Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de ninsori, viscol și polei, in București și 19 județe. Administrația Naționala de Meteotologie (ANM) a emis o noua atenționare de tip cod galben de ninsori, viscol și polei, pentru sudul și sud-estul țarii. Astfel, in intervalul 19 martie, ora 18.00, 20 martie, ora 15.00, se așteapta precipitații…

- care marcheaza renunțarea la dependența de motoarele cu ardere interna Un consorțiu condus de UPS (NYSE:UPS) a implementat o tehnologie revoluționara de incarcare in Londra, care permite reincarcarea simultana a flotei de vehicule electrice, fara a fi nevoie de investiții pentru modernizarea rețelei…

- Numerele extrase duminica, 18 martie 2018, la jocurile Loto:Loto 6/49: 9 37 41 33 47 25 Joker: 6 24 27 23 10 + 1Loto 5 din 40: 5 25 28 37 23 36Noroc: 9 2 4 1 1 4 5Super Noroc: 4 1 9 2 0 7Noroc Plus: 4 5 9 4 3 6Reportul la Loto 6 din 49 inainte de extragerea…

- Programul "Rabla Clasic" a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu un buget de 253 de milioane lei, extensia "Rabla Plus", pentru achiziționarea de mașini electrice urmand sa inceapa in cursul saptamanii viitoare. Din bugetul total alocat pentru…

- Proprietarii de masini electrice au inceput deja sa vina la Primaria Suceava sa solicite eliberarea legitimatiilor speciale, in baza carora pot folosi locurile de parcare special amenajate pentru astfel de autoturisme si au gratuitate la toate parcarile publice cu plata din municipiu.„Au fost ...

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar a declarat vineri ca relația intre organizațiile ALDE și PSD din Alba Iulia scarțaie. Acesta susține ca foarte mulți dintre social democrați au ajuns in funcții de conducere și se poarta cu superioritate fața de colegii liberali-democrați. „Eu nu am tacut de fiecare…

- Municipalitatea resiteana a inaugurat, marti, 6 martie, prima statie electrica de alimentare auto din judet. De serviciile oferite prin intermediul ei se vor bucura pentru inceput, gratuit, putinii posesori de vehicule electrice, dar si taximetristii care-si cumpara astfel de masini. Taximetrele…

- Zodiacul floral este un tip de horoscop caracteristic in primul rand femeilor. Pentru a putea afla caracteristicile fiecarei zodii din zodiacul floral nu este nevoie decat de ziua din luna in care te-ai nascut, nu și de luna sau an. Astfel, fiecare zi are asociata una din cele noua flori ale zodiacului,…

- Sase noi decese provocate de gripa au fost confirmate de catre medici, fiind vorba despre patru barbati si doua femei. Niciunul dintre pacienti nu a fost vaccinat antigripal, toti avand boli cronice. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la...

- Sapte judele din sudul tarii se vor afla de miercuri dimineata, de la ora 6:00, pana miercuri seara, la ora 20:00, sub Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, potrivit unei atentionari emise de...

- Uber a lansat in București serviciul UberGreen, care ofera acces la una dintre cele 20 de mașini electrice Renault Zoe disponibile. Serviciul costa 1.65 lei/km, la fel ca UberSelect, dar mai mult decat UberX.

- In data de 26.02.2018, ora 16:00 s a inregistrat o avarie pe reteaua de transport a agentului termic primar apartinand Societatii Electrocentrale Constanta S.A., fapt ce a determinat oprirea furnizarii energiei termice catre consumatorii conectati la punctele termice 140 si 142 din cartierul Tomis Nord.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a comunicat in urma cu putin timp situatia drumurilor din judet si a retelelor electrice la ora 12.00. Iata cum se prezentau acestea: 1. STAREA REȚELELOR ELECTRICE: – defecțiune LEA Ghercești – Ghercești, consumatori ...

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- In intervalul 26 februarie, ora 7.00 – ora 23.00, s-a activat Grupa Operativa, constituita la sediul I.S.U. „Oltenia” al Judetului Dolj, incepand cu ora 8.00. In decursul nopții de 25 februarie, ora 20.00 și pana pe 26 februarie, ora 8.00 ...

- Meteorologii au prelungit atentionarea nowcasting Cod galben de viscol, emisa miercuri pentru zone din judetul Caras-Severin. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora...

- Doua noi decese provocate de gripa au fost confirmate de medici, fiind vorba despre o femeie de 61 de ani si un barbat de 84 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 37. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul…

- O masina hibrida din zece are kilometri dati inapoi fata de 5 din zece masini in cazul celor pe benzina sau diesel, reiese dintr-o analiza a autoDNA.ro, platforma de verificare online a istoricului masinilor. 0 0 0 0 0 0

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, SC E Distributie Dobrogea SA Zona MT JT Constanta, anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor, dupa urmatorul program: Ziua Data Unitatea Operativatilde;…

- Loto 6/49 din 11 februarie 2018. Loteria Romana inregistreaza la tragerea de duminica, 11 februarie, un report de aproximativ 3,4 milioane de euro la categoria I a jocului Joker si de 1,9 milioane de...

- Trei incendii s-au produs joi, 8 februarie, la locuintele unor cetateni din comunele Barcanesti si Barbulesti si municipiul Fetesti. La doua dintre gospodarii, focul s-a iscat de la cosurile de fun deteriorare, iar in al treilea caz, o improvizatie la instalatia electrica a aprins toata casa.

- Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul favorabil al Comisiei pentru…

- Mai multe sinucideri ce au avut loc anul trecut in Romania au fost puse initial in seama jocului Balena albastra care era foarte raspandit pe internet. Dupa mai multe luni de cercetari, procurorii DIICOT au decis clasarea dosarelor dupa ce au stabilit ca sinuciderile nu au avut nicio legatura cu jocul…

- Mercedes-Benz se afla pe lista companiilor cu planuri mari in zona automobilelor electrice. Urmeaza sa aduca pe piata versiuni electrice alte TUTUROR marilor sale modele si asta pana in 2022. Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 28 ianuarie 2018! Așa cum au remarcat mai mulți jucatori, la tragerea 6 din 49 anumite numere s-au repetat. La tragerea de duminica au fost extrase numerele castigatoare și la Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Nmerele extrase…

- Duminica, 21 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 18 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.253 caștiguri in valoare totala de 626.477,44 lei.

- Deocamdata nu au fost inregistrate probleme in trafic in municipiul Galati, insa nici nu a nins prea mult, stratul de zapada fiind de doar cativa centimetri. Autoritatile spun ca au imprastia deja 94 de tone de sare pe strazile orasului si ca sunt pregatite pentru orice situatie.

- Panica printre locatarii mai multor blocuri din Balți, dupa ce contoarele lor au luat foc. Proprietarii apartamentelor și pompierii presupun ca cineva le-a aprins intentionat. In mai puțin de o ora au fost inregistrate trei incendii.

- Eforturile pentru reluarea alimentarii cu electricitate in zonele afectate de conditiile meteo severe in zonele din judetele Constanta si Tulcea au continuat si astazi, 19 ianuarie, la ora 18.00, aflandu se pe teren 78 de echipe ale E Distributie Dobrogea si ale contractorilor.Societatea continua sa…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, SC E Distributie Dobrogea SA Zona MT JT Constanta, anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor, dupa urmatorul program: Ziua Data Unitatea Operativatilde;…

- Contractul a fost deja semnat, iar investitia va pune Targovistea pe harta oraselor eco. Valoarea aprobata pentru cele patru statii de incarcare a vehiculelelor electrice se ridica la suma de 630.000 lei.

- IARNA ca-n povestile de groaza, anuntul meteorologilor. Vin ninsori abundente, viscol si ger polar. VACANTA ELEVILOR S-AR PUTEA PRELUNGI in unele judete Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se…

- Mai mulți jucatori au crezut in pontul sau și au plasat bilete la loto, in speranța de a caștiga potul de 2 milioane de euro. Totuși, reprezentanții loteriei au luat masuri și au interzis parierea pe aceasta serie de numere. Conform regulamentului, se pot face maxim 45 de pariuri pe aceeași combinație.…

- Peste cinci sute de locuri de parcare din Focșani sunt blocate și nu pot fi inchiriate cetațenilor din municipiu din cauza votului politic din Consiliul Local. Proiectul de hotarare referitor la administrarea locurilor de parcare de catre societatea Parking SA a fost discutat de trei ori in ședințele…

- Consiliul Concurentei a amendat sase companii cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat de presa,…

- E Distributie Dobrogea SA a anuntat lista intreruperilor programate a furnizarii energiei electrice necesare pentru lucrarile de dezvoltare, retehnologizare, exploatare sau mentenanta in instalatiile electrice de distributie, precum si posturi de transformare, ce se vor desfasura in judetul Constanta…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunța ca a finalizat ghidurile de proiecte și lanseaza apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizeaza investiții in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si investitii in…

- E-Distributie Muntenia a anunțat ca va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. Iata ce zone vor fi afectate.

- Paisprezece persoane au ajuns, in ultimele 24 de ore, la spital, din cauza accidentelor provocate de folosirea imprudenta a materialelor pirotehnice. Duminica, politistii au confiscat articole pirotehnice de aproape 50.000 lei.

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- E-Distribuție Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare și puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, un pas inainte in crearea unei retele electrice inteligente. In cadrul…

- Intr-un interviu acordat printului Harry si difuzat miercuri pe BBC Radio 4, fostul presedinte american Barack Obama a avertizat ca exista riscul „balcanizarii“ societatii din cauza folosirii nechibzuite a retelelor sociale, relateaza AFP.

- ANRE a anuntat recent o scadere a tarifelor finale care vor fi platite, in primul semestru al anului viitor de toti consumatorii care raman alimentati in regim de serviciu universal, de 0,34% la nivel national. Ulterior, ANRE, a publicat si avizele referitoare la preturile finale pentru fiecare dintre…

- Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49 – 100.000…

- Cobaltul, un element cheie pentru producerea bateriilor litiu – ion care echipeaza de la automobile electrice la telefoane mobile, a fost in acest an vedeta burselor de marfuri, cu o crestere de 120% intr-o perioada in care indicele Bloomberg Commodity a scazut cu 4%. Alte marfuri al caror pret a crescut…

- Los Angeles Lakers a retras azi-noapte tricourile cu numerele 8 și 24, purtate de Kobe Bryant. Evenimentul a avut loc in pauza meciului din NBA Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 114-116, duel decis la ultima aruncare, in overtime (prelungiri). Californienii au retras ambele numere purtate…