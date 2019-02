Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in județul Arad au avut loc doua incendii in numai doua ore. Ambele au fost stinse cu ajutorul unui pompier aflat in timpul liber. Sambata dimineața, plt.maj. Iosif Herbei lucra prin curtea casei sale din Ghioroc, fiind in timpul sau liber. „La 8,54, un apel la 112 a anunțat un…

- Se pare ca pompierului ii e sortit sa salveze vieți omenești și in timpul liber, nu doar la serviciu. In urma cu cațiva ani, aflat in afara serviciului, a ajutat o victima a unui accident rutier consumat in fața lui, la Tileagd. Plutonierul adjutant Negruț Nai Suciu Calin Nicolae, comandant…

- Minorul de 16 ani din Hunedoara prins in data de 28 ianuarie la Petroșani, dupa ce a furat și condus fara permis o mașina, a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost prezentat azi Parchetului de pe langa Judecatoria Hunedoara, in vederea luarii masurilor legale. Astfel, Parchetul a dispus emiterea…

- Il cheama Ilie Marius Costinaș, este plutonier adjutant in Alba Iulia, iar ziua care l-a facut erou l-a gasit in curtea casei, curațand zapada proaspata. Acela a fost momentul cand a vazut acoperișul casei vecinilor in flacari, a sunat la 112, a luat-o la fuga spre locuința vecina și a intrat fara sa…

- Un tanar de 26 de ani a furat o mașina, dupa care a lovit un chioșc, dar cu toate acestea și-a continuat drumul. A ajuns cu mașina intr-un șanț, iar un polițist aflat in timpul liber a oprit pentru a-i acorda ajutor șoferului care se chinuia sa iasa pe geam. Imediat și-a dat seama ca […] The post A…

- Povestea Mariei Ilieșiu, din Sebeș, o spune chiar fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, pe pagina sa de socializare. De aici am aflat de conjudețeana noastra, plecata din Romania de 17 ani. A stat o mare parte din timp in Spania și apoi, in urma cu 5 ani s-a mutat in Viena, unde locuiește majoritatea…

- Politia Caras-Severin a anuntat deja ca face verificari dupa ce un politist din Caransebes a aparut in videoclip. In filmare apare si un politist de la Biroul Rutier din cadrul Politiei Caransebes, imbracat in civil si care, potrivit reprezentantilor IPJ Caras-Severin, era in timpul liber in momentul…

- ″In urma cu 29 de ani am scapat de Ceausescu, am scapat de dracul si am dat de tac-su, pe care il cheama astazi Liviu Dragnea. Doamna prim-ministru, va rog sincer sa va priviti in oglinda, acolo o sa-l vedeti pe domnul Dragnea si o sa mai vedeti ca sunteti un prim-ministru manjita pe maini cu sangele…