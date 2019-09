Cum pot fi prevenite cariile dentare la copii Frecvența cariilor dentare la copii, incepand cu al doilea an de viața, este in continua creștere. Consumul de lichide dulci sub forma de ceaiuri, sucuri de fructe și bauturi racoritoare sunt doar cateva dintre cauzele aparitiei lor. Stomatologii trag un semnal de alarma și sugereaza parinților sa nu neglijeze controalele periodice la dentist. Cariile reprezinta […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

