- Consumatorii care isi aleg singuri firma care sa le realizeze lucrarile de racordare la reteaua electrica platesc mai putin, in comparatie cu cei care accepta tariful initial propus de operatorul de retea pentru aceste lucrari, potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, remis, joi, AGERPRES.…

- Consumatorii care isi aleg singuri firma care sa le realizeze lucrarile de racordare la reteaua electrica platesc mai putin pentru aceste servicii, in comparatie cu consumatorii care accepta tariful initial propus de operatorul de distributie, este una dintre concluziile analizei preliminare derulate…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani cu inchisoare in dosarul angajarilor fictive din Teleorman. Intrebat duminica seara, la sediul central al PSD, de ce nu candideaza el la alegerile prezidentiale...

- Al șaptelea studiu internațional ING pe tema atitudinilor fața de tehnologii financiare dezvaluie interesul crescut și continuu al consumatorilor pentru inovații in tehnologie, dar și un grad de reticența in adoptarea imediata a acestora. Directiva europeana PSD2 (Directiva Serviciilor de Plați revizuita)…

- Economia romaneasca a crescut in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 5%, serie bruta, conform primelor estimari publicate de Institutul National de Statistica (INS). Anunțul a fost intampinat cu mare satisfacție de cei doi oameni din fruntea PSD, Liviu Dragnea și Viorica Dancila.…

- Incepand de astazi, primarii pot folosi Fondul de Dezvoltare si Investitii pentru proiecte destinate comunitatilor locale. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Liviu Dragnea. “Cand eram ministrul Dezvoltarii am imaginat PNDL pentru ca experienta de presedinte al Consiliului judetean mi-a dat posibilitatea…

- Modifiricarea legislației privind plata serviciilor medicale prin acordarea dreptului furnizorilor privați de a incasa bani din sistemul public de sanatate va aduce beneficii reale pentru pacienți, da asigurari Adriana Cotel, președintele CNAS.Citește și: Ecaterina Andronescu, NIMICITA de…

- Ministerul Energiei propune introducerea de noi subventii pentru energia regenerabila si, in premiera, pentru cea nucleara, pe care ar urma sa le plateasca toti consumatorii de electricitate in factura finala, potrivit unui document lansat in dezbatere publica pe site-ul institutiei. Astfel, in fiecare…