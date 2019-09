Cum prepari un foarte bun ulei de masaj din flori de soc

Stiri pe aceeasi tema

- Adevarata apreciere se afla in mijlocul unui ”Mulțumesc!” spus din suflet. Recunosc, nu am facut mare lucru dar a contat. In luna ianuarie 2019, echipa TV Partener prezenta situatia critica cu care administratia locala de la Malu cu Flori , condusa de edilul Ion Constantin se confrunta:…

- Ceaiul de flori de soc face minuni pentru silueta.Te ajuta sa elimini excesul de apa și dizolva stratul adipos. Citește și: Opt plante care te ajuta sa-ti tii tensiunea sub control Se pune la fiert o jumatate de litru de apa, dupa ce clocotește se ia de pe foc și se adauga cinci…

- Nu doar in Piața Victoriei din București și alte cateva orașe din țara oamenii s-au unit și au protestat ci și la Targu Jiu. Oamenii și-au aratat nemulțumirea fața de modul in care au acționat autoritațile in cazul crimelor de a Caracal. Cateva zeci de candele, un buchet de flori și…

- O tanara insarcinata și-a pierdut viața in urma unui masaj la picioare facut in Thailanda. Imediat dupa masaj, modelul de 25 de ani a intrat in coma și dupa șase luni a murit. Wieawan...

- Christian Paraschiv este una dintre figurile centrale ale Grupului PROLOG, care a luat nastere in 1984, la initiativa pictorului Paul Gherasim, la care au aderat Horea Pastina, Mihai Sarbulescu, Constantin Flondor, Ion Grigorescu si, fireste, Christian Paraschiv. Prima expozitie a grupului, intitulata…

- Kate Middleton a mers insoțita de Prințul William la finala masculina de la Wimbledon ce s-a disputat duminica, 14 iulie. Iar expresiie ducesei pe parcursul meciului au fost de-a dreptul amuzante. Kate nu și-a putut ascunde incantarea pe parcursul finalei de la Wimbledon, unde Novak Djokovic l-a invins…

- Mama lui Catrinel Sandu a implinit 71 de ani și a petrecut prima aniversare, fara soțul ei. Barbatul s-a stins din viața in urma cu doar cateva zile, iar femeia nu poate trece peste șocul suferit. Cu toate astea, fiica și nepoatele ei au reuțit sa ii aduca zambetul pe fața. Mia Sandu a postat un mesaj…

- E tanar, efervescent, impraștie in jur optimism și energie, nu-i plac oamenii negativi, muncește 14 ore pe zi, circula cu bicicleta, se elibereaza de stres dand cu sapa in plantația lui de paulownia și cel mai important plan din viitorul lui imediat este sa ”probeze” un sicriu. Ionuț Constantin Chiribau…