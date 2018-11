Stiri pe aceeasi tema

- Este unul dintre preparatele de care iși amintesc cei ce au fost in vacanța pe la turci, dar se gasește și in bucataria noastra dobrogeana, probabil tot din influența turceasca. Este o ciorba alba extrem de ușor de facut, foarte gustoasa, sațioasa și care pare sofisticata și rustica in același ...

- Bomboanele Rafaello sunt un deliciu pentru orice doamna și domnișoara și chiar pentru domni. Este tot ce ai nevoie pentru a avea zambetul pe buze și de ce nu, un cadou perfect pentru persoanele dragi.

- Focar de infectie cu hepatita A in Bihor. Aproape 200 de persoane din zona Alesd au ajuns la spitalEste focar de infectie cu hepatita A in orasul bihorean Alesd si intr-un sat din apropiere. Aproape 200 de persoane din zona au ajuns in spital dupa ce au fost diagnosticate cu virusul hepatic…

- Un chirug de succes si prietena lui au fost condamnati la inchisoare dupa ce au drogat si violat mai multe femei. Grant William Robicheaux in varsta de 38 de ani si Cerissa Laura Riley de 31 de ani au...

- Retetele originale prevad, desigur, efectuarea unui aluat de taitei, taierea lui in patrate cu latura de vreo 10-12 cm, care patrate vor fi fierte pe jumatate, tartinate cu umplutura si rulate. in comert se gasesc insa canelonni sub forma de tuburi care va permit sa sariti peste etapa aluatului manufacturat,…

- Ce roman nu iubește tradiționalele chiftele marinate, care te fac sa te lingi pe degete? Pentu astazi v-am pregatit o astfel de rețeta ca la mama acasa, numai buna pentru o cina ca la carte!

- Apa micelara este unul dintre cele mai noi produse pentru curatarea fetei. Aceasta poate fi cumparata atat din magazine, insa poti sa o prepari si acasa, cu ajutorul unor ingrediente naturale simple, care sa te ajte sa obtii o lotiune de curatare, hidratare si toniefiere eficienta a pielii