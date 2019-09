Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii unui targ apicol, care s-a deschis astazi in Capitala au fost indulciți cu miere de toate felurile. Circa 40 de apicultori din toata țara au venit cu zeci de kilograme de miere, polen, propolis și chiar bucați de fagure.

- Dupa ce au petrecut o luna de miere ca in filme, in Saint Tropez, Brigitte Pastrama si sotul sau au decis sa se distreze intr-o noua vacanta, insa de aceasta data pe plaiuri mioritice.

- Fostul deputat, omul de afaceri Veaceslav Platon considera ca președintele Igor Dodon și-a jucat bine rolul atunci cand a fost la negocieri cu liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pentru a forma o eventuala coaliție de guvernare. Potrivit lui, șeful statului ar fi pregatit un scenariu impreuna…

- Cartofi carbonara. Cum sa ii prepari rapid. Rețeta pe care nu o știai Daca iți plac pastele carbonara, cu siguranța te vei indragosti și de aceasta rețeta de cartofi la cuptor. Este sațioasa și foarte simplu de preparat, ideala pentru pranz sau o cina in familie. Ingrediente – un kg de cartofi – 150g…

- Din vechime, Usturoiul proaspat este considerat un medicament foarte puternic. La fel de puternica ii e și faima datorata tradițiilor populare romanești care il considerau drept pavaza contra strigoilor.

- Adelina Pestrițu și Virgil Steblea nu vor pleca insa in luna de miere. Potrivit marturisirilor vedetei, ea și soțul sau nu pot pleca din țara pentru ca, dupa ceremonia religioasa, vor fi nași pentru doua cupluri care se casatoresc, iar inainte de aceste evenimente ii vor rupe turta fetiței lor.…

- SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA // Fața de restul sezonului, la Wimbledon ea a schimbat tactica in timpul meciurilor pentru a avea caștig de cauza in fața adversarelor. Halep - Svitolina, in semifinalele Wimbledon 2019, se joaca azi, de la ora 15:00, pe Eurosport 2 și liveTEXT pe GSP.ro Un alt turneu…

- În acest context, premierul a adaugat ca Eurostat si Institutul National de Statistica (INS) au anuntat recent ca România are a doua cea mai mare crestere economica din UE pe primul trimestru al acestui an. „2019 este anul în care Guvernul acorda o atentie sporita proiectelor…