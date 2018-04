Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. „Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primi pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii, informeaza...

- Pasca este un preparat care nu ar trebui sa lipseasca de pe masa tradiționala de Paște, fiind un desert ce poate fi facut, de altfel, oricand. Daca varianta clasica nu te mai incanta, poți incerca o rețeta de pasca cu branza in varianta mai puțin calorica, fara aluat. Așadar, daca in acest an vrei sa…

- A devenit o traditie pentru membrii clubului offroad GTC Motorsport sa organizeze caravane umanitare spre satele izolate din judetul Buzau, in preajma marilor sarbatori crestine. Anul acesta, Umanitara de Paste a ajuns in Nehoiu, Gura Teghii si Braesti, unde cei peste 90 de participanti au impartit…

- De Florii creștinii ortodocși sarbatoresc intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost întâmpinat cu frunze de palmier. Tot de Florii este și sarbatoarea celor care poarta nume de flori.

- Ingrediente Pentru aluat 5 pahare faina50 g drojdie proaspata2 oua1 pahar zahar1½ pahar lapte100 g unt50 ml ulei1 praf de sarecoaja de la 1 lamaie Pentru prima umplutura 150 g mac75 ml lapte1 lingura unt75 g zahar Pentru a doua…

- Drobul de miel se numara printre preparatele tradiționale care nu lipsesc de pe masa de Paște, insa daca te-ai plictisit de rețeta clasica iți propunem una mai ușoara și anume - drob de miel cu carne de pasare.

- Sarbatorile vor fi mai frumoase pentru o familie cu șase copii din satul Ciorești, raionul Nisporeni. Echipa Fundației lui Vlad Plahotniuс "Edelweiss" a dat start Campaniei de Paște și a mers la ei cu mai multe daruri: o mașina de spalat, o bicicleta, haine și produse

- ”Parlamentul European este alaturi de Cristian Preda: un coleg foarte respectat, un european dedicat si un roman patriot. Statul de drept trebuie mentinut in Romania: incercarile de a-l intimida si/sau de a-i compromite reputatia sunt inacceptabile”, este mesajul transmis de catre presedintele PE…

- Doar cateva zile ne mai despart de Paște, motiv pentru care daca ai inceput sa te gandești la ceea ce vei pune pe masa de Paște și nu vrei sa-ți cumperi oua incondeiate din comerț și nici sa folosești pigment clasic, iți propunem sa optezi pentru trucuri clasice, de la bunica.

- Sarbatoarea Pascala se apropie cu pași repezi, iar masa de Paște e intotdeauna la loc de cinste la romani. Gospodinele pregatesc bucate alese, iar deliciile facute in casa nu au termen de comparație cu nimic din comerț.

- Municipiul Campia Turzii detine si in acest an un punct autorizat pentru comercializarea si sacrificarea mieilor de Paste, situat in Targul de animale vii, str. George Cosbuc, nr.26. Read More...

- Crezi ca n-ai nicio șansa sa faci un cozonac ca la mama acasa, așa ca dai fuga la supermarket sau la patiserie ca sa cumperi unul? Ei bine, exista o rețeta de cozonac extrem de simpla și de practica și care nu necesita framantare.

- Un preparat nelipsit de pe masa de Paște este, fara doar și poate, pasca. Daca te-ai plictisit, insa, de varianta clasica și vrei sa incerci o rețeta noua gatește pasca cu branza, fara aluat.

- Odata cu sarbatorile pascale, apar și multe tentații. In orice caz, putem sa ne infruptam din toate, cu o singura condițe: sa fim atenți cum combinam alimentele! 10 reguli generale in combinarea alimentelor

- Actrița Aimee Iacobescu avea un nume cu totul special și aparte. Vedeta a explicat de unde și cum s-a ales cu acest prenume greu de uitat. Aimee nu este deloc un nume comun, iar actrița Aimee Iacobescu s-a mandrit dintotdeauna cu acest prenume pe care l-a avut și cu care s-a remarcat pe scena artistica…

- Sarbatoarea de Paște se apropie cu pași repezi, iar pregatirile stau sa inceapa. Dupa ce, de Florii, gospodinele vor gati pește, intrucat e "dezlegare", cea de-a doua, dupa Buna Vestire.

- Directorul general al ANPC Paul Anghel ii sfatuieste pe oameni sa cumpere produse pentru Paste doar din locurile amenajate si autorizate care asigura conditii igienico-sanitare si unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar.

- Liberalii focșaneni au facut „copy-paste” dupa Regulamentul procesului de bugetare participativa al primariei Oradea și l-au trimis ca propunere de hotarare la Primaria Focșani. Chiar daca au fost copy paste, liberalii nu au binevoit macar sa inlocuiasca detaliile tehnice ale regulamentului…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel recomanda ca produsele pentru Paste, precum ouale, carnea de miel, cozonacul sau pestele sa fie cumparate doar din locurile amenajate si autorizate care asigura... Source

- Frigul si zapada din ultimele saptamani au dat peste cap planurile agricultorilor galateni. Producatorii de castraveti din zona Matca spun ca prima recolta din acest an va aparea cu intarziere, probabil dupa Florii si Paste, iar rezutatele vor fi sub asteptari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- În Postul Mare, toate gospodinele îsi doresc sa prepare mâncare delicioasa, chiar daca nu folosesc produse din carne sau lactate. Însa, si preparatele de post pot fi sanatoase și gustoase.

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se gandesc deja la meniul de Paște. Printre toate bunatațile care se vor afla pe masa romanilor, drobul nu trebuie sa lipseasca.

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Daca iți place fasolea batuta și vrei sa-i aduci un plus de gust și de culoare, aceasta rețeta de fasole batuta cu legume trase la tigaie și scaldate intr-un sos delicios sigur va impresiona orice pofticios!

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- Desi pare pretentios la gatit, Homarul Thermidor poate fi preparat in mai putin de 30 de minute, cu multa usurinta, daca este respectata reteta originala. Cristi Dobre, bucatar roman din Anglia, ne indeamna sa savuram gustul special al acestei delicatese a oceanelor lumii. Sosul folosit in mod traditional…

- Mai sunt doar câteva saptamâni pâna la Sarbatorile Pascale, iar cei mai multi dintre noi ne gândim deja la cumparaturile pe care trebuie sa le facem, printre acestea numarându-se si cozonacii, prajitura nelipsita

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- Vacanța de Paște 2019. Anul acesta, elevii sunt liberi de pe 31 martie pana pe 10 aprilie, avand in vedere sarbatorile pascale. Ministerul Educației vine cu o surpriza placuta pentru elevi, in ceea ce privește zilele libere din anul școlar 2018-2019. Structura anului școlar a fost publicata pe edu.ro…

- Drobul, o delicatesa pe care gospodinele o gatesc pentru masa de Paste, poate fi extrem de delicios daca este pregatit ca la carte sau, din contra, poate fi extrem de fad si de sfarâmicios.

- Postul Paștelui a inceput pe 19 februarie, dar asta nu inseamna ca nu mai putem fi creative in bucatarie. Mai jos, o rețeta de post care suna pretențios, dar se prepara ușor și este și foarte ieftina. INGREDIENTE • 4 cartofi mari, • 50 g cascaval vegetal ras, • 50 g margarina, • sare, piper CUM SE…

- Ciorba de miel este nelipsita de pe masa de Paște a romanilor. Insa, nu toate retetele sunt la fel de bune. Daca vrei sa nu dai gres si familia sa te laude, incearca aceasta reteta. Va fi atat de gustoasa incat toti se vor linge pe degete.

- La Muzeul de Istorie Suceava, Sala de expoziții temporare – parter, va fi deschisa, in perioada 19 martie – 30 iunie, expoziția ”Oul de Paște, de la cult la arta”. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 martie, la ora 13:00. Vizitatorii vor putea admira, la Muzeul de Istorie, oua Faberge, aduse…

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Peștele este un preparat care necesita atenție sporita din partea bucatarilor. In caz contrar, aroma sa se pierde.Il gatești prea mult timpAceasta greșeala va duce la uscarea lui și va cauza pierderea aromelor sale naturale.

- Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune produse de post si cum sa le combine ca sa nu devina anemici pana la Paste. In categoria produselor nocive intra pateurile vegetale si „mezelurile", din cauza continutului mare de „E-uri" sau alte sintetice menite sa faca produsul sa…

- Ciulamaua de ciuperci cu usturoi este foarte gustoasa si contine doar ingrediente vegetale, deci poate fi consumata cu incredere in perioada postului. Ingrediente pentru doua portii: 500 grame ciuperci champignon, o ceapa, 2 catei de usturoi, 2 linguri de faina, 50 ml ulei, patrunjel, sare, piper. Mod…

- Reteta este delicioasa si iti stimuleaza sucurile gastrice si digestia, protejand stomacul si facilitand arderea caloriilor. Ingredientele se amesteca bine si se lasa la frigider. Pune preparatul in folie alimentara si ruleaza. Inainte de fiecare masa, taie o bucata de marimea unei linguri si mananca.…

- Daca îti plac cartofii prajiti însa te feresti sa-i manânci din cauza ca îti este frica de efectul pe care îl au asupra organismului tau, din cauza ca sunt prajiti în ulei, afla ca este o

- Lista de ingrediente:– 4 oua (sa fie reci din frigider)– 8 linguri zahar– 8 linguri faina– 8 linguri ulei– o lingurița praf de copt amestecat in faina, 1 lingura zeama de lamaie– jumatate de lingurița (sau un varf de cuțit) de sare– 2-3 linguri de cacao– mirodenii (coaja de lamaie, esența de vanile……

- Sunt instaurate o serie de interdicții ce au rolul de a-i proteja pe gospodari de influența malefica a culorii albe. Femeile evita sa se spele pe cap inainte de Lasata Secului, ca sa nu le albeasca parul și sa imbatraneasca cu iuțeala. in unele regiuni circula credința conform careia daca te speli…

- Deși se numara printre legumele care nu sunt pe placul multor persoane, broccoli aduce zeci de beneficii sanatații datorita nutrimenților pe care ii conține. Inclusa in alimentație, leguma favorizeaza reducerea nivelului mare de colesterol ,,rau”, menține sanatatea inimii, a oaselor, imbunatațește digestia…

- Rețeta miraculoasa care vindeca aproape orice boala, te ajuta sa slabești și-ți întarește sistemul imunitar este foarte ușor de facut. Iata ce ingrediente trebuie sa combini pentru a obține bautura și cât de benefica este pentru organism!

- Un nou magazin marca Flex Shoes a fost deschis in aceste zile aproape de intrarea in Bazar, avand o oferta importanta de incaltaminte pentru toate gusturile si buzunarele. Acesta este cel de-al patrulea magazin deschis de firma suceveana, specializata in comercializarea incaltamintei de calitate ...

- Sociologul Marius Pieleanu a susținut, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca are informații cu privire la discuțiile din interiorul PSD pentru funcția de ministru al Educației.Potrivit lui Pieleanu, deși se discuta variantele Liviu Pop și Ecaterina Andronescu, viitorul ministru al…

- Cu siguranța cei care au racit în mod frecvent au început sa se gândeasca la tratamente naturiste. Unul dintre cele mai bune este tinctura de propolis. Propolisul obținut de la albine (acesta este folosit pentru a etanșeiza stupul de factori externi…

- Pentru amatorii adevarati de fructe de mare, nu conteaza cum sunt preparate, atata timp cat gustul este desavarsit. Crevetii, insa, sunt cei mai cautati si mai apreciati, fiind rapid si usor de preparat.