Cum poţi să îţi iei online maşină ieftină de la Fisc "Daca va uitati prin punctele vamale sunt masini care tin blocate toate punctele vamale. Sunt sute, mii de masini care zac, de ani de zile, rotile sunt deja dezumflate. Pe de alta parte, sunt bunuri confiscate de tot felul, confectii... bunuri care sunt in depozite, care sunt sparte, care sunt furate, casele care se confisca. Ce face MFP sau ANAF? Cheltuie bani ca sa faca evaluari. Evaluari care nu sunt cele care justifica pretul, pentru ca ele nu se vor vinde la acel pret si din ce in ce ele se depreciaza. Ce vrem sa facem? Toate aceste bunuri, masini, pot fi vandute online, se liciteaza,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

