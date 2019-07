Cum putem evita să devenim victimele caniculei Sute de persoane ajung anual la spital din cauza caldurii. Cele mai multe dintre acestea au nevoie de ingrijire medicala dupa ce fac insolatie, o afectiune caracterizata prin supraincalzirea organismului sau, dupa ce, in urma expunerii la soare, se aleg cu arsuri. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- La temperaturi de peste 35 de grade Celsius la umbra si de peste 45 de grade la soare, bucurestenii au ales sa isi acopere capul cu palarii, ca sa se fereasca de insolatie. text și foto: Vlad Chirea montaj: Daniela Bogdan Majoritatea bucurestenilor au ascultat in aceste zile sfatul medicilor, respectiv…

- Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu dupa șase zile de canicula, in Europa. Patru oameni au murit in Franța, doi in Spania și doi in Italia. Victimele sunt in principal varstnici și muncitori care lucrau pe camp sau pe șantiere in plina arșița. Intensitatea…

- Zilele caniculare de care vom avea parte in acest sezon pot aduce mari neplaceri tuturor, in special celor care au probleme de sanatate și persoanelor in varsta. Pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme care urmeaza in aceasta vara, Direcția de Sanatate Publica Salaj…

- Vara iși face de cap, iar temperaturile extrem de ridicate ne pun la grea incercare nu doar pe noi, adulții, ci și pe copii. Cum putem evita efectele nocive ale caniculei asupra micuților? Specialiștii vin cu zece reguli simple, care ne ajuta sa dobandim o stare de bine, conform sfatulparinților.ro.Citește…

- Fie ca aveti rau de apa, de inaltime sau organsimul nu suporta drumurile lungi cu masina, exista remedii pentru fiecare din aceste probleme. Specialistii recomanda cateva metode prin care putem evita raul de miscare.

- "Putem confirma ca mai multi cetateni americani se afla printre victime", se arata intr-un comunicat al lui Pompeo, care condamna atacurile, potrivit news.ro. Printre victime se numara cetateni britanici, portughezi, olandezi, danezi sau chinezi. 207 persoane, intre care 35 de straini,…

- "Nu ne lipseste lucrul acesta, dar sunt situatii pe care nu le putem evita, cum sunt situatiile legate de doamna Rovana Plumb si de Natalia Intotero care sunt pe lista (a candidatilor la europarlamentare - n.r.) si care, teoretic, pleaca", a declarat Ecaterina Andronescu, miercuri, inainte de sedinta…

- I-am intrebat pe reprezentanții Philip Morris Internațional (PMI), producatorul IQOS, despre rezultatele acestui studiu controversat . In raspunsul lor, cei de la Philip Morris Internațional susțin ca sunt la curent cu toate studiile efectuate in piața și chiar le incurajeaza astfel incat consumatorul…