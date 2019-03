Cum poti verifica pretul produselor din magazinele duty free si care sunt cele mai cautate produse

Stiri pe aceeasi tema

- De aici a pornit o intreaga campanie pe rețelele de socializare in care utilizatorii au promovat aceasta reclama, pe care specialiștii au catalogat-o ca fiind hijack marketing și guerilla marketing. In mai multe intervenții, fondatorii au declarat ca aceasta a fost o campanie menita sa dureze o singura…

- Articol realizat in colaborare cu Spy-shop.ro Atunci cand vrei sa iți cumperi un apartament sau sa te muți cu chirie, ești atent la mai multe aspecte. Prețul, spațiul pe care il vei avea la dispoziție, costurile de intreținere, distanța pana la mijloacele de transport in comun - toți acești factori…

- Specialistii sunt circumspecti in ceea ce priveste evolutia pietei imobiliare in anul 2019. Chiar si asa, domeniul imobiliar este unul profitabil daca investesti dupa o reteta bine pusa la punct. In ultimii ani constructia de ansambluri rezidentiale noi a explodat in principalele orase din…

- Piata croazierelor a crescut considerabil in ultimii ani. Succesul acestor vacante se datoreaza campaniilor de promovare, dar si tarifelor tot mai scazute, care fac ca produsul sa fie accesibil unui numar tot mai mare de turisti. Pretul unei croaziere...

- Rata inflației a fost de 3,27% in luna decembrie 2018, aceasta scazand de la 3,43%, cat era in luna noiembrie, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Fața de luna decembrie 2017, cel mai mult s-au scumpit cartofii (39,64%), o serie de alte legume si conserve de legume (23,46%), transportul…

- Pretul energiei pe piata bursiera spot cu livrare in ziua de joi a ajuns la o medie de 411 lei pe MWh, depasind cel mai mare nivel de anul trecut, de 406 lei pe MWh, inregistrat pe 3 decembrie 2018, potrivit datelor postate pe site-ul ope...

- Bunurile confiscate de Fisc vor fi vandute online si piata va fi cea care aplica pretul corect, a declarat duminica, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit acestuia, bunurile se vor vinde pe platformele online de specializate și nu se va mai face o evaluare ci piața va decide. „Daca va uitati…

- Romania a importat ieri dimineata peste 1.000 de MW pentru a-si asigura consumul de energie, care se ridica la aproape 8.000 de MW, in timp ce productia nationala nu depasea 6.960 de MW la ora 10:00, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica,…