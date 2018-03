Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea oricine poate solicita iesirea la pensie anticipata in 2018 daca indeplineste urmatoarea conditie: stagiul complet de cotizare sa fie realizat. In acest caz, se poate solicita pensie anticipata in 2018 cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstei legale de pensionare. Trebuie…

- De ce esti nervos? Nu este mai bine cu un roman CEO? Nu, a fost raspunsul lui ferm. Romanii gandesc pe termen scurt, vor imediat rezultate, impun targeturi imposibil de atins, vor sa demonstreze la centru ce tari sunt (probabil ca va amintiti articolul de anul trecut cand am intrebat de…

- Actiunea este destinata promovarii programului Erasmus+ in randul studentilor sai. Aproape 100 de studenti de la toate facultatile universitatii au participat la activitatile pregatite de Biroul Erasmus+ si Liga Studentilor din UAV, din care au aflat despre oportunitatile oferite de mobilitatile…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- Echipa feminina de sabie cadete a Romaniei a ocupat locul 6, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia). Echipa antrenata de Sandu Constantin si Emil Oancea, formata din Ilinca Pantis (CS Riposta), Maria Badea (CSA Steaua), Maria Matei (CS Dinamo)…

- Semnalul populist, dat si exprimat prin rezultatul alegerilor din Italia este clar, insa "o coalitie cu obiective pro-europene ar putea reseta jocul", a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, eurodeputatul Andi Cristea, vicepresedinte al Comisiei pentru afaceri externe (AFET) din Parlamentul European.

- Eurostat arata ca dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri ale comertului cu amanuntul in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, au fost inregistrate in Romania (+11,0%), urmata de Ungaria (+7,5%), Letonia (+7,2%) si Franța (+6,3%). In aceeasi…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Romanii plecati la munca in strainatate, care au incasat alocatii pentru cresterea copiilor din ambele tari, vor fi nevoiti sa restituie banii. Cei care merg in strainatate pentru o perioada scurta raman asigurati in sistemul social al tarii de origine.

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- MAE informeaza cetatenii romani ca in Serbia, pentru perioada 26-28 februarie, sunt asteptate precipitatii abundente sub forma de ninsoare, intensificari ale vantului si temperaturi scazute, fapt pentru care s-au emis coduri portocaliu si galben pentru intreg teritoriul, potrivit unui comunicat.…

- Spray-urile contra gandacilor sunt o solutie de moment, deoarece acestia apar o data la 14-21 de zile, iar la nivel mondial nu exista niciun produs care sa omoare ouale de gandaci. Singura solutie este de a ii tine sub control, a spus Sorin Boaje in cadrul emisiunii de business ZF Live. …

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul din cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov.

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- 21 de experți din 7 țari europene descopera pe parcursul a șapte zile cum pot face strategii eficiente de talent management pentru organizațiile lor și ce metode de educație non-formala pot folosi pentru a oferi oportunitați de dezvoltare profesionala ONG-urilor din care provin. Atelierul din București,…

- Unii dintre romanii care muncesc in strainatate incep sa se gandeasca la varsta pensionarii, iar alții chiar ajung la respectiva varsta, scrie gds.ro. Cum ei au lucrat in doua sau chiar mai multe state, atunci și pensia lor va fi una comunitara, adica platita de mai multe state. Citeste si PENSII…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- In absenta timbrului de mediu, romanii au continuat si in prima luna din 2018 sa isi inamtriculeze pe banda rulanta masini second-hand, mai poluante si mai nesigure in trafic decat cele noi. In conditiile in care numarul de autoturisme rulate crescuse deja exploziv in cursul anului trecut,…

- La inceput de an competițional 2018, singurul campion paralimpic din istoria Romaniei, Eduard Novak, are planuri mari. A stabilit - in premiera - cantonamente și concursuri peste hotare pentru micii cicliști de la Academia care-i poarta numele, astfel incat sa se pregateasca in cele mai bune condiții…

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…

- In pofida faptului ca romanii muncesc multe ore pe saptamana, eficiența este scazuta, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa. Și asta, in timp ce locuitorii statelor bogate ale UE petrec mai puțin timp la serviciu, dar au o productivitate ridicata și bani mai mulți. Romania se afla pe locul…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- "Aplicarea politicilor destinate romanilor de pretutindeni se va face in noul cadru legislativ oferit de actualizarea, in 2017, a legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni…

- Noul ministru pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, spunea, in 2013, intr-un interviu pentru Adevarul, ca romanii saraci n-ar trebui sa plece in strainatate, ci sa-si ia cate doua-trei slujbe in paralel si sa munceasca mai mult. Asta, in conditiile in care fratele ei traia la acea vreme…

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Un angajat cu norma intreaga din UE a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind in medie 41 de ore, fata de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe săptămână…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- In luna mai a acestui an, tanarul Sorin Truica trebuia sa implineasca 30 de ani și sa devina pentru prima data tata, insa destinul crud a decis ca el sa plece mult prea devreme dintre noi! Așa cum spun rudele de la Targu Jiu, tanarul, originar din Dolj, plecase in Italia pentru aș face…

- Imagini spectaculoase cu tancurile americane staționate in Romania, la baza de la Mihai Kogalniceanu. Puternicele vehicule blindate sunt urcate in trenuri pentru a fi transportate in Germania, acolo unde are loc, incepand de saptamana viitoare, un amplu exercițiu militar. Peste 4000 de militari, printre…

- Artistul oradean Ovi D. Pop a fost ales reprezentant al Romaniei la a V-a editie a Internațional Union of Photographers (IUP) din China. Editia din acest an a evenimentului are loc in Guangzhou (China), iar cu acest prilej va fi lansat si „World’s Elite Photograph Album”. Imaginile…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Spațiile de cazare din statiunile montane de pe Valea Prahovei au fost ocupate aproape complet, iar cele din stațiunile balneare sau de pe litoral au avut de asemenea cautare. Dintre cei aproape 170.000 de turiști, o mare parte au preferat destinatii cu traditie, cel mai mare numar de locuri…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- Un startup estonian a adus in Europa un serviciu folosit si de romanii plecati la munca in strainatate: transfera bani dintr-o tara in alta, cu comisioane sub cele ale bancilor, printr-un sistem prin care, de fapt, banii trimisi de "stranierii" nostri nici nu parasesc tara respectiva, dar valoarea lor…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- România, Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt câteva dintre țarile estice, enumerate într-un editorial al Financial Times, în care independența justiției este pusa în pericol. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cât mai curând, s-ar putea ca cea…