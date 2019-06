Stiri pe aceeasi tema

- Nucile verzi nu trebuie sa lipseasca din dieta. O cura cu nuci verzi este benefica pentru sanatatea inimii, a ficatului și a stomacului. Lichiorul de nuci verzi reduce grasimea din ficat și ajuta la detoxifierea oganismului. Cum prepari lichorul de nuci verzi, bun și pentru slabit

- Investiții in educație, cu bani de la Bruxelles, la Cluj-Napoca: gradinița la standarde europene „Floare de Iris” și modernizarea și creșterea eficienței energetice pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” .

- Pentru a preintampina evenimentele care se pot solda cu consecinte grave, reprezentantii I.S.U. Dobrogea recomanda cetatenilor care doresc sa sarbatoreasca ziua de "1 Mai" in mijlocul naturii, sa respecte urmatoarele reguli si masuri de prevenire a incendiilor: Nu aprindeti focul in spatii deschise,…

- Limonada este buna oricand, in sezonul cald, la o masa imbelșugata, atunci cand pare cea mai buna idee pentru a te racori. Secretul unei limonade perfecte este sa se faca, mai intai, siropul din zahar. Se dizolva zaharul in apa ...

- Șoferul unui troleibuz din Timișoara a trecut intenționat pe culoarea roșie a semaforului. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a a unui alt participant la trafic și arata ca șoferul companiei publice de transport a calcat ușor frana pentru a da prioritate șoferilor care aveau verde, iar apoi a…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea a declarat, marti, ca initiativa "Fara penali in functii publice" a primit "unda verde" doar in ceea ce priveste constitutionalitatea, adaugand ca aceasta initiativa este "mincinoasa" deoarece se refera doar la functiile alese, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Ediția aniversara, a zecea, a Concursului Național "Umbrela verde" a avut faza finala joi, 28 martie, atunci cand juriul a avut dificila misiune de a parcurge și nota toate cele 750 de lucrari inscrise la aceasta ediție a concursului organizat și gazduit de Școala Gimnaziala "Ion Campineanu" din Campina.

- In urma cu 7 ani, Toyota și Subaru au scos pe piața doua coupe-uri dezvoltate in colaborare de cele doua mari companii japoneze. Toyota GT86 și Subaru BRZ au fost lansate in 2012 pentru fanii sportivelor cu tracțiune spate, iar vanzarile modeste din ultimii ani pareau sa indice un sfarșit de cariera.…