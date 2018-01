Cum poti alege cel mai potrivit pret pentru produsele sau serviciile pe care le oferi Unul dintre secretele care stau la baza business-urilor de succes este alegerea pretului corect pentru produsul sau serviciile pe care le oferi, iar realizarea corecta a acestui proces influenteaza semnificativ vanzarile, ajutand la o dezvoltare sanatoasa a afacerii. Strategia privind alegerea pretului corect pentru produse sau servicii variaza de la exemplu la exemplu si se bazeaza pe mai multe aspecte, precum analizarea publicului tinta, studierea competitorilor din piata si intelegerea relatiei dintre calitate si pret. Iti prezentam mai jos o serie de pasi pe care sa ii iei in considerare. … Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

