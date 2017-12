Stiri pe aceeasi tema

- Angajații și patronatul uzinei Ford ee la Craiova se afla in plina negociere a unui nou Contract Colectiv de Munca (CCM). In timp ce unii angajați reclama presiuni ale angajatorului in privința trecerii contribuțiilor in sarcina angajatorului, compania cauta modalitați de a iși menține competitivitatea.

- Ioan Ciupilan, primrul municipiului Huși Primarul Ioan Ciupilan declara ca, de nenumarate ori, agenții economici i s-au plans de lipsa forței de munca. Deficitul este cauzat, in principal, de salariile mici. Municipiul Huși se confrunta cu o acuta lipsa de forța de munca. Semnalul de alarma a fost tras…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 24.814 locuri de munca, în data de 20 noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt isponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Sunt disponibile doua mii de locuri de munca, in diverse domenii - de la turism, la paza sau parcari. Ofertele suna bine, insa cei care s-au prezentat la targul de joburi spun ca sunt mai interesati de siguranta locului de munca decat de salariu.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Goteborg (Regatul Suediei), o declarație de presa inaintea participarii la Summitul Social privind promovarea locurilor de munca echitabile și a creșterii economice in Uniunea Europeana. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat…

- Aceasta este soluția introdusa, neanunțat, de Guvern pentru transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Obligațiile sunt introduse prin derogare de la Legea dialogului social. mai multe, pe profit.ro

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri, la Goteborg, la Summitul social privind promovarea locurilor de munca echitabile si a cresterii economice in Uniunea Europeana. In cadrul reuniunii vor fi abordate politicile si initiativele in domeniu la nivel european, pentru a identifica…

- Printre numele mari din economia ieseana care cauta sa angajeze in aceasta perioada se numara Delphi (tehnician mecanic), Greenfiber (inginer chimist, lacatus mecanic si stivuitorist), Palas (ajutor bucatar, ajutor ospatar, bucatar, ingrijitor spatii verzi si manipulant marfa), Breazu Rezidence (montator…

- INVITATIE „Muzica nu este cum crede atata lume, numai visare si distractie. E munca, munca grea. Dar si imens de binecuvantata”, spunea marele compozitor si muzician George Enescu. Duminica, 19 noiembrie, la ora 11.00, la Pavilionul Expozitional “Marcel Guguianu” publicul meloman va avea posibilitatea…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractușui este de aproximativ 3 luni, iar timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca in timpul campaniei, in funcție de producție,…

- In urmatoarea perioada, sunt organizate concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…

- Parlamentarii le pregatesc o surpriza asistatilor social. Cei care, de anul viitor, vor primi de la stat ajutoare de incluziune vor fi obligati sa participe la activitatile serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.

- Potrivit datelor existente la Camera de Comerț și Industrie Neamț, municipiul Roman este, in aceasta perioada, motorul economiei județului. Se estimeaza ca peste 55% din PIB-ul județului este furnizat de Roman și zona lui limitrofa. In ultimii ani, au și aparut investiții noi, care produc – in general,…

- Trei agenți economici din județul nostru au incheiat, in luna octombrie, contracte de stagiu cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, pentru ocupațiile: medic veterinar, inginer geodez și inginer mecanic. Acești angajatori au incadrat, pentru perioada de stagiu, absolvenți…

- Directorul Gabriel Giorgi de la Minprest Serv Rovinari are o veste legata de prima de Craciun. „Daca ne permitem sa dam o prima de Craciun, o sa o dam chiar daca nu vom reuși semnarea Contractului Colectiv de Munca", a spus Giorgi la TV S...

- In Romania avem printre cele mai mici preturi la locuinte din Uniunea Europeana. Aparent acest lucru ar parea normal datorita nivelului mic de salarizare, insa in realitate acest cost nu depaseste 20- din valoarea unei locuinte. Romania este statul din Uniunea Europeana cu rata cea mai mare a proprietatii.…

- O firma de transport din Sibiu a fost amendata de inspectorii ITM, dupa ce a fost descoperita pe teritoriul județului Alba, ca a primit in activitate o persoana muncind fara forme legale de angajare. In urma controalelor de saptamana trecuta, au fost aplicate in total 28 de avertismente și doua amenzi…

- De exemplu, angajatorii de la corporații vor sa fie siguri ca angajații lor nu pațesc nimic - nici in drum spre munca, nici la locul de munca. Din acest motiv, o data la trei luni sau o data la șase luni, in funcție de intreprindere, tinerii care lucreaza acolo sunt rugați sa faca o lista pentru…

- Angajații de la Dacia vor intra în greva pe 7 noiembrie. Motivul? Trecerea contribuțiilor sociale din grija angajatorului în cea a angajatului. Sindicalistii anunta un mare miting la începutul saptamânii viitoare, la care sunt asteptati sa participe aproape 10.000 de angajati…

- Aproape o suta de angajati ai societatii de distributie a agentului termic din Galati s-au strans si joi in curtea unitatii, nemultumiti ca inca nu si-au primit toate restantele salariale. Angajatii cer demisia directorului societații și s-au plans de conditiile de munca. „Noi suntem sclavi, lucram…

- Daca Marea Britanie nu poate garanta cetațenilor europeni ca viața lor nu se va schimba și ca vor putea trai și lucra in Regat și dupa Brexit ca inainte, atunci acești oameni ar trebui sa vina sa se angajeze in Danemarca. Acest mesaj a fost transmis de Confederația Insustriilor din Danemarca, organizație…

- In viata suntem pusi adesea in situatia de a critica actiunile altora, iar asta poate fi o sarcina descurajatoare. Nimanui nu ii place sa i se spuna ca a gresit, insa daca permitem oamenilor sa actioneze in acelasi fel, acestia vor continua sa faca aceleasi greseli. Exista insa cateva modalitati prin…