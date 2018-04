Cum poți readuce tandrețea în viața ta Da, știm, suntem intr-o goana nebuna de zi cu zi. Intr-o lupta cu timpul prea puțin, cu multele lucruri pe care le avem de facut, cu responsabilitațile, fricile, facturile, cu drumul in fuga intre casa și birou, cu orele din trafic, cu lupta pentru un loc de parcare. Este o lupta cu noi inșine in incercarea de a face mai mult, mai bine, mai repede. Și cu toate astea suntem intr-un permanent contratimp, suntem mereu in intarziere și ne sfarșim seara obosiți peste masura, depașind cu mult ora rezonabila de culcare, aflați in fața unui somn care cu siguranța nu va fi de ajuns. Ne-am obișnuit sa facem… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, sambata, ca meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, din play-off-ul Ligii I, nu a fost unul frumos si nu i-a placut."Nu a fost un meci frumos, un spectacol foarte frumos. Un astfel de teren nu ajuta echipele sa joace un fotbal bun. Nu am gasit…

- Cel putin 12 palestinieni din Fasia Gaza au fost ucisi vineri de armata israeliana, intr-o infruntare tensionata, la frontiera, intre mii de manifestanti palestinieni si militari israeliani, care a degenerat in confruntari - unele dintre cele mai sangeroase din ultimii ani, relateaza AFP.Zeci…

- Mai sunt cateva zile si Pastele ne bate la usa. Aceasta Sarbatoare este considerata una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, dar este si un moment ideal de a darui o mica atentie celor care te inconjoara si iti transmit o stare pozitiva chiar si in cele mai grele momente. Cu siguranta, cu totii…

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Ai observat ca atunci cand iei masa in oras cu cineva, tinzi sa te saturi mai repede decat atunci cand mananci singur acasa, la televizor, sau cand iei pranzul la birou? Ritmul in care mancam influenteaza si cantitatea de mancare pe care o introducem in corp.

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Frumoase vorbe am mai auzit noi din gura principesei Margareta despre Centenar, despre Basarabia si despre iubirea fata de popor. Din nefericire, faptele contrazic total eleganta abureala a Femiliei Regale. Probabil suparati ca Legea Casei Regale, prin care cuplul Duda-Margareta urmau sa mai suga bani…

- Cu arma in mana și cu lacrimi in ochi! La 35 de ani, caporalul Vasile Mihalcia este pregatit sa-și dea viața, ca sa-l ajute pe fiul sau, Darius sa traiasca! Pentru el, pentru baiețelul sau diagnosticat cu tetrapareza spastica, paralizie cerebrala și epilepsie, tanarul militar a cerut sa plece in Afganistan.…

- Peste doua saptamani, se sarbatoreste Pastele, iar copiii intra in vacanta de sarbatori. Nu vor merge la scoala in perioada 31 martie – 10 aprilie. Vor fi 12 zile libere, inclusiv weekend-urile. Elevii se vor intoarce la cursuri miercuri, 11 aprilie. Reamintim ca, printr-un proiect aprobat de Parlament…

- Castravetele intareste articulatiile. Silica din castravete ajuta la intarirea tesuturilor de legatura din jurul muschilor si articulatiilor. Stimuleaza digestia si ajuta la pierderea in greutate. Poate fi folosit in supe si salate, sau combinat cu iaurt. Castravetele are calorii negative, astfel el…

- Sunt vaduva, fara niciun venit. Am depașit varsta de pensionare. La moartea prematura a soțului, care s-a imbolnavit din cauza serviciului, aveam cinci ani de casatorie. Nu mi se aproba pensie de urmaș, pe motiv ca nu aveam peste 10 ani de casatorie. Este corect? (Emilia Dondoș, Alba Iulia). RASPUNS:…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…

- CredXp este una dintre echipele participante la Innovation Labs, programul de accelerare din Romania destinat tinerilor dornici sa faca primii pasi in antreprenoriatul tehnic. Am stat de vorba cu acestia pentru a ne prezenta solutia cu care vor sa schimbe anumite procese la nivelul sistemului financiar.…

- Un francez a fost amendat cu 3.000 de euro dintr-un motiv incredibil: a muncit prea mult. Barbatul, care este patiser intr-un orașel din nord-estul țarii, a muncit șapte zile pe saptamana, incalcand astfel o lege care prevede ca angajații sa aiba cel puțin o zi de odihna pe saptamana. Cedric Vaivre…

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- Motivarea avizului negativ al CSM pentru revocarea lui Kovesi. Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, urmeaza…

- Ceai verde. Proprietatile benefice ale ceaiului verde au fost dovedite stiintific in zilele noastre si asistam la repunere in drepturi a acesteiplante miracol, asa cum merita orice cadou pe care natura ni-l ofera cu generozitate pentru sanatatea si starea noastra de bine. Iata lista beneficiilor…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca romanii traiesc o frustrare ca Romania nu a reusit sa construiasca in ultimii 28 de ani macar o autostrada. "Dupa fotbal, cea mai mare frustrare a noastra este ca de 27-28 de ani nu am reusit sa terminam macar o autostrada care…

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, joi, inaintea turneului de la Indian Wells, ca isi doreste sa fie in continuare furioasa pe teren, dar in acelasi timp trebuie sa fie si mai calma si sa nu se mai critice atat de aspru. ”Mereu caut perfectiunea, dar in acelasi timp stiu…

- Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie - Ziua Internationala a Femeii Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele barbatilor – desi ei se plang dar numai pentru ca asa s-au obisnuit – pentru ca sunteti cele care suflati dragoste peste orice faceti voi si familia voastra,…

- Dan Nistor a recunoscut faptul ca atacul lui Dinamo n-a funcționat azi, la meciul pierdut cu Craivoa in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Mijlocașul și-ar fi dorit sa-l aiba pe Nemec in atac, in dauna lui Ivan Pesici, depașit in cam toate momentele. "Nemec e un jucator foarte important pentru…

- Gaurile negre sunt cele mai stranii fenomene din spatiu si fizicienii recunosc ca inca nu pot sti exact ce se intampla in interiorul lor. Exista multe teorii, iar una din ele sustine ca in interiorul acestora ar putea exista civilizatii foarte avansate. Mai mult, afirma un fizician, chiar si universul…

- Generalul Philip Breedlove fostul SACEUR declara: „Ar trebui sa vorbim despre ceea ce se intampla in Arctica ca o oportunitate si nu ca o problema de securitate. Si cred ca exista inca timp - sunt un optimist - pentru a incerca cel putin sa se incetineasca aceasta miscarea de militarizare a Arcticii,…

- Ah, kilogramele astea, bata-le vina. Dau multe dureri de cap femeilor, mai ales. De multe ori, organismul nostru nu lupta eficient impotriva lor și așa ajung ele sa fie dușmanii noștri. Prin urmare, trebuie sa le venim de hac intr-un mod eficient. O bautura minune accelereaza organismul și lupta in…

- Una dintre cele mai cunoscute plante, aromate este busuiocul, considerat ca fiind un adevarat medicament, are multiple intrebuințari și este o adevarata minune pentru organismul uman. Imediat cum vei introduce in alimentația ta aceasta planta considerata pe alocuiri condiment vei reuși sa ții…

- Dragobete. Sapte din zece români vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc între 50 si 100 de lei pentru cadou, potrivit unui sondaj realizat de Provident Financial România.

- HOROSCOP 23 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Numai datorita prudentei poti depasi cu bine furtuna de evenimente care navaleste acum in calea ta. in alte conditii, te-ar fi bulversat complet si ti-ai fi pierdut cumpatul, dar de data aceasta reusesti sa te aduni foarte bine…

- Pastele catolic se va sarbatori cu o saptamana inainte, pe 1 aprilie. Fiind sarbatoare cu data schimbatoare, anul viitor, Pastele ortodox se va serba pe data de 28 aprilie, iar in 2020, acesta se va sarbatori pe 19 aprilie. De asemenea, cel catolic se va sarbatori in 2019 pe data de 21 aprilie, iar…

- Alexandru Arșinel a declarat ca nu a beneficiat de nici o pila pentru intervenția respectiva. Alexandru Arsinel, audiat in dosarul medicului Lucan. O ambulanta a fost solicitata la sediul DIICOT "Cineva imi aducea aminte acum, dupa sase ani, ca am luat rinichiul unei fete care a murit.…

- FCSB s-a mai aflat in situatia de a fi in primavara europeana si de a gestiona si meciuri importante in campionat, asa cum se intampla acum cu "dubla" Lazio&Dinamo. Dica e in fata unei dileme majore. Urmeaza ca in decurs de 7 zile sa joace de doua ori cu Lazio, in Europa League si cu Dinamo, intre disputele…

- Bill Gates avertizeaza ca din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an. Miliardarul american iși exprima ingrijorarea ca acest lucru s-ar putea intampla, in cazul in care autoritațile nu vor finanța lupta impotriva unor astfel de…

- Meda Cotuna, tanara jurnalista din Alba Iulia, este greu incercata de viața. Dupa ce in urma cu cațiva ani și-a ingropat tatal chiar de ziua ei, acum trece din nou prin momente de cumpana. Recent, mama ei a fost diagnosticata cu cancer și ”trage cu dinții” sa o țina cat mai mult langa ea. A […]

- Aceasta planta este un dar al naturii pentru sanatate, ce contine peste 75 de factori nutritivi, peste 200 de ingrediente active esentiale și 12 vitamine. Se spune ca aceasta planta face sa dispara...

- Stadionul a fost propus la competiția organizata pe stadiony.net, și are șanse mari, în luna martie, sa ia titlul de cel mai frumos stadion din 2017. Renumita firma Con-A este societatea care pare sa se fi specializat pe construcții în domeniul sportului, în prezent având…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene…

- Românii au început 2018 cu trei zile libere chiar din prima luna a anului.Astfel, zilele zilele de 1 și 2 ianuarie au fost libere, cu ocazia Anului Nou, iar 24 ianuarie a fost tot o zi nelucratoare, pentru a comemora Ziua Unirii Primcipatelor Române.Urmatoarea…

- Organizația Județeana Suceava a PMP pare rupta in doua, intre fostul lider Corneliu Popovici și viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, la puțin timp inaintea alegerilor pentru funcția de președinte. In cursul zilei de astazi, secretarul general adjunct a Organizației Județene PMP Suceava, Ioan Cozorici,…

- Cat de mult putem trai cu aceasta acceptare atunci cand suntem in mijlocul derularii unei boli si ne confruntam cu simptomele ei neplacute sau chiar devastatoare? Cat ne ajuta sa intelegem aceste abordari noi cu privire la cauzele spirituale ale bolilor noastre. Desi pare dificil, atunci cand…

- Desi nu exista alimente ''miracol'' care sa ne protejeze impotriva cancerului sau care sa ne vindece, un stil de viata echilibrat poate asigura o stare optima de sanatate, implicit o protectie anticanceroasa. Este important sa stim ca...

- Sarbatori dupa sfinte sarbatori. Inca de pe bancile scolii am memorat ziua de 15 ianuarie drept aniversarea lui Eminescu. Asadar, mijlocul lui ghenar ne ofera o sarbatoare a culturii, a simtirii romanesti, cand, in fiece an, ne amintim de poetul nepereche. Conventional, ii serbam acum ziua de nastere,…

- Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea tinutelor si deja trecute prin „sita” intransigenta a juratilor si a publicului, 11 fete dintre cele mai stilate se vor lupta din nou pentru marele premiu de 100.000 de lei! Cine va fi marea castigatoare „Bravo ai stil! All Stars”? Citeste si: SURPRIZA! Cine…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Piperul este un ingredient folosit frecvent în ritualurile de înfrumusețare, dar și în bauturile care au ca scop arderea grasimilor și îmbunatațirea starii de sanatate.

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…