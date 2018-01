Cum poti depune online declaratia 600

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat 214,95 miliarde lei, anul trecut, cu 7,8% peste 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, vineri, AGERPRES. 'Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde lei. Conform datelor din trezorerie…

- Incepand de astazi, declaratia 600 poate fi depusa si online, prin intermediul serviciului „Spatiul Privat Virtual”, anunta ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pana la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obtinut in 2017 venituri extra-salariale mai mari de plafonul de 22.800 lei…

- Fiscul drege busuiocul pe ultima suta. Declarația 600 se poate depune pe internet Finanțele au reușit sa rezolve unul dintre obstacolele birocratice cu doar o saptamana inainte de termenul limita pentru depunerea declarației nr. 600, cu toate ca șefii instituției spuneau ca o vor gestiona fara probleme.…

- Declarația 600 trebuie depusa la ANAF pana pe 31 ianuarie de toți romanii care in 2017 au realizat venituri din activitați independente (inclusiv din drepturile de autor), din asocierea cu o persoana juridica, din cedarea folosinței bunurilor (chirii), din investiții ...

- Declarația 600 poate fi depusa și online. Data de 31 ianuarie 2018 este in care persoanele fizice autorizate și ceilalți contribuabili care au obținut in 2017 venituri din activitați independente, din chirii, din agricultura, silvicultura și piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investiții…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- serviciul online al ANAF este deschis de luni, 15 ianuarie termenul depunerii declarației este 31 ianuarie Administrațiile financiare, in speța Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), așteapta pana pe 31 ianuarie, inclusiv, Declarația 600 privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai…

- Aproximativ 210.000 de pesoane fizice autorizate (PFA) și alte persoane fizice care obțin venituri din activitați independente au obligația sa depuna, pana la 31 ianuarie 2018, formularul 600, pentru contribuțiile sociale, a precizat, miercuri, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), care…

- Aproximativ 210.000 de pesoane fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente au obligatia sa depuna, pana la 31 ianuarie 2018, formularul 600, pentru declararea si ulterior plata contributiilor sociale, a precizat, miercuri, Agentia Nationala de Administrare…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Mai exact, funcționarii Fiscului vor putea incasa bonusuri din amenzile sau sumele recuperate d...

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea reține, din 2018, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, o cota de 15 la suta din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, așa cum se arata in proiectul unui act normativ al Ministerului Finantelor. …

- Semne bune aduce tuturor angajaților Fiscului, Anul Nou. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), va putea reține din 2018 prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, o cota de 15 la suta din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, se arata in proiectul…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat miercuri de Ministerul Finantelor…

- Incepand din 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, arata un proiect normativ al Ministerului Finantelor.

- Proiect halucinant al Ministerului de Finante: Conducerea Fiscului îi trimite pe angajați sa-si produca singuri suplimentele salariale din sumele impuse celor controlati. Conform proiectului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ar putea pastra 15% din sumele suplimentare…

- Fabrica de incaltaminte Clujana a depus o cerere de intrare in insolventa catre Tribunalul Cluj. Clujana traverseaza o perioada delicata, dupa ce a pierdut reesalonarea ratelor la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Mai mult, Fiscul a anuntat ca va scoate la vanzare mai multe spatii si…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a colectat in primele 11 luni ale anului 2017 aproape 197.000.000 de lei. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, totalul veniturilor bugetare colectate de ANAF sunt mai mari cu 7%, respectiv cu 12,84 mld. lei. Pentru aceasta perioada s-a indeplinit…

- O reglementare propusa de Agenția Naționala pentru Administrare Fiscala (ANAF), aflata deocamdata in dezbatere, va adapta la modificarile legislative modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor 220, 223 și 260, utilizate pentru declararea venitului estimat sau pentru stabilirea…

- In sfarsit, se mai aude ceva despre impozitarea la sursa in pariuri. La aproape un an dupa ce aparusera primele informatii ca este posibil sa se recurga la o astfel de solutie, Comisia de Buget-Finante a Senatului a aprobat azi, in unanimitate, impozitarea la sursa a retragerilor de la agentiile online.…

- USR Galati si-a propus sa le numere contractele pe bani publici alesilor PSD din Galati. Au inceput cu Florea Gica, presedinte al PSD Matca, pentru care deputatul USR Bogdan Rodeanu a facut sesizare la Agentia Nationala de Integritate pentru faptul ca din declaratia de interese depusa anul trecut lipsesc…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intentioneaza sa modifice modelul si continutul formularelor 600 si 610, in contextul schimbarilor privind contributiile CAS si CASS datorate de PFA si persoanele care obtin venituri din activitati independente. ANAF a pus in dezbatere un un proiect de act normativ…

- „Inrolarea in Spațiul Privat Virtual aduce o serie de avantaje pentru persoanele fizice, juridice și alte entitați fara personalitate juridica care se inroleaza. De ce? Pentru ca, prin accesarea SPV contribuabilii pot economisi timp, evita aglomerația și disconfortul generat de statul la coada la ghișee,…

- Agenția Naționala de Integritate incalca grav și flagrant Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Și aceasta se intampla de cel puțin un an. Potrivit Legii 544/2001, „pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informațiile de interes public autoritațile și instituțiile…

- "Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul…

- Numarul angajatorilor cu restanțe in contul contribuțiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate și șomaj este de 157.798, totalul restanțelor acestora fiind de 15,99 miliarde lei, informeaza Agenția Naționala de Administrare Fiscala, subliniind ca vor fi intreprinse demersurile legale de executare…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, 157.798 au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul accesorii si obligatii fiscale suplimentare emise de ANAF.…

- ANAF publica date despre angajatorii care nu au platit contributiile sociale: restante de 15,99 mld. lei/ Agentia anunta ca intreprinde demersurile legale de executare silita Datele sunt centralizate conform declaratiilor fiscale, deciziilor de impunere si deciziilor de calcul accesorii si…

- Valorificarea la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a unui ansamblu de bunuri imobiliare, de circa cinci milioane de lei, prin punerea in executare a unei hotarari judecatorești definitiva intr-un dosar Rafo , nu are niciun efect asupra societații din Onești, aflata in proces de redresare…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a valorificat, prin licitatie, un ansamblu de bunuri imobiliare din dosarul RAFO, pretul de adjudecare fiind de 4,95 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui comunicat transmis miercuri. Pretul de pornire al celei de-a treia licitatii a…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a valorificat, marti, 07 noiembrie a.c, prin licitatie, un ansamblu de bunuri imobiliare, pretul de adjudecare fiind de 4.950.000 de lei, fara TVA, au anuntat reprezentantii Fiscului intr-un comunicat de presa transmis miercuri. Pretul de pornire al celei de-a…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala propune, prin prezentul proiect de ordin, modificarea si completarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, dupa cum urmeaza: modificarea modelului, continutului si instructiunilor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala modifica, prin proiect de ordin, instructiunile de completare ale Formularul 050 Cerere de inregistrare modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului in sensul precizarii situatiilor in care contribuabilii au obligatia depunerii acestui formular. Prin…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala propune, prin prezentul proiect de ordin, modificarea si completarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, dupa cum urmeaza: modificarea modelului, continutului si instructiunilor…

- Perimetrul de control al postului vamal Sculeni urmeaza a fi extins cu aproximativ 1,3 Ha – lot care va fi utilizat pentru suplimentarea pistelor de control și reamenajarea elementelor de infrastructura. Inițiativa Serviciului Vamal a primit susținerea Executivului, care a aprobat transmiterea…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va incepe in scurt timp un control pentru a identifica toate companiile care au avut contract cu Omnia Turism, control care ar putea sa fie finalizat in maximum doua luni, a declarat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. 0 0 0 0 0…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va incepe in scurt timp un control pentru a identifica toate companiile care au avut contract cu Omnia Turism, control care ar putea sa fie finalizat in maximum doua luni, a declarat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. "Vreau…