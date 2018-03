Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai asteptat meci al zilei la Indian Wells s-a disputat in fata unor tribune arhipline. Duelul cu numarul 29 intre surorile Williams s-a dovedit a fi insa unul dominat clar de sportiva care bate spre 38 de ani.

- Ingrediente 500 g carne tocata vita + porc o ceapa mare un morcov mic ¼ telina 6 rosii decojite 200 ml supa de pui , vita sau legume sare, piper frunze de busuioc pentru decor 2 linguri de ulei de masline 300 g spagetti parmezan Preparare Ceapa se taie marunt, iar morcovul si telina se dau pe razatoarea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Astazi, 8 martie 2018, a avut loc inaugurarea Consulatului onorific din Split, in prezența ministrului roman de externe, a reprezentanților ministerului afacerilor externe și europene al Republicii Croația, a autoritaților centrale croate, a celor din Județul Split - Dalmația, a reprezentanților…

- Pe 6 martie 1897 a fost adoptata Legea repausului in zilele de duminica si sarbatori. Conform legii, repausul era acordat o jumatate de zi, duminica dimineata, si 14 sarbatori pe an. In cazul intreprinderilor industriale, Camera de Comert trebuia sa decida exceptiile.

- Mama unei fetițe cu autism este revoltata de comportamentul pe care l-au avut profesorii de la școala fața de copila. Fata a fost batuta și lasata cu fața invinețita și umflata. Femeia este hotarata...

- Calitatea vietii este un parametru important pentru retinerea si atragerea oamenilor intr-un oras, iar un oras nu se poate dezvolta urban fara parteneri de calitate si fara o stransa colaborare intre investitori, autoritatea publica locala si comunitate, reiese din concluziile celei de-a sasea editii…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una,…

- Brasovul ar putea gazdui la vara o expozitie a producatorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat in Moldova“. O delegatie a Camerei de Comert a Republicii Moldova, condusa de presedintele Sergiu Harea, impreuna cu presedintele Camerei de Comert si Industrie Brasov, Silviu…

- Țineți post și nu mai știți ce sa gatiți și familia sa mulțumiți? Indragitul chef Jamie Oliver va vine in ajutor cu o rețeta de cartofi dulci cu fasole alba și ardei, gustoasa, sațioasa și, mai ales, sanatoasa.

- Ingrediente 5 fire coriandru proaspat 10 fire busuioc proaspat 10 fire patrunjel proaspat 1 lingurita chimen macinat 5 catei usturoi 1 ceapa medie 190 ml ulei masline 2 lingurite otet din vin rosu sare dupa gust Preparare Pentru coriandru, busuioc si patrunjel, alegeti legaturi frumoase si puneti deoparte…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana organizeaza a sasea editie a conferintei Cities of Tomorrow - eveniment de top ce reuneste mediul de afaceri cu administratia locala si centrala, arhitecti, urbanisti si societatea civila din Romania. Evenimentul va avea loc marti, 27 februarie 2018, incepand…

- O femeie de 27 de ani, cu un copil in brate a fost talharita in mod brutal de un tanar. Acesta i-a pulverizat spray paralizant in fata si a lovit-o pentru un telefon mobil. In momentul de fata agresorul este cautat de politisti.

- „La data de 15 februarie, in jurul orei 11.30, politistii Postului de Politie Vladeni au depistat pe raza localitatii doi barbati de 29 si 38 de ani, care ofereau spre vanzare cantitatea de 3,8 metri cubi de material lemnos fara a indeplini conditiile de comert prevazute de lege. A fost luata masura…

- Ionel Constantin Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, face o radiografie economica a județului. – De cand sunteți președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vaslui? Ce v-a determinat sa va “inhamați” la așa ceva? – Provin din randul…

- Masca cu scorțișoara și miere Scorțișoara curața scalpul, in timp ce mierea il hranește, ea fiind recomandata in special pentru persoanele care au parul gras. Dupa prima aplicare parul va deveni mai puternic și matasos. Ai nevoie de: - 4 linguri scorțișoara pudra- 2 linguri…

- Delia Matache a avut mai multe relații inainte de a se casatori, iar conflictele cu parinții au existat ca in cazul tuturor adolescenților. Cele mai multe probleme in acest sens le-a avut la varsta primei iubiri.

- Cate 32.000 de euro pentru finanțarea a 43 de planuri de afaceri. 36 de luni și o valoare totala de 10.389.546,37 lei. Este proiectul SUCCES+, derulat de Camera de Comerț și Industrie Neamț, in parteneriat cu Innova Project Consulting, și finanțat prin POCU 2014-2020, axa corespunzatoare obiectivului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad are in programul sau expozitional de 11 ani cel mai mare targ de organizari nunți și alte evenimente din vestul țarii, “Petreceri de Vis”. A XI-a ediție a targului a avut loc week-endul trecut la complexul Expo Arad. Fața de edițiile anterioare,…

- Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflați la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Romaniei se ridica la 97,2 milioane de dolari, potrivit casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) in procesul cu gigantul american de la Camera Internaționala de Comerț…

- Compania petroliera americana Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris). Statul roman va fi despagubit dupa ce Chevron…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului.Decizia aparține Curții Internaționale de Arbitraj…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta alaturi de Asociatia Municipalitatilor Dunarene "Dunarealdquo; din Bulgaria au prezentat, ieri, rezultatele proiectului "Dezvoltarea si promovarea unui produs turistic integrat si a patrimoniului cultural: Ruta Frontiera Romana in…

- Vicențiu Știr și-a dat demisia din funcția de secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Va reamintim, Vicențiu Știr a devenit secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in 26 octombrie 2017. Inainte de aceasta, dejeanul a…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- Scandalul pornit de la scenele filmate intr-un mall din București se adancește. Tudorel Manolache, tatal femeii reținute de polițiști, a declarat ca aceasta ar fi “batuta rau” și ca urmeaza sa mearga la IML.

- Este vedeta micului dejun, dar asta nu înseamna ca este si usor de facut… Ce trebuie sa fie o omleta delicata, cremoasa, cu o textura aerata, ajunge sa fie, de cele mai multe ori, o turta arsa si uscata.

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- Presedintele SUA, Donald Trump, va pleda, in discursul sau din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos (Elvetia), pentru un comert mondial 'deschis', dar in acelasi timp 'corect si echitabil', a declarat un inalt responsabil american, transmite vineri AFP. In fata…

- Peste 30 de expozanti vor participa la editia de anul acesta a Targului de Nunti Bucovina, care va avea loc la Iulius Mall Suceava, in perioada 9-11 februarie 2018. Evenimentul, cel mai mare si reprezentativ targ de nunti din judet, este organizat de Camera de Comert si Industrie Suceava, in ...

- Politistii buzoieni au demarat ancheta la o scoala din judet, dupa ce un elev de gimnaziu si-a batut o colega in microbuzul școlar. In loc sa-i ofere ajutor fetei, ceilalți colegi au filmat cele intamplate și au tratat incidentul cu nepasare.

- Imbracaminte din piele si blana, produse de incaltaminte, marochinarie, imbracaminte pentru adulti si copii, lenjerie, home amp; deco si accesorii sunt doar cateva dintre ofertele Targului National de Imbracaminte Incaltaminte TINIMTEX. Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta…

- Draniki reprezinta o mancare belorusa care provine din bucataria lor traditionala. Sunt asemeni ”clatitelor” doar ca sunt caracterizate de diversitatea ingredientelor din care pot fi preparate. Noi am ales rețeta draniki cu cartofi deoarece se gateste foarte rapid si este foarte gustoasa.

- Peste patru mii de probe de laborator, prelevate de la produsele din comert de catre inspectorii Ministerului Sanatatii, au scos la iveala aceasta situatie ingrijoratoare. Romania nu este deloc in fara pericolului. Anual aducem in tara zeci de mii de tone de carne, iar numai in anul 2017,…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Viitorul a anunțat oficial ca-l lasa pe Eric de Oliveira (32 de ani) sa se transfere, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro. Clubul patronat și antrenat de Gica Hagi a emis un comunicat de presa in care și-a dat acordul ca jucatorul sa plece, insa n-a dat detalii legate de viitorul club al lui…

- O tanara a fost batuta de patronul unui magazin online de haine dupa ce s-a plans ca o comanda, plasata prin intermediul platformei Taobao (detinuta de Alibaba), nu a fost livrata la timp. Socant este faptul ca proprietarul magazinului online din China a calatorit 850 de kilometri, pana in provincia…

- Marți, 9 ianuarie 2018, a avut loc o acțiune de combatere a braconajului piscicol. In timpul acestei acțiuni, jandarmii teleormaneni au depistat trei barbați care vindeau in mod ilegal pește proaspat. S-a constatat ca persoanele identificate, cu varste intre 17 și 31 de ani, desfașurau activitatea de…

- Aluat pizza pentru blat pufos Daca iti place blatul pufos, atunci ti se potriveste acest aluat de pizza. Pentru a prepara un aluat de pizza pentru blat pufos ai nevoie de: – 160 ml apa calda – 2 lingurite drojdie uscata – 1 lingura zahar – 500 g faina…

- IMAGINI Cantareata de muzica populara, BATUTA de cinci luptatori MMA. Unul dintre agresori este POLITIST: FOTO Roberta Opre, cantareața de muzica populara, impreuna cu soțul ei, Ionuț Miclauș, au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA. Incidentul s-a petrecut joi, in London Pub,…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj va organiza marți, 9 ianuarie, de la ora 10, o intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la noutatile legislative cu incidenta fiscala, Spatiul Privat Virtual si inlesnirile la plata. Intalnirea se va desfasura…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat anunta promulgarea de catre presedintele Klauss Iohannis a Legii Prevenirii. Reprezentantii mediului de afaceri sustin, insa, ca Legea este inutila, avand in vedere ca a fost golita de continut. Contraventiile si modelul planului de remediere…

- MONSTRU… O femeie din Huși, de aproape 80 de ani, care locuiește singura de ani de zile, pe o strada de la limita cartierelor Dric și Corni, a trait un coșmar, in noaptea de 21 spre 22 decembrie. Peste biata bunicuța a patruns un individ necunoscut, care a batut-o crunt și, spun vecinii care au [...]

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Potrivit edilului sef, contractul de vanzare-cumparare din Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea si o societate la care CCIA este actionar unic a vizat achizitia unui teren, n a unei cladiri.

- „Ziua cea Mare”- manifestare organizata de Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente – a carei ediție urma sa aiba loc in sambata, 16 decembrie, a fost reprogramata pentru luna ianuarie a anului viitor. Conform informațiilor transmise de organizatori, evenimentul…

- Dupa renuntarea la mijlocasul croat Josip Soljici, urmatoarea decizie a noului presedinte polist Radu Birlica a fost cooptarea in club a oamenilor de afaceri Virgil Tornoreanu si Cristea Opria, sustinatori ai prim-divizionarei timisorene antrenate de Ionut Popa, Opria avand si calitatea de impresar.…