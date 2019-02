Cum pot fi TAXATE unele multinaţionale Apple a devenit cel mai bun exemplu de eludare a plații taxelor in lumea corporațiilor in momentul in care a pretins ca un numar de cateva sute de persoane care lucreaza in Irlanda sunt adevarata sursa a profiturilor sale, dupa care a incheiat o ințelegere cu guvernul acestei țari care i-a permis companiei sa plateasca o taxa de 0,005% din profit. Apple, Google, Starbucks și alte companii asemanatoare pretind sa sunt responsabile din punct de vedere social, insa primul element al responsabilitații sociale ar fi sa-și plateasca partea cuvenita de taxe. Daca toata lumea ar evita sa plateasca taxe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

