- Medicul infecționist Ludmila Cetvertacova a vorbit in cadrul emisiunii "Sputnik matinal" despre prevenirea bolilor diareice și enterovirozelor la copii. Infecțiile sunt firești pentru aceasta perioada a anului și afecteaza, in preponderent, copiii de varsta preșcolara.

- Pentru producerea unui vin de calitate sunt reguli generale, transmise din generatie in generatie, insa pentru orice gospodar un sfat nou este binevenit. Pentru a obtine bautura perfecta, trebuie tinut cont de mai multi factori, incepand de la perioada de culegere pana la modul in care se pun strugurii…

- Vine sezonul rece și avem tendința sa consumam alimente bogate in grasimi pentru ca organismul sa faca fața perioadei racoroase, insa este foarte important sa știm ce sa consumam, cum, și in ce cantiati. Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne-a vorbit in exclusivitate in emisiunea Arena Bucatarilor despre…

- CHIȘINAU, 3 sept – Sputnik. Sesiunea de toamna a Parlamentului va începe pe data de 3 septembrie 2018, potrivit unei dispoziții semnate de președintele Parlamentului, Andrian Candu. © Sputnik / Miroslav Rotari Agitația electorala la alegerile din 24 februarie ar putea avea loc dupa noi…

- Oricat de mult ne place sa avem o piele bronzata, trebuie sa recunoaștem ca bronzul agreseaza tenul. Mai ales atunci cand este exagerat și pielea are de suferit. In urma expunerii prelungite la soare, tenul poate suferi o pigmentare accentuata. Iți dorești un ten frumos, sanatos, dar mai ales luminos?…

- CHISINAU, 23 aug — Sputnik. Un grup de cercetatori au studiat un numar de accidente aviatice care au avut loc în ultimele decade si au ajuns la concluzia ca locurile cele mai sigure sunt în spatele salonului. © Photo: Insatgram / devinebowersMoarte Stupida: Un turist, omorat…

- Ce cauzeaza pesta porcina africana? Pesta porcina africana este cauzata de un virus. La ce specii de animale apare pesta porcina africana? La porcii domestici si porcii mistreti europeni de toate varstele, indiferent de gen. Pot oamenii sa se infecteze cu pesta porcina africana?…

