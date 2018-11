Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul antrenor italian Marcello Lippi, actualul selectioner al Chinei, nu isi va reinnoi contractul cu Federatia de fotbal de la Beijing, care expira in luna ianuarie, informeaza agentia Xinhua. Intr-un interviu acordat marti unui post de televiziune chinez, Lippi a declarat ca doreste sa se intoarca…

- Un sfert dintre copiii romani abandoneaza scoala inainte de a termina clasa a XII-a, principalul motiv fiind ca metodele de predare sunt de pe vremea bunicilor, fara nicio legatura cu lumea inconjuratoare, a declarat, marti, Mariuca Talpes, reprezentant al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, intr-o…

- Al doilea weekend al lunii octombrie aduce batai de cap pentru unii nativi. Taurii vor fi coplesiti de ganduri despre trecut, in timp ce Racii vor avea doua zile de vis. Afla si tu ce spune horoscopul 13 - 14 octombrie despre zodia ta:

- Viața de vedeta nu este deloc ușoara, unde mai pui ca și aceste persoane publice sunt simplii oameni, ca toți ceilalți. Și, fie vedeta sau nu, raceala nu ține niciodata cont de statutul tau social și „da buzna” acolo unde simte nevoia.

- Liderul ATP, Rafael Nadal, a anunțat, miercuri, pe Twitter, ca renunța la turneele de la Beijing și Shanghai din cauza accidentarii de la genunchi suferite la US Open, scrie Mediafax."Am decis impreuna cu echipa mea tehnica și cu medicii sa nu particip la turneele asiatice pentru a ma putea…

- Wizz Air, cu 6,8 milioane de bilete vândute pe rutele din si spre România, va suspenda în sezonul de iarna cursa Cluj-Atena. “Ca o practica normala în industria aviatica, frecventele de zbor se modifica în functie de sezon si de performanta rutelor. Wizz…

- Doinița Oancea a ajuns sa joace in filme printr-o intamplare și, dupa ce in pauzele de filmari de la „Inima de țigan” a urmat cursurile facultații de teatru, a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi. Acum, Doinița Oancea debuteaza in teatru și pornește intr-un turneu prin toata țara.…