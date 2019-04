Cum promoveaza Istanbulul reciclarea: ofera bilete la mijloacele de transport contra sticlelor din plastic si a dozelor

Stiri pe aceeasi tema

- Sticle din plastic si doze de racoritoare in schimbul unui credit pentru transportul public. Aceasta este oferta pe care Primaria din Istanbul a lansat-o recent pentru a promova reciclarea, apeland direct la buzunarul consumatorilor, relateaza vineri EFE. Primele trei masini de reciclare…

- Recunoscuta pentru strictețea ei cand vine vorba de colectat taxe, municipalitatea din Berlin le-a facut un cadou neobișnuit femeilor din oraș: bilete cu 21 la suta reduse, in transportul in comun, in luna martie. La automatele pentru tichete din stațiile de metrou, autobuz și tramvai se poate achiziționa…

- Din acest an, pe strazile din Municipiul Sighetu Marmatiei va circula un autobuz electric. In total vor fi sapte astfel de mijloace de transport care vor veni in mai multe transe incepand de anul viitor. Mijloacele de transport nepoluante sunt achizitionate printr-un proiect finantat cu fonduri nerambursabile.…