Cum poti folosi Facebook pentru a-ti construi o afacere de succes in mediul online

- Traim cu certitudine in era tehnologiei si tot mai multi antreprenori se orienteaza spre business-ul online, in mod special catre Amazon. Esti la inceput de drum si nu esti foarte sigur de pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a porni o afacere de succes pe Amazon? Afla chiar acum de la…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea impresionanta de 150,8 miliarde de dolari.

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Pentru ca nicio companie nu l-a angajat, Acton s-a alaturat lui Jan Koum, fost angajat Yahoo, si au pornit in 2009 un startup care avea sa devina regele mesageriei, WhatsApp, scrie Mediafax. Cinci ani mai tarziu, Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a decis sa achizitioneze Whatsapp pentru…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. Pentru ca nicio companie…

- Ochelarii de soare s-au transformat, de-a lungul timpului, in mai mult decat un accesoriu la moda, devenind indispensabili oricarei persoane care vrea sa isi protejeze vederea de razele nocive ale soarelui. Industria ochelarilor de soare a cunoscut o crestere exploziva, ajungand sa valoreze aproximativ…

- ​Grupul Alphabet a avut venituri de 110 miliarde dolari anul trecut, cele mai mari din istoria sa, dar profitul a scazut cu peste 30% din cauza cresterii cheltuielilor. Actiunile companiei au scazut ncu 5% dupa anuntul Alphabet, insa in intreg anul actiunile companiei au crescut cu 30%. Alphabet a ajuns…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.

- Mark Zuckerberg a anuntat ca WhatsApp a ajuns la 1,5 miliarde de utilizatori. In fiecare zi sunt transmise prin intermediul serviciului 60 de miliarde de mesaje. Astfel, WhatsApp isi consolideaza pozitia de lider pe piata aplicatiilor de mesagerie instanta. Facebook a platit pentru WhatsApp 19,3 miliarde…

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Au trecut douazeci de ani de la lansarea filmului Titanic care continua sa fie vizionat cu placere de catre romantici. Succesul acesta l-au vazut si reprezentantii companiei J. Peterman Company, care au vazut o oportunitate sa vanda copii dupa recuzita din acest film, inclusiv bijuteria cu numele Heart…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Comandamentul de iarna al județului Constanța a luat decizia interzicerii circulației mașinilor mai grele de 3,5 tone pe toate drumurile județene și, cu cateva excepții, și pe drumurile naționale din județ, din cauza viscolului puternic și a vizibilitații aproape de zero.

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Produsele Whole Foods, precum bacon, apa de cocos sau fructe de padure congelate, sub brandul Amazon au crescut semnificativ vanzarile online de alimente ale retailerului, in primele 8 luni de la achizitionarea lantului, potrivit Wall Street Journal. Produsele marca proprie ale lantului…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de

- Cei mai bogati si influenti 500 oameni din lume si-au marit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, in crestere cu 23% fata de anul 2016. Astfel, averile lor insumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de aproape 5400 miliarde de dolari, potrivit unui clasament…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Averile celor mai bogati oameni din lume au crescut in acest an cu o mie de miliarde de dolari. Suma este de peste patru ori mai mare decat castigurile obtinute in 2016, potrivit Bloomberg. Pe primul loc in top se afla fondatorul companiei Amazon, Jeff Bezos.

- Charlie Lee, omul care a inventat Litecoin, si-a vandut toata participatia pe care o avea in criptomoneda. El a facut acest lucru pentru a nu mai fi acuzat ca publica pe Twitter mesaje despre Litecoin prin care incearca sa-i creasca valoarea si, implicit, sa devina mai bogat. Lee a vorbit despre un…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner: 2 miliarde de dolari! E drept, pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- 17 miliarde de convorbiri video au fost realizat anul acesta de cei aproximativ 1,3 miliarde de utilizatori lunari pe care ii are Facebook Messenger, una din cele doua mari aplicatii de chat pe care le detine Facebook. Cum principalii concurenti, Google, Apple si Microsoft, nu fac publice aceste cifre…

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, ar urma sa concedieze 10.000 de angajati, deoarece noul director general Kare Schultz vrea sa scada costurile, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. 0 0 0 0…

- Aetna, a treia mare companie de asigurari medicale din Statele Unite in functie de vanzari, va primi o oferta de 207 dolari pe actiune, au declarat persoane apropiate situatiei. Preluarea, care ar reconfigura piata americana a medicamentelor cu prescriptie, este vazuta drept o masura defensiva, inainte…

- Pierderile Uber Technologies s-au agravat in trimestrul al treilea, la 1,46 miliarde de dolari, fata de un rezultat negativ de 1,06 miliarde de dolari in trimestrul anterior, pe fondul problemelor in justitie si al investigatiilor autoritatilor de reglementare la nivel global, a declarat o persoana…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- Cumparaturile online care au avut loc de Black Friday au crescut cu 18,4% fata de anul trecut, potrivit datelor publicate de Adobe Analytics, iar investitorii mizeaza pe faptul ca Amazon va atrage o parte mai mare din cheltuielile online in perioada cumparaturilor de iarna. Averea lui Bezos s-a marit…

- Taobao, detinut de Alibaba, a vandut doua dintre cele trei avioane scoase la licitatie. Compania de logistica SF Express a cumparat doua pentru 48,3 milioane de dolari. Al treilea 747nu s-a vandut deoarece un singur cumparator s-a inscris la licitatie. Taobao nu se afla la prima experienta de acest…

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care motorul de cautare va reduce distribuirea de știri din mass-media ruse precum postul de televiziune internațional Russia Today (RT) și ag...

- Black Friday 2017 Cu ocazia campaniei Black Friday, magazinele dispun de oferte promotionale la o gama larga de produse astfel ca putem fi tentati sa cheltuim mai mult decat am planuit. "In dorinta de a fi chibzuiti, o prioritizare a achizitilor este cea mai buna solutie, iar pentru a fi mereu…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde în 2016 la 593 miliarde de euro în 2017. Cea mai rapida dezvoltare în eCommerce o au piețele din Europa…

- ​Alibaba este, de departe, cea mai cunoscuta companie de comert online din China, insa in ultimii ani a crescut fantastic JD.com, o companie care a vandut produse de 19 miliarde de dolari in primele 11 zile din noiembrie. JD.com are peste 120.000 de angajati, o capitalizare de aproape 60 miliarde dolari…

- Pregatirile pentru exploatarea gigant de gaze naturale din Marea Neagra intra pe ultima suta de metri. In asteptarea deciziei de investitie care ar urma sa vina anul viitor, Exxon Mobil lanseaza o licitatie mamut, de 1,285 miliarde de dolari fara TVA 1,5 miliarde de dolari cu TVA , pentru proiectarea…