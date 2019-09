Cum poţi să afli cine te spionează pe WhatsApp O modalitate de a afla cine se uita la profilul dvs. de WhatsApp este sa postati mai multe stari simultan, astfel incat utilizatorii sa stea un timp sa va vada informațiile, scrie dcnews.ro. Veți avea 24 de ore pentru a verifica cine sunt persoanele care s-au uitat la starile voastre. Rețineți ca, probabil, aceiași utilizatori s-au oprit sa va vada profilul. In acest fel, veți ști ca au un interes special in a ști ce publicați. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

