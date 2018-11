Cum poti plati mai putin daca iti organizezi nunta online Chiar daca o nunta este prilej de fericire si momente deosebite, bugetul poate fi o corvoada pentru cei care sunt nevoiti sa se incadreze intr-o anumita suma pentru un astfel de eveniment. Pe FunPlan.ro, platforma de organizare de nunti online, tinerii au posibilitatea de a analiza costurile furnizorilor necesari pentru nunta si ofertele acestora, astfel incat sa-si optimizeze cheltuielile in cel mai avantajos mod cu putina.



Alegerea furnizorilor in functie de bugetul stabilit



Un eveniment important cum este nunta se realizeaza, de cele mai multe ori, pe baza bugetului deja… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu, impreuna cu reprezentanții Centrelor de sanatate Youth Klinic, au discutat astazi cu elevii Liceului Teoretic „Ion Creanga” din Chișinau, despre oportunitațile și suportul specializat de care pot beneficia

- Furnizorii de servicii poștale au primit anul trecut peste 490.000 de reclamații, cu 16% mai multe decat in anul anterior, iar in cazul a 32.000 de reclamații au platit clienților despagubiri in valoare totala de 6,2 milioane de lei, a anunțat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). "Veniturile din servicii…

- Black Friday 2018. Goana dupa oferte avantajoase și reduceri care de care mai mici va incepe curand și anul acesta. Mulți comercianți deja indica ce reduceri vor aplica pentru produsele lor. Cei care vor fi cei mai rapizi și vor accesa site-urile magazinelor online in timp util vor reuși sa achiziționeze…

- București, 11 octombrie 2018 – Locuitorii din județul Alba au acces la serviciul de plata a facturilor de apa potabila și canalizare emise de SC APA CTTA SA prin platforma pentru plata online cu cardul, disponibila pe site-ul www.contulmeu.apaalba.ro , dezvoltata de o agenție de web design in parteneriat…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a acuzat, miercuri, parlamentarii europeni ca nu au facut o analiza asupra coruptiei in toate statele membre ale Uniunii Europene, acuzandu-i pe acestia de dublu standard. “Ca popor pro-european suntem foarte constructivi. Domnule Timmermans, nu e nevoie de nicio…

- In societatea actuala, tinerii care si-au propus sa isi oficializeze relatia nu mai au in vedere traditiile si obiceiurile care se respectau cu strictete cu ani in urma. Astazi, nuntile cuprind, in marea majoritate, 3 mari etape: gatitul mirelui si a miresei, ceremonia religioasa si petrecerea de la…

- Sfarsitul lunii august este o perioada agitata pentru studenti. Tinerii isi cauta apartamente cu chirie. Cele mai solicitate sunt locuintele din apropierea institutiilor de invatamant. Preturile au ramas neschimbate de anul trecut.

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca nunta fiului lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, de la Palatul Snagov, ii aduce aminte de scena de debut din filmul ”Nașul”, atunci cand Don Corleone primește toata crema lumii interlope sa-și arate respectul fața de cel mai important lider. Citește…