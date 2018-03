Stiri pe aceeasi tema

- „Viata e simpla, aerul curat si mancarea sanatoasa”, a declarat pentru cotid ianul britanic Oddone Giuseppe, managerul unui restaurant. In nordvestul Italiei, un primar al unui orasel din munti ii ofera oricarui adult care este dispus sa se mute acolo nu mai putin de 2000 de euro. Bormida este un sat…

- Iti oferim trucurile de care ai nevoie pentru odihna perfecta. Cu toții am simțit consecințele zdrobitoare ale nopților nedormite. Iar un program haotic de somn poate avea ample efecte negative pe termen foarte lung. De aceea este important sa avem grija de somnul nostru.Vezi AICI care sunt…

- A fost un scandal de proportii la Curtea de Arges. Se pare catotul a pornit de la gestul unui barbat, care baut fiind a inceput sa loveasca cu picioarele un garaj si un tomberon ce erau in proprietatea unei rude. Dupa ce si-a terminat numarul, tanarul a plecat acasa. Numai ca cei ce au primit "vizita"…

- Recent, meteorologii au realizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Se pare ca vremea ramane capricioasa și schimbarile de temperatura vor fi semnificative de la o zi la alta. Ce anunța specialiștii pentru luna martie?

- Solarul, folosit de majoritatea agricultorilor din localitatea damboviteana Baleni pentru cresterea legumelor, a devenit un saivan calduros pentru oi. Un cioban s-a gandit sa scuteasca bani cu amenajarea unui grajd si a bagat toate cele 350 de oi intr-un solar, pe care a cheltuit 20.000 de lei.

- Tinerii din Moldova care vor sa-si deschida o afacere in mediul rural vor putea primi suport financiar nerambursabil aplicand la programul „START pentru TINERI: o afacere durabila la tine acasa”. Un proiect de hotarare de Guvern in acest sens, elaborat de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- Macaulay Culkin (37 ani), cel care l-a interpretat la începutul anilor ’90 pe simpaticul Kevin din “Singur acasa&", a reușit sa renunțe la droguri și sa-și schimbe total stilul de viața.

- MISTER O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani si nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care stiu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar [...]

- Bobby Paunescu și Alice Peneaca formeaza un cuplu care incearca sa treaca peste toate complicațiile aduse de distanța. Pentru mulți, acesta ar fi un prag mult prea dificil de trecut. Și, se pare, ar fi fost un obstacol și pentru Bobby și Alice.

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat luni, inainte de CEx, ca nu s-a hotarat daca va mai candida pentru aceasta funcție, chiar daca anterior Liviu Dragnea declarase ca-l va susține.„Cel mai bine m-am simțit in funcția de membru. Am facut parte din campania din 2016, județul…

- "Dragi prieteni și mai puțin prieteni, Am revenit acasa. Acasa iar nu in libertate. Caci am fost mereu liber. Poate chiar mai liber decat sunt acum. Ieri am trecut din mica pușcarie - cea a prizonierilor liberi - in marea pușcarie - cea a libertații prizoniere. In cele 16 luni anterioare, singurul…

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca fostii mari fotbalisti, care au fost prezenti la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia FRF, il sustin pe acesta pentru a obtine locuri de munca. El i-a dat drept exemplu pe…

- Fotocredit: Hyundai Hyundai a publicat astazi toate detaliile legate de noul Kona Electric - model ce va avea premiera mondiala la Geneva și care este caracterizat de sud-coreeni drept "primul SUV subcompact 100% electric" de pe piața din Europa. Iata, pe scurt, detaliile esențiale ale noului Hyundai…

- Gerul si viscolul inchid din ce in ce mai multe scoli si gradinite din tara! Copiii se bucura pentru ca stau acasa, insa multi parinti sunt disperati sa gaseasca pe cine cu cine sa-i lase.

- Potrivit sefului CJ Iasi, Maricel Popa, vor fi trei curse aeriene pe saptamana pe ruta Iasi-Cluj Napoca-Timisoara, zborurile urmand sa fie operate de catre TAROM. Maricel Popa a facut anuntul in cadrul unei intalniri cu reprezentantii firmelor IT din Iasi. "Vor fi trei curse pe saptamana intre Iasi,…

- Toti constructorii, proiectanti si consultantii in constructii, adica peste 87.000 de firme, sunt obligati sa obtina pana la finalul acestei luni un certificat de competenta, fara care nu mai pot functiona pe piata, insa institutia de stat care emite aceste documente inca nu exista. Guvernul vrea acum…

- Daniel Funeriu ataca sindicatele din invatamant. Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a criticat miercuri, 21 februarie, sindicatele din invatamantul romanesc, in contextul protestului FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Invațamant) de la Ministerul Muncii, precizand ca sindicalistii ar…

- La sfarșitul primului an din mandatul parlamentar și la inceputul celui de-al doilea, in mod firesc, se pune problema gradului in care am reușit sa imi indeplinesc misiunea și sa raspund imperativelor statutului pe care mi l-am asumat. Desigur, perioada de adaptare și de insușire a procedurilor presupuse…

- Președintele Belarusului, Alexandru Lukașenko, va efectua o vizita in Moldova in luna aprilie a acestui an. Detaliile privind vizita in țara noastra au fost discutate in cadrul intilnirii dintre ambasadorul Moldovei in Romania, Victor Sorocean, și prim-ministrul adjunct de externe al Belarusului, Andrei…

- Moldova va putea obține mai mulți bani de la Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru a implementa diverse proiecte investiționale, relateaza Noi.md. Acest lucru se datoreaza faptului ca BEI va mari suma fondurilor pentru implementarea proiectelor de investiții in Republica Moldova și in alte țari…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de...

- Daca ai de a face cu sprancenele subțiri, mai jos exista cateva remedii pe care le poți aplica chiar la tine acasa și care iți pot face sprancenele mai dese. In plus, vor avea un aspect natural.

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.r.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete, informeaza…

- „Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare si depunerea unui formular pe an pentru cei care au venituri din activitati independente", se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului Finantelor. Potrivit initiatorilor, proiectul de…

- „Nici macar nu am iesit din casa pentru a-mi gasi jumatatea. A venit ea la mine, iar parintii mei au placut-o din prima fara sa stea prea mult pe ganduri", a povestit George Clooney, potrivit click.ro. George Clooney a povestit ca un prieten i-a prezis ca „in seara aceea o va cunoaste pe viitoarea…

- Secretul longevitatii, sanatatii si nivelului scazut al obezitatii in randul japonezilor este regimul alimentar pe care acestia il adopta. Legumele crucifere (varza, conopida, broccoli) sunt consumate de catre japonezi de...

- „Practic, inca de acum doua saptamani am deschis ofertele, au participat sase firme, suntem in procedura de evaluare. Aceasta etapa este una preliminara si speram ca in lunile martie-aprilie, daca nu sunt contestatii, sa continuam lucrarile la aeroportul international Brasov-Ghimbav, la caile de rulare,…

- Celebrul prezentator Catalin Maruța implinește pe 27 ianuarie 40 de ani. Vedeta a dezvaluit intr-un interviu mai multe amanunte despre casnicia lui cu Andra, dar și despre presiunea varstei de mijloc.

- In ultima zi din ianuarie vom fi martofii unui fenomen foarte rar: Dupa 150 de ani de la ultimul spectacol de acest gen, vom admira o Super Luna Albastra - Sangerie. De fapt, sunt trei fenomene care se suprapun.

- La inceputul lunii februarie va avea loc StarLadder i-League Invitational Season 4, primul eveniment major marca StarLadder al anului, care va gazdui o competiție de Dota 2 și una de CS:GO. Cea de Dota 2 se va desfașura in intervalul 1-4 februarie, este dotata cu un fond de premii de 300,000…

- Pana la sfarsitul acestui an, Parcul "Valea Trandafirilor" din Capitala va fi iluminat complet. Pentru reparatia capitala a retelelor electrice, municipalitatea a alocat sase milioane de lei, iar lucrarile vor incepe in luna martie.

- Juan Martin del Potro se anunta un pion important in sezonul competitional 2018: s-a calificat, joi, in semifinalele turneului ATP 250 de la Auckland, Noua Zeelanda, prin victoria cu 7-6(4), 6-4 in fata rusului Karen Khachanov (48 ATP) si si-a asigurat matematic revenirea in Top 10, incepand de…

- Garbine Muguruza, principala urmaritoare a Simonei Halep in ierarhia WTA, e de parere ca actualul sezon va veni cu multe schimbari ale liderului mondial. Argumentele ibericei? Lipsa din circuit a unei jucatore de tipul Serenei Williams. Depasita de Simona in luna octombrie, cand…

- Deși in ultima perioada am fost ocupat cu organizarea Inițiativei Civice Romania 3.0 imi voi face timp pentru agentul Stoica (am aflat ca m-a menționat din nou in postarile sale). Așadar ca sa clarific personajul, Ionel Stoica este agentul lui Dumbrava și al lui Coldea SRL. Nimic ilegal in asta (legea…

- Aluat pizza pentru blat pufos Daca iti place blatul pufos, atunci ti se potriveste acest aluat de pizza. Pentru a prepara un aluat de pizza pentru blat pufos ai nevoie de: – 160 ml apa calda – 2 lingurite drojdie uscata – 1 lingura zahar – 500 g faina…

- Exista o diferenta intre a fi placut si a fi respectat. In mod ideal, ar fi bine sa beneficiati de ambele variante. Potrivit unui expert in comportamente si autor de carte, exista cateva modalitati prin care puteti castiga in scurt timp respectul oamenilor.

- Știți ca sunt situații cand o zi face cat un an. Sau, altfel spus, cand poți sa ai ocazia sa Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Termometrul național se citește la sfarșitul anului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Detalii importante din viata familiei Maleon ies la iveala • Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, face declaratii in exclusivitate • Ce crede acesta ca s-a intamplat in acea noapte in casa celor doi soti • Detaliile oferite de el ar putea fi elementele care sa explice…

- Un grup de cercetatori susține ca Arca lui Noe va fi gasita curând. În Biblie scrie ca corabia s-a așezat pe Munții lui Ararat, din Turcia, dupa 150 de zile. Un grup de exploratori a spus în 2010 ca, într-adevar, a gasit urme ale navei biblice în locul respectiv. …

- Se fac ultimele pregatiri pentru masa de Craciun! Cine n-a terminat sarmalele, carnatii sau caltabosi, azi are treaba. Totuși, dupa atata carne de porc, parca merge niste piftie de gaina.

- eMAG reduceri telefoane. Sfarsitul de an este un moment perfect sa te rasfeti cu un cadou frumos, pe care ti-l doresti de mult timp. Daca visezi la un telefon mobil performant, ai noroc: multe modele sunt acum la reducere. eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI. Cele…

- Generatia de Aur se pregateste pentru alegerile FRF din 2018, dar nu a anuntat, inca, numele contracandidatului lui Razvan Burleanu. Gigi Becali a lansat, insa, pe piata o varianta complet surprinzatoare: Ilie Dumitrescu i s-ar putea opune actualului sef de la "Casa Fotbalului" la scrutinul din…

- Au trecut 105 ani de la scufundarea Titanicului. in noaptea de 14 aprilie 1912 a avut loc unul dintre cele mai mari dezastre maritime din istorie. 1523 de suflete, din cele 2223 aflate pe vas, au fost inghitite de apele Oceanului. Desi au trecut multi ani de la tragedia ”Titanic”, povestea faimosului…