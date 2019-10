Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii octombrie 2019 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Taur Va fi luna familiei,…

- Cand vine vorba despre eleganța femeilor, aceasta este intr-o anumita masura determinata de semnul zodiacal din care fac parte. In acest articol va vom prezenta care sunt cele mai elegante femei in funcție de zodia lor.

- Desi vom incerca sa negam, banii sunt primordiali in ziua de azi, fara de care nu am putea supravietui. Desi pare SF, semnul zodiacal sub care ne aflam ne poate oferi indicii despre cum anume am putea castiga mai multi bani, atunci cand avem nevoie, si nu numai.

- Viața presupune urcușuri și coborâșuri, iar fiecare dintre noi va avea, la un moment dat, inima frânta. Acest an este presarat cu multe reușite pe plan profesional și financiar, însa cu perioade critice și dureroase pe plan sentimental.

- HOROSCOP BERBEC DA: tot ce este nou, usor agresiv, suprinzator. Subtilitatea nu este pentru Berbeci. NU: tot ce inseamna rutina. Daca va programati sesiunie de amor in fiecare marti si joi, fii sigura ca nu va fi in extaz, ci plictisit de moarte. HOROSCOP TAUR DA: toate…

- Cu siguranța ai observat faptul ca fiecare om este diferit in felul sau, mai ales atunci cand vine vorba despre iubire și relații de cuplu. In mod cert și semnul zodiacal are o mare influența in acest sens, motiv pentru care poți folosi secretele fiecarui nativ pentru a-l cuceri! Cum cucerești o persoana,…

- Unii barbați sunt de parere ca exteriorizarea sentimentelor este un semn de slabiciune și prefera sa se joace cu tine și cu sentimentele tale, dându-ți doar câteva semne de iubire din când în când.