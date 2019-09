Stiri pe aceeasi tema

- Toamna este asociata cu inceputul scolii si culesul roadelor, dar și cu nuantele rosiatice ale vegetației. Descopera cel mai salbatic ținut al Romaniei in septembrie și octombrie, și bucura-te de temperaturile mult mai ridicate decat in anii precendeti, intr-un sejur de neuitat la Gulliver Delta Resort…

- In perioada 15 – 19 august 2019, 130 de politisti din structurile de ordine publica, politie rutiera, investigare a fraudelor, investigatii criminale, transporturi si arme, au actionat zilnic, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, asigurarea unui climat de ordine si liniste publica precum…

- Oameni de stiinta rusi trag un semnal de alarma fata de noile reglementari guvernamentale, care introduc restrictii importante in contactele lor cu colegii straini, fapt ce provoaca temeri privind revenirea la situatia din perioada sovietica, informeaza France Presse potrivit Agerpres Un decret transmis…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu și-a publicat raportul de activitate parlamentara din perioada februarie – iunie 2019. In aceasta perioada Ioan Dirzu a inițiat 19 propuneri legislative precum: legea sistemului public de pensii, modificarea Legii zilierilor, sau legea pentru a inlesni posibilitatea…

- Dinamo ar putea avea soarta FCSB! Echipa roș-alba ar putea pierde palmaresul dobandit de la inființare. Ciprian Stoica, juristul CS Dinamo, susține ca ar fi indreptațit sa ceara palmaresul clubului de la inființare, 1948, pana in 2000. Stoica susține ca pana in 2000, clubul de fotbal a aparținut de…

- Ministerul Sanatatii cere autoritatilor administratiei publice locale sa intensifice dezinsectia in localitati si recomanda populatiei sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea infectarilor cu virusul West Nile, transmis prin intepaturile de tantari. Virusul este adus in Delta Dunarii, dar si…

- Meteorologii ANM prognozeaza pentru intervalul urmator vreme calda si deosebit de instabila. Pentru litoral, meteorologii anunta temepraturi placute pentru aceasta perioada, dar si furtuni periculoase. Cei care aleg sa plece in vacanta la munte trebuie sa stie ca in perioada 24 iunie – 7 iulie vor fi…

- Vremea extrema a facut ravagii in județul Alba. Mai multe localitați au fost duminica sub cod portocaliu de furtuna. Ploaia cu grindina a afectat și localitatea Tauți, in comuna Meteș. In doar cateva minute, peste culturile localnicilor s-a așternut un strat gros de „zapada”, in plina vara. Oamenii…