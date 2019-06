Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, guvernatorul Mugur Isarescu a prezentat raportul privind inflatia. Noua prognoza pentru acest an a crescut de la 3% la 4,2% iar cea pentru 2020 la 3,3%, semn ca economia romaneasca se supraincalzeste. De altfel, Eurostat a anuntat ca Romania a avut in perioada ianuarie…

- „Prea multe nu are ce sa faca, trebuie sa stea (Radu Mazare, n.r.). Ii ducem de mancare, mai vorbim cu el. Doarme pe o saltea de burete, merge la o baie comuna, dar nu trebuie sa-l plangem si sa-l victimizam. Stiti ca a trecut printre atatea. Este bine cu moralul, este bine fizic. Asteptam sa se demareze…

- UE isi epuizeaza, incepand de vineri, 10 mai, resursele pe care planeta poate sa i le ofere pentru anul 2019, avertizeaza World Wide Fund for Nature (WWF), care a dezvaluit ca aceasta "zi a depasirii" cade in fiecare an tot mai devreme. "Începând de vineri, europenii vor trăi…

- Protestele locuitorilor din zona Kiriac, referitoare la demolarea garajelor si reamenajarea parcarilor din zona au ramas fara efect. Primarul Nicolae Robu a anuntat ca pe 8 mai va incepe operatiunea de demolare a garajelor aflate in aceasta parte a orasului. E hotarat, pe 8 mai ne apucam de treaba,…

- Parlamentul European discuta luni pentru a doua oara situatia statului de drept in Romania, la solicitarea grupului PPE. Spre deosebire de precedenta dezbatere, cand premierul Viorica Dancila a sustinut un discurs in plen, la discutiile de luni nu va fi prezenta, absenta sa fiind deja criticata in termeni…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, a participat miercuri la o intalnire cu aproximativ 200 de membri ai comunitatii britanice din zona Capitalei, pentru a le raspunde la intrebarile privind situatia lor post-Brexit, diplomatul precizand, pentru AGERPRES, ca ingrijorarile lor cele mai…

- Zeci de firme, primarii, echipe sportive, personalitati, sindicate, dar si persoane fizice din Romania au anuntat ca se vor alatura protestului ”Romania vrea autostrazi” si intrerup activitatea, vineri, timp de 15 minute, la ora 15.00. Tot la ora 15.

- Egalitatea de sanse in Romania a cunoscut un declin semnificativ, in ultimii 30 de ani, in Romania, iar cauza ar putea fi lipsa constientizarii problemei si a dezbaterilor publice, a declarat, vineri, Sorana Baciu, presedintele Asociatiei Administratorilor Independenti (AAI), la evenimentul "Suna…