, in orasul de pe Coasta de Azur, potrivit organizatorilor citati de EFE. Intr-un comunicat postat sambata pe Twitter, organizatorii au subliniat ca Bardem…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut numai cuvinte de lauda la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a Romaniei, la finalul Summit-ului de la Sibiu. La incheierea declaratiei de presa sustinuta alaturi de seful statului si de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…

- Karpatia Pony Show 2019 continua traditia unui eveniment unic si spectaculos de Ziua Copilului, care in 2018 a atras peste 8.000 de spectatori de-a lungul celor trei zile destinate nu numai copiilor, familiilor si pasionatilor de echitatie, dar si tuturor iubitorilor de natura si frumos.