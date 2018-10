Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele din ultimele luni au demonstrat - lumii, dar si poporului rus - ca spionii tarii nu sunt infailibili. Agentii serviciului de informatii al armatei ruse (GRU) au clacat vizibil si spectaculos. Relevarea incompetentei GRU poate fi mai mult decat jenanta pentru Vladimir Putin. De aceea la…

- In ultima vreme, serviciile de secrete ale Rusiei, in special cel al armatei, GRU, a fost in atentia presei internationale. Identificarea de catre serviciile de informatii britanice a doua persoane, suspectate de a fi agenti ai GRU banuiti a fi vinovati de tentativa de asasinare de la Salisbury a fostului…

- Marina militara rusa va achizitiona, anul acesta, 26 de nave de razboi si alte ambarcatiuni, patru dintre ele fiind echipate cu rachete de croaziera Kalibr, a informat duminica presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a informat ca eforturile de consolidare si dezvoltare a marinei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca zvonurile referitoare la existenta unor dosare compromitatoare detinute de catre Moscova despre liderul american Donald Trump sunt ''o absurditate'', relateaza AFP. ''Ar fi greu de imaginat o mai mare absurditate! Sa va scoateti…

- Invitat, printre altii, de Vladimir Putin la finala Campionatului Mondial din Rusia, irlandezul McGregor a dorit sa se fotografieze cu liderul de la Kremlin, dar a facut o greseala: a pus mâna pe el.

- Vladimir Putin a declarat luni dimineața ca au avut loc 25 de milioane de atacuri cibernetice in Rusia pe parcursul Cupei Mondiale, dar nu a precizat proveniența acestora și nici daca au fost intreprinse de catre indivizi sau sisteme software, relateaza AFP citat de Agerpres. In timpul unei intalniri…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a pregatit carți importante de pus pe masa discuțiilor cu Donald Trump in cadrul summit-ului de luni de la Helsinki, arata consultantul politic Cozmin Gușa.Intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, Cozmin Gușa a remarcat ca Vladimir Putin a invitat…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a pregatit carți importante de pus pe masa discuțiilor cu Donald Trump în cadrul summit-ului de luni de la Helsinki, arata consultantul politic Cozmin Gușa.