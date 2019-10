Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATORI ASIA EXPRESS 2019. Cele noua perechi de concurenți au inceput deja competiția și se aventureaza pe Drumul Comorilor pentru a caștiga cei 30.000 de euro. Alex Velea și Mario Fresh ar putea fi caștigatorii Asia Express, sezonul 3, asta dupa ce mai mulți colegi au dezvaluit ca ii vad invingatori. …

- Ne apropiem cu pași repezi de cel mai frumos sezon al anului, cel al cadourilor și al faptelor bune. Astfel ca, Revista Unica a decis sa dedice aceasta ediție a Atelierelor de Idei Unica persoanelor care și-au dedicat viața faptelor bune. Cei patru invitați vor veni in ParkLake Shopping Center pentru…

- Șerban Huidu o ataca dur pe Irina Rimes, dar și pe alți artiști veniți de peste Prut pentru a face performanța in Romania. Fostul realizator TV a declarat ca s-a saturat de cantareți fara voce, iar pe jurata de la Pro Tv nu mai suporta sa o auda la radio. Șerban Huidu a scris un mesaj surprinzator pe…

- "Nu știu daca e doar obsesia mea, dar nu mai suport piese muzicale pline de versuri neințelese, inefabile și cantate de "ințelepți" di pesti Prut". Am difuzat, in urma cu mulți ani, pentru prima data in Romania la un post de radio important, Carla's Dreams. Acum pe toate posturile sunt motani fara…

- Maine, 27 septembrie, se anunta o seara incendiara la scena amplasata pe Bulevardul Unirii, unde vor evolua Mark Stam, Feli, Holograf, Loredana, Smiley si ATB. Spectacolul va incepe la ora 19.00. Si in centrul vechi baimarenii sunt asteptati, tot la scena. Astfel, de la ora 17.00 copiii vor putea canta…

- More than 180,000 volunteers from 25 counties participated late last week, on September 21, in the "National Cleaning Day" event, showed the preliminary results published on Tuesday by "Let's Do It, Romania!," the organisers of the campaign. "Ever since the first morning hours, thousands of volunteers…

- Carla’s Dreams alansat ultima piesa din seria „Nocturn”, care se numește „Anxietate” și care este o colaborare cu Antonia. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams și produsa de Alex Cotoi, iar videoclipul a fost regizat și filmat de BRFilms, adica Roman Burlaca și George Secrieru, cei care au filmat…

- Raci, pește și muzica lui Carla's Dreams. Acestea sunt preferințele lui Radu Ginsari Internaționalul moldovean Radu Ginsari, atacant al clubului Krilia Sovetov Samara, a oferit un interviu in care a vorbit și despre viața sa extrasportiva.