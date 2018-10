Stiri pe aceeasi tema

- Se prepara foarte usor si foarte repede. Ingrediente: 500 gr aluat de foietaj din comert 100 gr zahar pudra 2 pachete zahar vanilat 800 ml lapte 2 galbenusuri 2 pachete de budinca 250 gr unt 350-500 ml frisca lichida (in functie de cat de mare doriti sa fie stratul de frisca) ciocolata menaj pentru…

- Minciunele delicioase, minciunelele pufoase, minciunele moi la interior și aspectuase la exterior. Vrei sa le incerci? Daca da, atunci ai nevoie de urmatoarele ingrediente: – un pahar de chefir (iaurt) – 0.5 pahar de zahar – 1-2 oua – faina – un pachețel de praf de copt (la 0.5 kg de faina) – zahar…

- Multe dintre preparatele culinare pregatite in bucataria fiecaruia dintre noi poarta de multe ori amprenta proprie de gust si mai ales de aspect. Chiar daca e un fel principal sau un desert, ingredientele amestecate cu grija si multa pasiune au in final un rezultat remarcabil. Preparatul din aceste…

- Incidentul s-a consumat vineri, 31 august, puțin dupa ora 11:00, in zona localitații Peregu Mare, unde un barbat in varsta de 72 de ani, care se afla singur pe camp, efectua munci agricole. Mai exact, acesta conducea o combina cu care recolta porumb. La un moment dat, partea de evacuare a combinei s-a…

- To:i fanii Denisei Despa vor innebuni atunci cand vor vedea imaginile pe care le-am pregEtit noi! De"i toatE lumea o "tie ca fiind singurE "i obraznicE, Denisa Despa iube"te in mare secrt "i este foarte fericitE.

- Iata de ce ai nevoie pentru prajitura cu iaurt și mere… Ingrediente 2 mere 2 oua 200 g iaurt gras 80 ml ulei 250 g faina 120 g zahar 2 linguri praf de copt Cum se prepara? Dai drumul la cuptor. Amesteci ouale cu iaurtul și uleiul. Incorporezi faina cu praful de copt și zaharul. Descojești merele, le…

- Mod de preparare Copanele la cuptor cu legume Copanele se spala, se cresteaza si se asaza intr-un vas yena in care am pus un pahar de apa, jumatate de cana de ulei, 3 felii de lamaie si sare .Legumele. dupa ce se curata, se spala si se taie se pun in tava de la cuptor peste care se adauga…

- RacDaca vrei un barbat bun, docil, iubitor, care sa te lase sa faci ce vrei, atunci ai nevoie de un Rac. Barbatul acesta iti va respecta libertatea si chiar te va incuraja sa iti vezi de pasiunile tale. Nu e deloc certaret, din contra, pleaca de fiecare data capul pentru a pune punct oricarui…