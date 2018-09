Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa dupa noua ani in „16”-imile de finala ale Cupei Romaniei, Unirea Alba Iulia este gata de confruntarea cu actualul lider al Ligii 1 Betano, FCSB. Va fi meciul anului pentru divizinara terta din Cetatea Marii Uniri, dar mai ales pentru micuta localitate

- Meciul anului, partida dintre Unirea Alba Iulia – FCSB, contand pentru “16”-imile Cupei Romaniei, se va desfașura joi, 27 septembrie, de la ora 21.30, pe Stadionul “Minaur” din Zlatna! Din diverse motive, dar mai ales din rațiuni financiare, varianta organizarii pe “Cetate”, prin inchirierea unei instalații…

- În etapa a patra a Ligii Naționale de handbal feminin, echipa Universitatea Cluj antrenata de Alin Bondar s-a întâlnit cu nou-promovata SCM Gloria Buzau. Prima repriza a fost dominata de clujence, acestea reușind sa se desprinda la trei goluri de câteva ori, dupa 30…

- "Va fi aceasta deplasare la Iasi, un meci important. Iasiul vine dupa doua victorii, noi dupa doua infrangeri. Vom vedea maine care echipa este mai motivata si care isi va dori sa-si castoge punctele. Cred eu ca jucatorii mei, dupa aceasta perioada nefasta, sunt foarte increzatori ca pot redresa situatia.…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se bucura pentru cele trei goluri marcate in etapa precedenta cu FC Voluntari si spera sa poata inscrie din nou si in meciul cu Dinamo de sambata. "Ma bucur ca am marcat cu Voluntari,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa are cea mai tanara linie de aparare din Liga I, dar asta nu trebuie sa fie o scuza pentru a primi 3 goluri in 12 minute cum s-a intamplat etapa precedenta in meciul cu CFR Cluj. "Incercam…

- Pentru Rapid Viena au marcat Knasmullner '4, Sonnleitner '39 si Schwab '49, iar pentru FCSB a inscris Gnohere '46. 1-0: Knasmullner a deschis scorul dupa un contraatac rapid al gazdelor 2-0: Sonnleitner a majorat diferenta dupa ce a marcat cu capul din interiorul careului, dupa un corner de pe stanga.…

- CS Universitatea Craiova joaca joi, de la ora 19.30, pe arena „Ion Oblemenco”, mansa a doua a turului 3 preliminar al Europa League, cu RB Leipzig. Nemtii s-au impus in tur cu 3-1 si au sanse mari sa ajunga in play-off. Meciul din Banie nu e televizat.