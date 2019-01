'Numai in Bucuresti, in ultimele trei zile, cateva sute de masini au fost avariate de caderea crengilor copacilor inghetati, a copacilor in intregime sau a blocurilor de gheata. In aceste situatii, polita CASCO isi poate demonstra inca o data utilitatea, acoperind cheltuielile cu daunele aferente", au declarat reprezentantii UNSAR.

In plus, asiguratii care au ales si optiunea de asistenta rutiera in polita lor CASCO au posibilitatea de a o utiliza in cazul in care autovehiculul a fost grav avariat de caderea unui copac sau a ghetii si nu mai este deplasabil.

De regula, politele…