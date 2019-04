Stiri pe aceeasi tema

- In lunile aprilie și mai, Delta Dunarii este mai fascinant ca oricand – este momentul cand inverzesc zalogii și salciile pletoase, infloresc nuferii și irișii de balta, pasarile imbraca penajul nupțial, iar ofertele de vacanța de la Gulliver Delta Resort sunt mai tentante ca oricand! Profita de ultimele…

- Cea mai mare rezervație de ținuturi umede din Europa, Delta Dunarii este magica in lunile de primavara. Intregul ținut este decorat acum cu vegetație deasa compusa din stufariș, papura, rogoz și salcii cu pletele atarnate in apele precum smaraldul. Pasarile imbraca penajul nupțial și se dau in spectacol…

- Aproximativ 77% dintre romani si-au planificat o excursie de weekend in Romania in perioada martie - aprilie 2019, iar bugetul minim de persoana este de 500 lei pentru cazare, transport si mese, conform unui studiu realizat de o platforma de rezervari hoteliere, remis vineri AGERPRES. …

- Pentru cei care nu au calatorit in tarile calde si in lunile de iarba, primavara este si mai asteptata si soarele caldut din aprilie este mana cereasca pentru impatimitii de calatorii. Aprlie-mai este perioada ideala pentru calatoriile de weekend, insa si pentru vacante lungi, relaxante, in destinatii…

- Structura anului școlar 2019-2020 ar putea fi schimbata. Modificarile apar intr-un ordin de ministru care va fi lansat in dezbatere publica. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a propus ca semestrul I sa aiba doar 14 saptamani și sa se termine inainte de vacanța de iarna. Iar in al doilea semestru,…

- Romanii care visau la un concediu de vis in aceasta primavara, platit cu voucherele de vacanța, au pierdut trenul. Intarzierea bugetului a anulat și ofertele promoționale pregatite de agenții și hotelieri.

- Scolarii si prescolarii revin la cursuri luni, dupa ce au avut o vacanta o saptamana. Urmatoarea vacanta, cea de primavara, este in perioada 20 aprilie - 5 mai, iar vacanta de vara intre 15 iunie si 15 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 31…

- Elevii continua cursurile, de luni 11 februarie, dupa vacanta de o saptamana. Urmeaza 10 saptamani de cursuri in semestrul al doilea, pana la urmatoarea vacanta, cea de primavara. Anul scolar se incheie in 14 iunie, respectiv in 31 mai pentru liceeeni si 7 iunie pentru absolventii de clasa a VIII-a.…